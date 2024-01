Forze della resistenza irachena hanno attaccato il porto di Ashdod

Un attacco di droni ha preso di mira un sito israeliano nel “porto di Ashdod” che si affaccia sul Mediterraneo

Fonti di Al Mayadeen in Iraq hanno riferito giovedì che un attacco di droni ha preso di mira un sito israeliano nel “porto di Ashdod” nei territori palestinesi occupati.

È interessante notare che la Resistenza Islamica in Iraq è passata alla seconda fase delle sue operazioni in cui lavorerà per imporre il blocco delle rotte marittime del Mediterraneo verso i porti occupati da Israele nella Palestina occupata, ha affermato il Segretario generale della Kataib, Sayyid al-Shuhada , Abu Alaa al-Walai ha annunciato in un post su X

Il leader di Kataib, Sayyid al-Shuhada, una fazione che opera sotto l’egida della Resistenza Islamica in Iraq, ha fatto l’annuncio in seguito agli attacchi statunitensi che hanno preso di mira membri delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) del governo iracheno.

L’aggressione statunitense ha portato al martirio di un membro delle FMP ad al-Qaim, mentre una struttura di addestramento delle PMF è stata danneggiata a Jurf al-Nasr.

“Mentre gli americani continuano a prendere di mira le nostre forze, i nostri mujaheddin hanno iniziato la seconda fase delle loro operazioni”, ha scritto al-Walai.

Il leader iracheno ha spiegato che la seconda fase delle operazioni includerà l’imposizione di un blocco sulla “navigazione marittima sionista nel Mediterraneo” e “la messa fuori servizio dei porti [israeliani]”.

Forze sciite di resistenza in Iraq

Insieme alle operazioni delle forze armate yemenite nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, un’azione del genere si rivelerebbe dannosa per l’occupazione. La Resistenza Irachena ha dimostrato di avere la capacità di prendere di mira i porti di occupazione israeliani situati sulla costa mediterranea. I più grandi dei quali, il porto di Haifa e il porto “Ashdod”, sono stati attaccati almeno due volte nel 2024.

Commentando l’attacco a lungo raggio su Haifa occupata, il leader degli Hezbollah libanesi, Sayyed Hassan Nasrallah , ha affermato che l’intelligence di Hezbollah conferma che il missile ha colpito il suo obiettivo, aggiungendo che l’esercito di occupazione israeliano ha nascosto i dettagli dell’attacco, una tattica comunemente adottata dalle autorità israeliane.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad