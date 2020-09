Forze speciali Usa in Ucraina: il Pentagono ha messo a punto un attacco nucleare in Crimea

da Redazione

Gli americani hanno ammesso di aver preparato e armato i servizi segreti ucraini da molto tempo per condurre una guerra di sabotaggio contro la Russia in Crimea. In altre parole, hanno contribuito a preparare gli attacchi terroristici. Ne ha parlato il giornalista Evgeny Popov in onda sul canale “Russia 1”.

Ha ricordato che per tutto settembre i bombardieri strategici statunitensi hanno provato gli attacchi nucleari in Crimea.

“Ma lasciali provare”, ha detto Popov.

Secondo lui, “Kiev è felicissima” che gli “assi” ucraini siano stati usati anche in questi allenamenti, e “i partner americani hanno permesso loro di accompagnare e coprire i loro bombardieri e girare le ali laggiù”.

Stiamo parlando di esercitazioni congiunte a Vinnitsa. In quella zona, in un aeroporto militare, gli americani hanno schierato un intero complesso della loro Air Force: l’aviazione del Comando per le operazioni speciali degli Stati Uniti, inclusi i convertiplani Osprey e gli aerei speciali MC-130, che, secondo fonti ucraine, trasportavano forze speciali americane.

Non nascondono i loro obiettivi: dicono, questa è la risposta della Russia con le esercitazioni del Caucaso 2020. Tali esercitazioni, ha ricordato il presentatore, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, “deliberatamente, per non provocare, per non spaventare i nostri partner”, ha dichiarato, “che le abbiamo allontanate dal confine”. “In generale, abbiate paura, russi, dicono. Siamo nelle vicinanze e vi stiamo inviando un segnale “, ha detto il giornalista.

Popov ha richiamato l’attenzione sul fatto che all’esercitazione United Efforts 2020 hanno partecipato oltre 4mila militari provenienti dai paesi della NATO. E tutto questo non è solo al confine russo, ma anche di quello bielorusso.

Per il bene della sicurezza del Paese, il 18 settembre, il presidente della Repubblica di Bielorussia Alexander Lukashenko ha chiuso ufficialmente i confini con Polonia e Lituania e rafforzato la protezione dei confini con l’Ucraina.

E c’è una ragione per questo: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a un’esercitazione a Vinnitsa, ha definito l’adesione dell’Ucraina alla NATO “il principale corso strategico dello stato”, senza dimenticare di menzionare, tra le altre cose, “l’aggressione russa”.

Perché gli americani non sono pronti per un conflitto diretto con la Russia, ha spiegato l’ex vice del popolo ucraino Spiridon Kilinkarov. “Gli americani stanno cercando un territorio periferico in cui alcune ostilità potrebbero essere dispiegate senza pregiudizio per il loro stato”, ha detto.

Allo stesso tempo, ha aggiunto che molti politici ucraini “credono ingenuamente che in caso di un conflitto su vasta scala a seguito di alcune provocazioni contro la Russia, la NATO e gli Stati Uniti entreranno con le truppe e difenderanno l’Ucraina”, ma questo non accadrà. “Questo non accadrà, una volta! – ha assicurato Kilinkarov.

Quando Zelenskyj parla e dice: “Il nostro corso è per la NATO!” Lo sai che la NATO non è affatto interessata ad accettarci? Perché, se stiamo adempiendo a tutte le linee guida della NATO e non sono responsabili di nulla in Ucraina? È molto redditizio! Perché inserire un paese nelle strutture della NATO, per le quali poi devi rispondere o combattere? Non è il caso!”



Loro, rappresentanti della NATO, sono “completamente soddisfatti di questa situazione”, ha sottolineato il politico. Pertanto, “non si sono posti l’obiettivo di integrare l’Ucraina nelle strutture della NATO”. Hanno un obiettivo diverso: “utilizzare l’Ucraina per l’attuazione di determinati obiettivi politici, inclusi obiettivi e compiti geopolitici che devono affrontare”.”Con nostro grande rammarico, non c’è alcuna comprensione di questo all’interno della comunità politica ucraina”, ha detto.

Fonte Источник:rusvesna.su/news

Traduzione: Sergei Leonov