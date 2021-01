Forti reazioni degli Iracheni contro l’Arabia Saudita indicata come responsabile dell’Attentato di Baghdad

da Redazione

Gli Iracheni minacciano la casa dei Saud (Arabia Saudita) “Restituiremo le bombe alle vostre case”

L’hashtag “# We Will Return Your Home” ha pubblicato la lista degli hashtag più popolari sulla piattaforma di social networking “Twitter” in Iraq, dopo aver scoperto che uno degli attentatori suicidi nel duplice attentato terroristico che ha preso di mira la capitale, Baghdad, (oltre 30 morti in un mercato all’aperto), ha nazionalità saudita.

Il consigliere del Comando Operativo di Baghdad per le Forze di Mobilitazione Popolare, Abbas Al-Zaidi, ha confermato ad Al-Alam TV che, nel doppio attentato suicida avvenuto ieri, secondo le fughe di notizie ricevute, ha riferito che “uno degli attentatori suicidi, di nazionalità saudita, è entrato dal porto di Arar, come camionista, e non appena si trovava all’interno del paese è stato trasferito in uno dei rifugi sicuri di note organizzazioni terroristiche a Baghdad “.

Abbas Al-Zaidi ha sottolineato che: “I gruppi Wahhabiti dell’ISIS si muovono con il supporto delle forze di occupazione americane e li trasferiscono nel paese per via aerea e terrestre, assicurando le comunicazioni e fornendo loro tutti i mezzi di supporto logistico”.

L’organizzazione terroristica “ISIS” ha rivendicato l’attacco terroristico che ha colpito la capitale, Baghdad, e una dichiarazione pubblicata dall’ “ISIS” attraverso i suoi media afferma che uno dei suoi membri, chiamato Abu Yusuf Al-Ansari, ha fatto esplodere una cintura esplosiva che indossava in piazza Tayaran , mentre veniva compiuto un secondo attentato. Allo stesso modo, da un altro agente di nome Muhammad Aref al-Muhajir, dopo un raduno di persone raccolte vicino al sito dopo la prima esplosione. Secondo le autorità irachene, il doppio attacco suicida ha provocato 32 morti e 110 feriti (quasi tutti civili).

La piazza di Baghdad presidiata dalle forze di sicurezza

I leader dei social media e gli attivisti in Iraq hanno interagito con l’hashtag ” # Lo restituiremo a casa tua ” incolpando l’Arabia Saudita per l’attacco terroristico, poiché è stato colui che ha creato l’organizzazione terroristica “ISIS” e altri gruppi terroristici con l’obiettivo di destabilizzare la sicurezza e la stabilità nell’attuazione dell’agenda e dei progetti (sionisti-americani) nella regione, sottolineando che i giorni sono densi di eventi, e la risposta arriverà prima o poi, in ritorsione per il sangue versato dei martiri e dei feri

“L’Arabia Saudita è la vacca da mungere per l’America e per i sionisti arriverà il giorno in cui le tagliamo la testa! Non ci sarà via d’uscita per i sionisti se non quella di scappare !!!

Gli iracheni minacciano la Casa dei Saud: “La restituiremo (la bomba) alle vostre case”.

Abu Mahdi ha confermato nel suo tweet: “E per noi, un giorno, ci vendicheremo per il diritto di ogni innocente di cui versi il sangue, e il diritto di ogni bambino di cui hai derubato la famiglia prima di inviarti al nostro Signore e al tuo Signore, e c’è la punizione più severa per te, Al Saud …

Gli iracheni minacciano la Casa dei Saud: “La restituiremo alle vostre case”.

“Al-Khal Ramez” gli ha scritto in un tweet, “Il porto di Arar si è aperto, quindi le trappole esplosive sono tornate. # Le restituiremo alle vostre case”.

E “zio Ramez” ha visto in un secondo tweet che durante le manifestazioni non sono avvenuti bombardamenti anche se lo Stato e il suo apparato erano completamente paralizzati: i soldati USA e il terrorismo hanno un obiettivo, che è distruggere l’Iraq. # Lo restituiremo a casa tua. “

A sua volta, “Rehana Al-Mustafa” ha scritto in un tweet, “Per tutti coloro che dimenticano il ruolo terroristico dell’Arabia Saudita in Iraq, portate fuori solo per i monarchi della Casa dei Saud le immagini di migliaia di attentatori suicidi sauditi che si sono fatti esplodere in Iraq e le foto delle targhe delle loro auto, con cui hanno inviato i loro criminali al tempo di D1 Nest! # Le restituiremo a casa vostra”.

Il sanguinoso attentato a Baghdad ha innescato una posizione interna ed internazionale unificata degli iracheni contro il terrorismo. Sebbene le analisi sui tempi e sugli obiettivi portassero più di un messaggio su chi trae vantaggio da tali atti terroristici.

Internamente, il presidente iracheno, Barham Salih, ha affermato che le due esplosioni hanno confermato gli sforzi dei gruppi oscuri di prendere di mira i grandi sforzi nazionali di indipendenza del paese.

Quanto al capo dell’Autorità irachena per la mobilitazione popolare, Faleh al-Fayyad, ha sottolineato che questa scena ha riportato alla memoria della gente gli anni delle bande terroristiche che hanno versato il sangue del popolo iracheno. Ha sottolineato la sua fiducia nella capacità dei servizi di sicurezza e delle forze di mobilitazione popolare di proteggere i civili e anticipare i piani dei nemici.

Faleh al-Fayyad capo delle FMP (Milizie sciite dell’Iraq)

Il segretario generale di Asaib Ahl al-Haq, Qais Khazali, ha sottolineato che l’allentamento della sicurezza e le preoccupazioni politiche del governo sono la causa degli attentati terroristici.

A livello regionale, l’ambasciata iraniana in Iraq ha condannato il doppio attentato terroristico a Baghdad. Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha visto in questo attentato un tentativo di attirare un altro presidente americano nella trappola israeliana e di spendere i soldi di Washington per affrontare l’Iran.

Il movimento yemenita Ansar Allah ha sottolineato che è diritto del popolo iracheno ripristinare la propria sicurezza e stabilità e rimuovere le forze di occupazione americane. Da parte sua, la Turchia ha condannato l’attacco terroristico e ha espresso il suo sostegno al popolo iracheno.

La missione delle Nazioni Unite in Iraq ha affermato che questo attacco non indebolirà la marcia dell’Iraq verso la stabilità e la prosperità. Papa Francesco ha annunciato la sua condanna per gli attentati di Baghdad. Considerava questo attacco un atto brutale e assurdo.

E l’account “Desert Ashes” ha pubblicato un tweet in cui si afferma: “Un messaggio forte nel cuore di Baghdad, cosa ha fatto arrabbiare Al-Kazemi Muhammad bin Salman per inviargli questo messaggio forte? # Lo restituiremo a casa tua”.

Gli iracheni minacciano la Casa dei Saud: “La restituiremo alle vostre case”.

L’account “Al Askari # HST” ha scritto in un tweet: “I loro sceicchi pagheranno il prezzo della loro decisione. # Lo restituiremo alle vostre case”.

“Al-Askari # HST” ha aggiunto in un secondo tweet: “L’America maliziosa, dopo gli eventi dell’11 settembre, ha fabbricato i suoi eserciti in Medio Oriente per vendicarsi falsamente dalla fonte del terrore. Il wahhabita saudita, che continua a colpire l’Iraq, come se fosse nelle sue migliori condizioni, dice: devono essere disciplinati.

“Mukhtar” ha scritto in un tweet: “La triade sionista americana e saudita e la loro prole è responsabile degli attentati terroristici in Iraq. # Li restituiremo al tuo paese”.

“Il bombardamento non è una novità per il popolo iracheno ferito, ma il suo ritorno oggi dopo anni è un segnale pericoloso per il governo nel trovare centri di debolezza e squilibrio.

Abu Hassan al-Harishawi ha detto, twittando: “Ciò che ci lega all’Arabia Saudita è la profondità delle nostre ferite e il nostro sangue versato dalle loro cinture e dalle loro autobombe. # Li restituiremo a casa tua”.

Concludiamo l’hashtag con il tweet del fratello Muhammad Al-Nasser, in cui ha detto: “Dopo che l’operazione di suicidio è stata adottata dall’organizzazione dell’ISIS” sostenuta dai sauditi “, il Parlamento deve richiedere rapidamente l’esecuzione dei militanti dell’ISIS nella prigione di al-Hout. Il sangue degli iracheni non è privo di vendetta. “.

Fonte: AL Alam

Traduzione Fadi Haddad

Nota:

E’ ormai opinione diffusa in Iraq, viste le tante prove della collusione fra ì servizi di intelligence dell’Arabia Saudita e il gruppo terroristico dell’ISIS, che l’Arabia Saudita stia eseguendo il “lavoro sporco” per conto di Washington che è interessata a destabilizzare il paese mediante una recrudescenza del terrorismo che giustificherebbe la permanenza delle forze militari USA nel paese.

Dal gennaio dell’anno scorso, dopo l’omicidio eseguito dagli americani del generale Soleimani e del vice capo delle FMP, Al Muhandis, presso l’aeroporto di Baghdad, il parlamento iracheno e milioni di iracheni scesi in piazza hanno richiesto il ritiro delle forze di occupazione americana dal paese arabo.

Nota: Luciano Lago