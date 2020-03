Forze speciali statunitensi schierate con Al Qaeda a Idlib in tentativo di False Flag contro le forze turche (aggiornato)

da Redazione

Di Gordon Duff con Nahed al Husaini

Le intercettazioni di comunicazione e l’intelligence dall’interno dei gruppi terroristici sostenuti dalla Turchia raccontano una storia interessante. Gli americani sono lì, negli ultimi 2 giorni, carichi di denaro, promesse di passaporti statunitensi e famiglie reinsediate negli Stati Uniti.

Le forze statunitensi lanceranno imboscate e attentati suicidi contro gli avamposti turchi a Idlib per porre fine alla tregua negoziata a Mosca tra Erdogan e Trump il 5 marzo.

Può essere possibile stabilire se il video verrà girato usando le uniformi siriane catturate. Si dice anche che possano partecipare anche ufficiali turchi, alcuni sotto il controllo della CIA / Gulen.

Alcune fonti affermano che gli stessi americani erano scesi da Afrin durante l’attacco chimico fallito cinque giorni fa, in programma in coincidenza con l’invio illegale dell’inviato americano Jim Jeffries con forze terroristiche. Jeffries e il suo partito sono entrati a Idlib attraverso la Siria, incontrando i rappresentanti di Al Qaeda e White Helmet mentre, nelle vicinanze, un certo numero di militanti, tra cui membri dei White Helmets, sono stati gravemente feriti quando sono trapelate le informazioni sulle armi chimiche che stavano progettando di dispiegare.

Le troupe cinematografiche di White Helmet e della Reuters erano sulla postazione per fornire un video drammatico di un inviato americano che trasportava bambini morti, un disastro quando non si è materializzato e l’opportunità è andata persa. Si doveva provocare il pretesto per un intervento delle forze USA su Idlib.

Con il collasso dell’economia americana e la ripresa degli Stati Uniti dalle accuse di un tentativo di colpo di stato contro l’Arabia Saudita, c’erano poche possibilità che alcuni bambini assassinati per Facebook avrebbero fatto la differenza nell’anno elettorale per Trump e la sua amministrazione ora si ritrovava in fallimento dopo fallimento.

Forze turche a nord di Idlib



Nota: Gli USA non rinuciano alla possibilità di provocare una guerra fra la Turchia e le forze Siriane e Russe attestate su Idlib e sono alla disperata ricerca di creare una provocazione (una false flag) in cui coinvolgere le truppe turche.

Vari rapporti segnalano una intensa attività della CIA e di altre agenzie di Intelligence USA nella zona nord della Siria. Washington non si rassegna ad essere esclusa dal controllo della situazione in Siria.

Fonte: Veterans Today https://www.veteranstoday.com/2020/03/08/us-special-forces-deployed-with-al-qaeda-in-idlib-in-false-flag-attack-on-turkish-forces/

Traduzione e nota: Luciano Lago