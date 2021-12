Forbes avverte che il Pentagono ha bisogno di nuove tecnologie per evitare di presentarsi a una resa dei conti contro la Cina con un coltello

Gli Stati Uniti hanno speso più della Repubblica popolare in difesa da $ 753,5 miliardi a $ 209 miliardi nel 2021, ma funzionari militari e analisti hanno espresso il timore che Washington sia in ritardo rispetto a Pechino su una serie di tecnologie critiche, tra cui l’intelligenza artificiale e i missili ipersonici.

Il Pentagono dovrà acquisire una serie di nuove capacità per contrastare le armi e i sistemi sempre più avanzati sviluppati e dispiegati dalla Cina che corrispondono asimmetricamente, mentre superano o sopprimono quelli degli Stati Uniti, ha suggerito il collaboratore aerospaziale e della difesa di Forbes Vikram Mittal. .

In un’analisi pubblicata sul quotidiano economico venerdì, l’osservatore ha indicato che mentre la minaccia di uno scontro militare aperto tra le superpotenze economiche non è imminente oggi, il Pentagono avrà bisogno di tempo prima di un possibile confronto per indagare, costruire e schierare nuove armi e difese, oltre a sistemi in aree in cui le capacità della Cina rappresentano una minaccia.

In quanto tale, Washington dovrebbe investire ora per evitare di “trovarsi con il proverbiale coltello inmano nel mezzo di una sparatoria” con il suo avversario asiatico, ha suggerito.

Mittal indica una serie di aree in cui le forze armate statunitensi rischiano di rimanere indietro, inclusa la tecnologia dei veicoli aerei senza equipaggio (UAV), dove le attuali capacità statunitensi sono in gran parte dirette ad abbattere droni semplici e modificati utilizzati dagli insorti nei paesi poveri e privi di tecnologie.

“I droni utilizzati dalla Cina sono sostanzialmente più avanzati, hanno un maggior grado di autonomia e possono produrre effetti molto più dannosi”, avverte l’analista, indicando le immagini rilasciate lo scorso anno di un test dell’Esercito Popolare di Liberazione di una nuova arma che opera a sciame di droni, simile a un sistema di razzi a lancio multiplo (MLRS).

Il collaboratore di Forbes ha notato che l’attuale ricerca e sviluppo statunitense nella tecnologia anti-drone, come un intercettore sviluppato dalla compagnia di aviazione Aurora Flight Sciences con sede in Virginia, è un sistema mobile di difesa in profondità contro i droni noto come OTM V4 creato da ELTA, una società di difesa israeliana e il kit di intercettazione cinetica anti-UAV consegnato al Dipartimento della Difesa noto come “Skylord Griffon” da XTEND, un’altra società israeliana, non sono sufficienti per contrastare le capacità che sta creando in Cina.

La leadership della RPC nelle armi ipersoniche è un altro problema, sostiene Mittal, suggerendo che l’esercito degli Stati Uniti ha urgente bisogno di creare sistemi di difesa aerea per contrastare tali armi. Una di queste capacità dovrebbe arrivare sotto forma del sistema di sensori spaziali balistici e ipersonici di Northrop Grumman, una nuova generazione di satelliti a bassa orbita per rilevare e monitorare i lanci di missili ipersonici. Si prevede che tale sistema raggiungerà la piena capacità operativa nel 2026, senza indugio.

Millili cinesi

La Cina si è ufficialmente unita al club delle armi ipersoniche nel 2019, quando il PLA ha accettato in servizio il veicolo planante ipersonico convenzionale e nucleare DF-ZF. Gli Stati Uniti hanno almeno sette sistemi d’arma ipersonici in lavorazione, ma solo uno, il Joint Hypersonic Glide Corps Army-Navy, è vicino allo stato operativo. A ottobre, l’esercito degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe ricevuto il suo primo sistema CHGB, senza i missili, che dovrebbero essere consegnati solo entro l’anno fiscale 2023.

Ci sono altre aree in cui le forze armate statunitensi affrontano rischi, crede Mittal, indicando debolezze nelle reti di comunicazione militari statunitensi, con l’attuale dottrina delle operazioni multidominio degli Stati Uniti che richiede una comunicazione sicura per sincronizzare l’azione tra le unità per moltiplicare le loro capacità offensive e difensive.

Infine, dice l’osservatore di Forbes, c’è la minaccia cinese alle linee di rifornimento militari statunitensi. Questi problemi possono essere risolti, spera, creando una nuova tecnologia di produzione additiva per sviluppare pezzi di ricambio proprio dove sono necessari e acquistando o producendo carburante localmente utilizzando materiale a base di carbonio per eliminare almeno in parte la necessità di consegne di carburante tradizionali.

Le preoccupazioni di Mittal si uniscono a un coro di recenti analisi di esperti militari statunitensi e osservatori geopolitnewsici che citano il pericolo che gli Stati Uniti perdano una guerra con la Cina. A ottobre, Graham Allison, collaboratore di National Interest e professore di governo della Harvard Kennedy School, ha avvertito che Washington deve riconoscere la “brutta” realtà che i progressi della Cina nelle capacità di negazione dell’accesso/area (A2/AD), consistenti in tutto, da missili anti-nave e sistemi missilistici antiaerei a missili da crociera e balistici a lungo raggio, aerei da guerra elettronica e intercettori, significa che non vi è alcuna garanzia di una vittoria degli Stati Uniti in una guerra su Taiwan. . La soluzione, suggeriva Allison, doveva risiedere nella diplomazia.

Fonte: Sputnik news

Traduzione: Luciano Lago