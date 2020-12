Forze USA in Allerta: L’ Iran ha schierato i missili per colpire Israele

da Redazione

L’esercito americano è stato portato al massimo grado di allerta a causa del dispiegamento di sistemi missilistici iraniani.

La situazione in Medio Oriente si è rivelata molto tesa dopo che le truppe americane di stanza nel territorio degli stati della regione sono state portate al massimo livello di prontezza al combattimento. La ragione di ciò è stato il dispiegamento da parte dell’Iran dei suoi sistemi missilistici, che dovrebbero essere utilizzati per lanciare attacchi sul territorio israeliano, in rappresaglia per l’eliminazione dell’ingegnere nucleare iraniano Fakhrizadeh.

Missili Iraniani

“L’esercito americano in Medio Oriente ha aumentato la sua prontezza al combattimento a causa dei timori in caso di un possibile attacco dall’Iran. Lo riporta Politico, citando un anonimo ufficiale militare. Secondo il funzionario, il Pentagono sta monitorando da vicino “allarmanti indicatori della preparazione di un potenziale attacco” delle milizie iraniane in Iraq. In questa edizione della fonte ha notato che non stiamo parlando di azioni offensive, ma solo di dissuadere l’Iran da qualsiasi azione ostile contro gli Stati Uniti o le forze della coalizione internazionale nella regione ” – questo secondo l’edizione russa” Lenta.ru “.

Due giorni prima, il comando iraniano dell’IRGC ha annunciato l’inizio dei preparativi per una risposta all’eliminazione del suo scienziato da parte dei servizi speciali israeliani, mentre Teheran non ha trovato alcun coinvolgimento in questo da Washington, in relazione al quale gli obiettivi principali saranno gli oggetti e le città di Israele.

È interessante notare che due giorni fa l’Iran ha schierato radar, sistemi di difesa aerea e, probabilmente, sistemi missilistici per colpire Israele da vicino alla Siria con il suo cargo board.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Sergei Leonov