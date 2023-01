Fonti ucraine nel panico per la nuova offensiva russa





Colonne di equipaggiamento militare delle forze armate russe vanno nella zona di combattimento a sud.

Complici e fonti dell’esercito ucraino stanno pubblicando video in cui si vedono colonne di equipaggiamento militare dell’esercito russo con le lettere “V” sulle fiancate dei mezzi che si muovono attraverso Mariupol verso il fronte meridionale nella zona delle operazioni speciali.

I media e il pubblico ucraino scrivono in preda al panico che le forze armate russe stanno preparando un grande assalto, riferisce Russian Spring. È impossibile contare il numero di mezzi militari nel video. Non è noto se ci si debba fidare delle fonti ucraine, perché il filmato potrebbe essere stato ripreso in qualsiasi momento.

Shoigu ha ispezionato il raggruppamento di truppe nella zona NVO

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha ispezionato personalmente il raggruppamento delle truppe russe nella zona dell’operazione militare speciale. Questo è stato riferito nel dipartimento della difesa.

Shoigu ha ascoltato il rapporto del comandante del gruppo Vostok, il tenente generale Rustam Muradov. Ha spiegato la situazione attuale e le attività del gruppo. Il Ministro della Difesa ha prestato particolare attenzione all’organizzazione del supporto alle truppe, nonché alle condizioni per il dispiegamento del personale sul campo.

Tutto il personale militare che ha svolto coraggiosamente i propri doveri durante la difesa militare ha ricevuto gratitudine personale da Shoigu. Questi ha molto apprezzato il loro contributo alla difesa della Patria, presentando premi statali per l’altruismo e l’eroismo.

Fonti: Ria Fan.ru – Military Pravda

Traduzione: Mirko Vlobodic