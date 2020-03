Forza Bruta Turca: I Migranti Costretti Ad Attraversare Il Confine Greco Sotto La Minaccia Delle Armi

da Redazione

Di Adam Larson, Libyan War Blogspot

Utilizzando la migrazione

Dagli ultimi giorni di febbraio, migliaia di migranti sono apparsi al confine turco-greco, con altri che hanno attraversato il mare, durante la settimana successiva salendo almeno a decine di migliaia. Questi sono in gran parte giovani, ma comprendono anche donne e bambini.

Sembra che pochi siano siriani mentre parecchi o molti sono provenienti dall’Afghanistan, con altri provenienti da Iraq, Marocco, in modo poco chiaro. In un video, a molti viene chiesto da dove, tutti dicono l’Afghanistan. Uno dice: “Stiamo aspettando fino a quando non saremo in migliaia, e poi avremo modo di attraversare tutti i confini. In questo modo saranno costretti ad aprire il loro confine. “

Il presidente turco Recap Tayyip Erdogan aveva appena subito una grave sconfitta nella provincia siriana di Idlib, con almeno 33 delle sue truppe (e secondo quanto riferito più del doppio di quelle) uccise in un attacco aereo la notte del 27 febbraio. Essendo di notte, è probabile che fosse un bombardamento russo, non siriano. Tra questo e una visita successiva con il presidente russo Putin, e la decisione degli Stati Uniti che non avrebbe appoggiato la Turchia in una difesa invocata dalla NATO su questo, Erdogan ha visto qualcosa scritto sul muro. Potrebbe aver comportato la “caduta di Idlib” e un massiccio afflusso di nuovi rifugiati in Turchia – combattenti siriani e stranieri, le loro famiglie, altri che insistono per sfuggire al controllo del governo siriano vorrebbero entrare. Ankara avrebbe difficoltà a bloccarli , ma la Turchia ospita già circa 3-4 milioni di rifugiati, un lascito della prima “crisi dei rifugiati” nel 2011 ).

In generale, secondo Erdogan, l’Europa non stava aiutando abbastanza in Siria, non aveva adempiuto alle sue promesse sugli aiuti finanziari, e più specificamente Idlib sembrava condannata nella mattina del 28 febbraio. Quel giorno, questo attivista ha dichiarato di eseguire una coraggiosa manovra per fare spazio ai rifugiati in modo drammatico – semplicemente come “aprire il boder” alla Grecia e quindi all’Europa, e inondarlo tutto in una volta.

“Erdogan ha affermato ai primi di marzo che il numero di migranti al confine con la Grecia – tra cui afgani, siriani e iracheni – era di gran lunga superiore alle cifre fornite da funzionari e giornalisti sulla scena, affermando che” centinaia di migliaia “erano già lì. “Ce ne saranno di più. Presto, questo numero sarà espresso in milioni “, ha aggiunto.”

Il ministro degli interni turco Suleyman Soylu ha spiegato in seguito che un milione di persone supererà presto il confine greco e quindi “causerà la caduta dei governi europei, il crollo dei mercati azionari e la destabilizzazione delle loro economie. E non c’è niente che possano fare al riguardo “, ha affermato di credere.

Dopo che le prime decine di migliaia hanno trovato il confine chiuso sul lato greco e hanno subito alcuni abusi segnalati lì, tra cui una presunta vittima di spari (negato, merita ulteriori studi ), “La Turchia sta inviando la polizia di operazioni speciali d’élite al confine per fermare gli ufficiali greci dal respingere le persone che cercano di attraversare l’Europa, giovedì le autorità turche hanno detto. ” Questo significa che, nel contesto del fenomeno, imporranno il loro ingresso, per violare i confini della Grecia con qualsiasi persona priva di documenti a cui la Turchia abbia aperto la strada.

Questo non sembra andare bene per Erdogan, che deve affrontare un duro contraccolpo da tutta Europa, e solo i loro più irriducibili sostenitori difendono quello che viene chiamato un “gioco” pericoloso che è andato oltre il precedente “ricatto”. Ma all’inizio del conseguente conflitto con la Grecia, il ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu ha respinto audacemente le proteste di Atene: “Guarda chi ci sta insegnando sul diritto internazionale!” Ha detto. “Stanno lanciando senza vergogna bombe di gas lacrimogeni su migliaia di innocenti ammucchiati alle loro porte. Non abbiamo l’obbligo di impedire alle persone di lasciare il nostro paese, ma la Grecia ha il dovere di trattarli come esseri umani! ”

Era il 29 febbraio, appena un giorno dopo, queste foto mostrano migliaia di migranti ammucchiati vicino al cancello, con alcuni uomini nella parte anteriore a malapena scoraggiati dai gas lacrimogeni proprio vicino alla polizia che sorveglia il cancello. Più tardi apprendiamo che la loro squadra sta anche lanciando gas lacrimogeni contro la polizia, e la polizia turca ha fatto lo stesso. Alcuni video mostrano un’intera squadra che spara round dopo round mentre la gente segue con secchi pieni di rifornimenti di gas lacrimogeni, e altri cercano di abbattere i recinti o sgattaiolare via per cercare di attraversare un’area non custodita lungo il fiume. Un veicolo dell’esercito turco ha tentato di abbattere una sezione di recinzione la notte del 6 marzo.

Nikol

@NikKo_ial

Turkish policemen attacking with tear gas grenades against Greek borders guards!

Videos like this,will not be seen in Europe’s media!

GREECE IS UNDER ATTACK!

Quindi quel gas lacrimogeno sulla testa degli innocenti non è un crimine visivamente evidente, e come fanno queste persone a “ammucchiarsi” così tante volte e così rapidamente?

Confine Greco Turco

Facilitare la migrazione

La televisione turca TRT (in arabo) mostra i percorsi che le persone possono ora intraprendere via terra (giallo) e via mare (blu), senza alcuna indicazione di dove si possa provare a fermarli. Non sembra esserci alcuna preoccupazione per la documentazione o eventuali ostacoli validi. Erdogan dice che è aperto, e se la gente trova altrove, può diventare furioso con il tradimento disumano della Grecia. Considera anche questo movimento di massa proposto al culmine dell’epidemia globale di coronavirus, in cui l’Iran e ora l’Iraq sono gravemente colpiti, e una strada che dovevano prendere è su per l’Italia, quella che sta subendo il peggior scoppio in Europa.

Le linee blu portano le loro storie, ma questo post si concentra su quella linea gialla fino all’ultima città, Erdine, ai confini con la Bulgaria (nessuna notizia lì che ho notato) e la Grecia. Numerose erano le notizie e le accuse che lo stato turco aveva facilitato alla guida di “rifugiati” al confine, a parte molti che avevano preso le proprie rotte, come con il trasporto pubblico verso l’ultima città e percorrendo il tratto finale. L’emittente di stato greca SKAI ha presentato un rapporto di notizie il 28 presentando molte interviste con i “rifugiati” in arrivo che hanno rivelato che molti provenivano dall’Afghanistan e, tra le altre cose, erano state fornite corse gratuite di autobus fornite da Erdogan (come lo vedevano -i funzionari comunque) .

Un uomo almeno dice “Il presidente Erdogan ha organizzato un giro in autobus a pagamento, Dio benedica la sua anima”. Questo e altro dallo SKAI (con sottotitoli tradotti) e altri frammenti compilati in un video “La verità sulla crisi al confine greco” pubblicato da Stelios Pestas (Vice Ministro del Primo Ministro e portavoce del governo):

A Turkish armoured vehicle with a rope attached to it was reportedly trying to pull down the Greek border fence this evening #Turkey #Greece pic.twitter.com/2lW3QuFypL — CNW (@ConflictsW) March 7, 2020

Questo stesso video ha un altro uomo che dice “Le autorità turche ci hanno accompagnato al confine e ci hanno detto di attraversare”, e mostra anche un breve video di una linea di quattro autobus seguiti da altri veicoli militari apparenti. Datato 29 febbraio.

Il sindaco turco Mustafa Yalcin ha twittato un’offerta della “nostra munucipalità” (poco chiara quale) per corse gratuite in autobus per “migranti irregolari che vogliono trasferirsi in paesi europei”, dando due orari di partenza giornalieri (11:00 e 21:00) e una domanda numero di telefono. (stesso video)

“Autobus gratuiti per i migranti siriani che vogliono andare in Europa, autobus che portano persone dalla città di Istanbul ai confini con la Grecia e la Bulgaria.” Un minuto di video: molti hanno visto salire su un autobus, alcuni con gli zaini fanno domande a una donna in un hijab marrone chiaro che ne sa di più. Sono presenti sul posto numerosi giornalisti, anche dalla CNN.

https://twitter.com/HusamHezaber/status/1233356055813480448

Jared Wall: “Se qualcuno vuole un biglietto dell’autobus gratuito per la Grecia, la notizia riporta che ci sono autobus dalla stazione degli autobus di Esenler. Tutto questo è abbastanza … senza precedenti. “

Molti giovani, particolarmente abili e avventurosi, sono andati volontariamente per le opportunità economiche menzionate da un uomo che dichiara di essere dell’Afghanistan (cappuccio nero, rapporto SKAI), ma dice anche che lui e altri (“noi”) sono stati incarcerati. La Turchia per un mese fino a “oggi” quando la polizia non solo li ha liberati ma “la polizia ci ha portato qui e ci ha detto che le porte sono state aperte”.

Ci sono stati sforzi trasparenti per negare il movimento ufficiale di “rifugiati”. Ad esempio, si dice che Gulnur Aybet, un consigliere del presidente Erdogan, affermi o prima del 2 marzo: “abbiamo detto che le persone che desiderano andarsene possono farlo per loro libero arbitrio , non stiamo trasportandole, non stiamo forzando loro per andare. Stanno partendo per il loro libero arbitrio. Spetta esattamente e interamente all’Unione europea il modo in cui vogliono trattare le persone che stanno arrivando alla loro porta per loro libero arbitrio . È assolutamente negativo dare la colpa alla Turchia per questo quando la Turchia ha effettivamente fatto così tanto per i rifugiati ”.

https://www.express.co.uk/news/world/1249723/turkey-news-greece-border-syria-migrant-crisis-eu-latest-news-erdogan

È evidente che lo stato non li sta trasportando, e nemmeno li sta forzando. Ma perché anche incentivare quest’ultima – in effetti quattro volte? Questo potrebbe essere un errore che stavano entrambi facilitando e forzando la migrazione, e lei aveva consigliato loro di negare quest’ultima e affermare che la migrazione era stata fatta per libero arbitrio, se mai si fosse verificato questo problema.

Tutti possono vedere che il regime di Erdogan ha armato i rifugiati per ottenere un guadagno politico, ma il modo in cui sono stati così efficacemente messi in campo potrebbe richiedere ulteriori misure, e potremmo vederle in azione.

Rifugiati forzatamente trasportati al confine, l’Associazione degli avvocati di Ankara sostiene che

DuvaR English, 4 marzo 2020

“Circa 300 migranti nel centro di rimpatrio di Akyurt di Ankara sono stati trasportati al confine contro la loro volontà nella notte del 29 febbraio”

Sadık Onur Gelbal, presidente del Centro per i diritti dei migranti dell’Ankara Bar Association, ha dichiarato: “Siamo stati informati dai colleghi che lo hanno assistito in prima persona che nella notte del 29 febbraio i migranti sono stati costretti a salire sugli autobus e trasportati involontariamente al confine”. “I funzionari di gestione della migrazione hanno svuotato il centro di rimpatrio con sei autobus”, ha detto Gelbal. Apparentemente la forza usata non era assoluta – un settimo ha riferito di chi ha in qualche modo resistito ed era ancora al centro. Ma lo sforzo per liberare il centro apparentemente era totale; solo quei pochi hanno resistito, nessuno è rimasto senza resistenza e il numero totale rimosso e presumibilmente inviato al confine greco è stato dato in generale come 250-300.

Un esempio di ciò che è stato possibile ottenere è stato un appello estremamente convincente a salire a bordo degli autobus – sostenuto da una certa coercizione e un sacco di inganno – che una vittima potrebbe in seguito chiamare una “menzogna della polizia”. Tienilo a mente.

Un avvocato ha riferito che il loro cliente era stato costretto a partire nonostante avesse avviato una causa legale. In effetti, ciò avrebbe potuto aiutare la decisione di sbarazzarsene. A un altro avvocato “è stato impedito di incontrare il suo cliente” durante l’operazione e ha trovato il centro praticamente vuoto quando sono andati a lamentarsi in seguito. Ancora un altro è stato chiamato nel cuore della notte da un cliente che diceva: “Mi stanno portando via con la forza”. Quell’avvocato disse: “Quando siamo andati lì quella notte, nessun funzionario è venuto a parlarci.”

Una foto fornita mostra diversi autobus allineati all’esterno di quello che si dice essere il centro di rimpatrio di Akyurt nella notte del 29. Non sono chiaro se questo significhi che il sole sorgerà il prossimo 29 febbraio o il 1 marzo – sembra più simile a quest’ultimo, ma potrebbero essere gli stessi quattro autobus che abbiamo visto sopra scortati da camion militari, alla luce del giorno e secondo quanto riferito sul 29.

Quindi le persone potevano andare se volevano, spostate direttamente se l volevano, costretti a liberarsi dalla prigione e spostate, e altri solo perché venivano ingannati o costretti a salire a bordo degli autobus. Ora passiamo a come alcuni di loro erano e non sono tornati indietro dagli autobus.

5 marzo, Mekut Mallet: i militari della polizia turca picchiano e costringono i rifugiati ad attraversare il confine greco a colpi di pistola

https://www.youtube.com/watch?v=NpnB4fg56Fc

4 marzo Manoto News: La polizia turca minaccia le armi # پناهجویان Al confine greco (tradotto dal persiano)

https://twitter.com/ManotoNews/status/1235196271180177408?s=20

Questo è un video affascinante di cui siamo grati e curiosi e speriamo che il videografo sia al sicuro. La mia ipotesi è che questi pochi hanno resistito un po ‘come i 7 al centro di Aykurt e sono stati finalmente abbandonati e ripresi, dove sono stati in grado di pubblicare questo video e rimanere al sicuro dopo e per sempre.

Un giovane uomo in nero con occhiali da sole (etichettato “poliziotto”), con virgolette gialle, esorta “Vai, scendi dall’autobus! Stai andando dall’altra parte! ” Un altro uomo in maglione rosso-nero descritto come “ufficiale militare” interviene ed esorta la gente a sbarcare, spiegando: “i militari turchi ti porteranno sul lato greco in barca”. Alcuni non vogliono andare, protestano per avere figli che non dovrebbero essere costretti a percorrere questa pericolosa traversata. Non vogliono andare in Grecia, dice un uomo. L’ufficiale chiede “perché sei venuto qui allora?” Questo o non ha una risposta chiara O ha risposto con “ingiusto! La polizia mente! “

L’ufficiale militare fa cenno all’autista di scendere dall’autobus , poi insiste ad alta voce “ora tutti usciranno. Piccherò quelli che non lo fanno ”, estraendo la pistola come per fare il punto. “Su! Esci!” grida, schioccando la schiena come bestiame. Quando ancora non se ne vanno tutti dopo pochi secondi, grida più forte e inclina la pistola vicino alla testa di un ragazzo, come per spostare il messaggio. “Non si può tornare indietro da qui in poi. Esci! Esci!” Quel ragazzo e alcuni altri scappano, ma altri, inclusa la persona che sta filmando, rimangono. Un orologio apparente alla fonte dell’autobus aveva detto 17:42, e la luce del sole appare abbastanza bassa, nel tardo pomeriggio, di qualunque giorno esatto sia accaduto (il calcolatore solare NOAA fornisce azimut: 246.68, elevazione: 14.03 per questa volta il 1 marzo – un’ora e 23 minuti prima del tramonto. Non credo che sia importante, ma ho cercato.

L ‘”ufficiale militare” ha una pistola con un’etichetta bandiera turca sul calcio dell’impugnatura. L ‘”ufficiale di polizia” detiene (un taser?) E ha un manganello della polizia dalla sua parte, la parola POLIS sui suoi pantaloni e “Turk” su una spalla della sua giacca nera, un’insegna “Grey Wolves” sull’altra. Entrambi gli ufficiali sembrano piuttosto giovani, probabilmente minori di 30 anni. Potrebbero far parte della nuova ondata di militari e poliziotti che Erdogan si è precipitato sul campo per riempire le enormi offerte di lavoro create nelle sue frequenti epurazioni del settore della sicurezza per sospetti “gulenisti”.

Circa cinque possibili soldati in uniforme di colore chiaro (qui caselle verdi) prendono a pugni e calci un uomo in abiti scuri (scatola rossa), specialmente quando cerca di spostarsi verso sinistra; vogliono che cammini a destra. Ad un certo punto lo fanno inciampare in modo che cada, ma soprattutto si alza e rifiuta i loro comandi. Due persone in primo piano si sdraiano e invitano a rimanere giù, fino a quando i soldati si distraggono battendo l’altro, quando si alzano e raccolgono i loro bagagli. Il video si interrompe e se ne sono andati, apparentemente tornando a sinistra. L’uomo che i soldati stavano spingendo riesce a camminare, poi li attraversa e esce dalla parte sinistra della fama. Forse avevano appena rinunciato a quei pochi.

Una risposta pro-Erdogan ha negato quella lettura: “Mentire è diventato il tuo personaggio. Queste immagini non provengono dalla Turchia. Preso in Ungheria. ” Anche dopo un paio di richieste, quella persona non ha offerto alcuna base per questa affermazione. E per coincidenza, una falsa foto di notizie usata dalla parte turca proveniva dall’Ungheria, 2015. E perché i militari erano lì a forzare altre persone con gli zaini lì a camminare in una certa direzione in un campo, in un altro momento con alberi spogli?

Il ricatto di Erdogan che utilizza i migranti come una bomba demografica è sotto gli occhi di tutti. Erdogan vuole soldi dalla UE e la Merkel è pronta a darglieli.

Fonte: Fort Russ https://www.fort-russ.com/2020/03/turkish-brute-force-migrants-forced-to-cross-greek-border-at-gunpoint/

Traduzione: Luciano Lago