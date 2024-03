Forum sulla Multipolarità e Congresso del Movimento Internazionale Russofili, le sfide globali della Russia

di Eliseo Bertolasi

Il 26 – 27 febbraio, a Mosca si è tenuto il Forum sulla Multipolarità e il Secondo Congresso del Movimento Internazionale Russofili (MIR).

Gli eventi si sono svolti sotto gli auspici del Movimento Internazionale Russofili con il sostegno del Ministero degli Esteri russo e dell’Amministrazione del Presidente della Federazione Russa.

I due eventi hanno riunito a Mosca più di 350 tra delegati e rappresentanti provenienti da

ben 130 paesi del mondo: Asia, Europa, Africa, America Latina e Nord America. Cospicua

anche la delegazione italiana composta da oltre una decina di partecipanti (guidata dal sottoscritto presidente della sezione italiana del MIR).

Obiettivi dei forum: la promozione, il dialogo e lo scambio di opinioni su questioni legate alla

politica mondiale e alla diffusione e difesa della cultura russa.

Nel Forum sulla Multipolarità si è discusso di tematiche, oggi di grande attualità: l’ordine

mondiale multipolare che si sta manifestando, le nuove sfide e le opportunità per uno sviluppo globale, le tendenze moderne nelle relazioni internazionali, il dialogo tra culture e civiltà, la salvaguardia dei valori tradizionali, l’opposizione all’egemonia occidentale e la difesa della famiglia tradizionale.

Il Congresso del Movimento Internazionale Russofili, a sua volta, ha messo al centro dei

lavori la divulgazione della cultura, della storia, della lingua russa. I partecipanti hanno discusso questioni relative alla conservazione, alla promozione dell’enorme patrimonio culturale russo, all’influenza culturale della Russia e della lingua russa nel mondo.

L’ordine del giorno del II Congresso prevedeva i seguenti punti principali:

Rapporto sull’attività del MIR nel periodo successivo al Congresso fondativo,

Adozione della Carta del MIR,

Adozione delle disposizioni programmatiche del MIR,

Elezione degli organi direttivi internazionali del MIR.

Congresso del MIR, intervento di Nikolaj Malinov

Questi punti sono i pilastri del futuro sviluppo del MIR, la loro discussione e il processo

decisionale hanno rappresentato un aspetto basilare per il rafforzamento e la crescita

dell’organizzazione.

Successivamente, nel pomeriggio, i partecipanti si sono suddivisi in tre sessioni tematiche:

Guerra ibrida dell’informazione,

Valori tradizionali,

Rimpatrio dei connazionali.

L’evento ha confermato l’emergere del Movimento Russofili come un’organizzazione

internazionale vasta, consolidata, efficace. Ricordiamo che il Congresso di fondazione del

Movimento si è tenuto solo un anno fa, il 14 marzo del 2023, a Mosca, con la partecipazione di sostenitori e amici della Russia provenienti da quarantadue paesi del mondo. Nell’arco di un anno i paesi coinvolti sono triplicati. Oggi il MIR è impegnato a sostenere attivamente la diffusione della cultura russa e dei valori che questa cultura promuove.

Il lavoro del MIR è molto apprezzato anche dal presidente russo Vladimir Putin. Nel suo saluto inviato ai partecipanti al Congresso il presidente russo ha sottolineato come il Movimento Russofili fornisca un contributo significativo alla lotta contro i tentativi dell’Occidente collettivo di isolare la Russia, aiuti a diffondere informazioni obiettive e affidabili sulla Russia all’estero, smascherando le invenzioni anti-russe e i miti della propaganda.

Il presidente Putin ha inoltre osservato che le attività del MIR “contribuiscono al mantenimento e al rafforzamento delle buone tradizioni di amicizia e rispetto reciproco che collegano i russi con le altre nazioni, all’unità del mondo russo, alla divulgazione delle conquiste della cultura nazionale russa e all’espansione della sua presenza umanistica nell’arena mondiale”.

Alle due giornate hanno preso parte relatori di alto prestigio: il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, la portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova, il presidente del Movimento Internazionale Russofili Nikolaj Malinov, il professor Aleksandr Dugin, il presidente di Tsargrad e vice capo del Consiglio Mondiale del Popolo Russo Konstantin Malofeev, il vice presidente del Consiglio della Federazione Konstantin Kosachev…

Congresso del MIR, intervento di dì Sergej Lavrov

Al Forum sulla Multipolarità in video collegamento è intervenuto anche Mons. Carlo Maria

Viganò.

Nel suo intervento il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha osservato che la politica di

Mosca differisce dalle azioni dell’Occidente collettivo in quanto costruisce relazioni con i suoi partner in un formato di parità. Sergej Lavrov ha promesso che queste relazioni si svilupperanno ulteriormente su base reciprocamente vantaggiosa.

“La Russia, insieme agli alleati, ai partner e a coloro che la pensano allo stesso modo provenienti dagli stati del Sud e dell’Est del mondo, continuerà a lavorare per la formazione di un ordine mondiale multipolare più equo”, ha sottolineato il ministro. “Questo ordine mondiale terrà conto di tutta la diversità culturale e di civiltà del mondo e garantirà il benessere e la prosperità di tutta l’umanità, e non solo dei singoli rappresentanti delle élite dei paesi del cosiddetto miliardo d’oro”, ha affermato Sergej Lavrov.

Forum della Multipolarità, Intervento di Aleksandr Dugin

Secondo il professor Aleksandr Dugin, oggi l’umanità sta attraversando un importante

cambiamento nel processo di civilizzazione. Dugin sostiene l’idea di un mondo multipolare, che si basa sulla critica dell’universalismo occidentale e dei suoi aspetti razzisti e imperialisti.

In passato, la Gran Bretagna affermando di essere il centro della coscienza dell’umanità, ha portato alla creazione di un mondo con l’unico sistema politico accettabile, l’unico approccio economico accettabile, l’unica cultura accettabile, l’unica idea di famiglia accettabile.. Dugin è convinto della necessità di andare verso la diversità e di liberarsi dal monopolio di un paese o di una cultura.

L’Occidente non rappresenta tutta l’umanità ma solo una sua parte, una regione: “l’Occidente è una provincia”.

La multipolarità è una filosofia dove si afferma che il mondo non è limitato al solo Occidente, ma è costituito da una moltitudine di civiltà. Russia, Cina, India, mondo islamico, paesi africani e America Latina sono tutte civiltà separate con le proprie tradizioni e valori, nonostante le loro differenze, non si scontrano tra loro, ma si battono per una convivenza pacifica.

La civiltà occidentale ha il potenziale per convivere in armonia con le altre civiltà, afferma il

filosofo russo: “Il multipolarismo non è diretto contro l’Occidente nel suo insieme, ma piuttosto contro le sue pretese di esclusività, leadership mondiale e universalità”.

Il Forum della Multipolarità e il Congresso del Movimento Internazionale Russofili sono

piattaforme importanti per discutere le sfide contemporanee e trovare soluzioni congiunte su scala globale. La partecipazione a questi forum ha consentito ai partecipanti di acquisire una comprensione più profonda dei processi contemporanei nelle relazioni internazionali e di condividere le loro idee e proposte per raggiungere la pace, la giustizia e lo sviluppo.

I due eventi si sono svolti in un momento di grande tensione internazionale verso la Russia. Nonostante in Occidente si susseguano in modo sempre più palese minacce di conflitto armato diretto contro la Russia e affermazioni che presenterebbero la Russia sempre più isolata, i forum di Mosca hanno dimostrato, invece, che la Russia è tutt’altro che isolata, anzi pare sia lo stesso Occidente collettivo autoreferenziale, rancoroso, in declino e chiuso nella sua presunzione di superiorità, ad essere sempre più isolato dal resto del mondo.

A livello mondiale appaiono sempre più paesi che non si lasciano intimorire dall’Occidente, ma che si rivolgono alla Russia: da un punto di vista geopolitico come ad un paese-guida in grado di promuovere e realizzare un mondo diverso basato innanzitutto sul rispetto reciproco, da un punto di vista culturale con la consapevolezza del ruolo eccezionale che la cultura russa ha sempre giocato

nella storia e nella cultura mondiale.

Congresso del MIR, intervento di Eliseo Bertolasi

