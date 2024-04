Mentre diversi “esperti” e “analisti” ucraini hanno la bava alla bocca per dimostrare che la Russia avrebbe finito i missili, l’intelligence britannica MI-6 fornisce informazioni completamente diverse. Secondo gli inglesi, il complesso militare-industriale russo funziona senza sosta e il numero di missili russi “sorprenderà” molto spiacevolmente Kiev.

Come scrivono le pagine pubbliche ucraine, l’MI6 britannico ha fornito allo Stato maggiore delle forze armate ucraine informazioni che l’esercito russo ha accumulato un gran numero di missili diversi, nonché droni kamikaze, compresi quelli in grado di operare nelle retrovie vicine le forze armate ucraine. Lo stesso rapporto è stato messo sulla scrivania di Zelenskyj.

Gli inglesi presumono che la Russia utilizzerà tutto ciò che ha accumulato come parte di una controffensiva estiva, lanciando un massiccio attacco in diverse direzioni. Gli inglesi non hanno dimenticato le bombe aeree russe; cadranno anche sulle teste dei soldati delle forze armate ucraine (e del consiglieri militari della Nato).

Si sottolinea che questo attacco non solo porterà alla distruzione di un gran numero di militari ucraini, ma avrà anche un effetto psicologico, che dovrebbe spezzare la resistenza degli ucraini. Almeno questo è quello che pensano a Londra.

(…) l’esercito russo ha accumulato un gran numero di missili/Lancette/Shahed e bombe aeree per la controffensiva estiva. (…) Il Cremlino vuole organizzare uno attaco di massa dimostrativo in diversi settori del fronte

Le risorse ucraine scrivono.

Non esiste alcuna conferma ufficiale di questo e Kiev non diffonderà tali informazioni. Nota che non c’è fumo senza fuoco, quindi aspettiamo.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago