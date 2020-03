Foreign Affairs: Gli USA vedono la fine della loro egemonia globale

La rivista americana Foreign Affairs ha pubblicato un numero speciale dedicato alla “fine del ruolo egemonico globale dell’America”, sottolineando, fra le altre cose, la necessità di porre fine all’ostilità di Washington verso l’Iran e tornare alla diplomazia con Teheran.

Uno degli articoli di questo nuovo numero della rivista americana è intitolato “Il prezzo del primato (The Price of Primacy): perché gli Stati Uniti non dovrebbero dominare il mondo”, di Stephen Wertheim. L’articolo analizza il declino del potere egemonico americano nel mondo. Wertheim è direttore associato di Politiche di ricerca e pianificazione presso il Quincy Institute for Responsible Governance e ricercatore presso l’Arnold A. Saltzman Institute affiliato alla Columbia University

Wertheim ritiene che gli Stati Uniti debbano porre fine alla loro politica di presunta “lotta al terrorismo” e all’ostilità nei confronti di paesi che non si sottomettono alle direttive statunitensi e non hanno altri motivi per minacciare gli Stati Uniti se non la posizione ostile di Washington. Prende l’esempio della Corea del Nord. Washington deve mettere da parte l’illusione che il regime di Kim Jong-un possa optare per un completo disarmo nucleare sotto pressione esterna. Invece, gli Stati Uniti dovrebbero cercare di normalizzare le relazioni con la Corea del Nord e ripristinare la pace nella penisola coreana.

L’Iran è un altro nemico che merita di smettere di esse tale. Gli Stati Uniti devono porre fine alla propria rivalità con l’Iran revocando le sanzioni contro la Repubblica islamica e ritornando al Piano d’azione globale congiunto (accordo nucleare). L’accordo nucleare firmato da Washington e altre importanti potenze con l’Iran aveva dimostrato che la diplomazia con l’Iran non è solo possibile, ma che la diplomazia è il modo più efficace per risolvere le tensioni bilaterali. Questa “sete di vendetta”, che ora sembra essere la forza trainante della politica americana nei confronti dell’Iran nell’amministrazione Trump, non ha mostrato di apportare alcun beneficio per gli Stati Uniti, ha osservato.

Anche la politica di Washington nei confronti degli altri paesi del Medio Oriente deve aderire a questo principio: non ci sono amici o nemici permanenti. Gli Stati Uniti devono ridurre il livello delle loro relazioni con partner come l’Arabia Saudita e chiarire loro che quei paesi devono assumersi la responsabilità della propria difesa. Washington dovrebbe chiudere quasi tutte le sue basi militari nella regione. Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di giocare un ruolo di parte in controversie come la guerra nello Yemen e il conflitto israelo-palestinese. Se gli Stati Uniti vogliono aiutare a risolvere questi conflitti, il modo migliore è optare per una diplomazia imparziale.

Anche le relazioni degli Stati Uniti con la Russia devono essere riviste. Il prossimo presidente americano dovrebbe porre fine alle politiche anti-russe di Washington nel rispetto degli interessi vitali di Mosca; “Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di promuovere la creazione di stati ostili nelle vicinanze della Russia e incoraggiare la partecipazione di Mosca alle principali discussioni europee in materia di sicurezza e diplomazia. Dato che questi obiettivi sono anche in linea con gli interessi americani, Washington dovrebbe ridurre le preoccupazioni della Russia bloccando l’espansione della NATO e rifiutando la candidatura dell’Ucraina a far parte dell’organizzazione “.

Pertanto gli Stati Uniti dovrebbero, in consultazione con i loro alleati, avviare un processo di ritiro delle truppe statunitensi dall’Europa per un periodo di 10 anni. La maggior parte di queste forze dovrebbe tornare negli Stati Uniti, anche se alcune forze aeree e navali statunitensi potrebbero rimanere sul suolo europeo con l’accordo dei paesi ospitanti. Inoltre, gli Stati Uniti dovrebbero incoraggiare la Russia e l’Ucraina a concludere un accordo in base al quale la Russia smetterebbe di sostenere i separatisti nell’Ucraina orientale e, in cambio, l’Ucraina e gli Stati Uniti riconoscerebbero la Crimea come parte del territorio russo. Una tale soluzione consentirebbe agli Stati Uniti di revocare molte delle loro sanzioni contro la Russia e fornire il terreno necessario per lo sviluppo delle relazioni tra i due paesi, conclude Wertheim.

Nota: una analisi interessante quella di Wertheim che rivela come vari analisti USA iniziano a provare disagio per la posizione di arroganza e di imperialismo manifesto che si ricava dalla politica estera dell’Amministrazione Trump, ancora più marcata rispetto alla linea della precedenti.

In realtà la speranza di una cambiamento in tale politica ci sembra del tutto utopistica, considerando il livello di psicopatia guerrafondaia del gruppo dirigente neocon arroccato a Washington e gli enormi interessi della lobby dell’apparato industriale/militare degli Stati Uniti. Sono in particolare queste lobby, quella delle armi e quella sionista, che spingono l’Amministrazione USA verso tale politica sempre più guerrafondaia e fatta in funzione degli interessi di Israele. Una pia illusione pensare che Washington possa cambiare atteggiamento. Gli USA conoscono soltanto una legge : quella dei rapporti di forza e questo spiega perchè il blocco che oggi contrasta la supremazia USA, quello di Russia e Cina, si stia organizzando per la prossima e imminente guerra.

