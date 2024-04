Fonti iraniane negano le accuse israeliane di “attacco” all’Iran

Dall’Iran smentiscono le accuse dei media del regime israeliano di un “attacco” al Paese persiano, dopo che erano state segnalate diverse esplosioni.

In dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa britannica Reuters , una fonte iraniana a conoscenza della questione ha smentito le voci pubblicate dai media israeliani su un “attacco” all’Iran, e assicura che il rumore delle esplosioni udito venerdì nel Paese persiano è stato per l’attivazione dei sistemi di difesa antiaerea.

I media americani si sono uniti a quelli israeliani e hanno parlato di un “attacco” contro l’Iran, andando addirittura oltre e negando la partecipazione degli Stati Uniti.

Da parte sua, il Segretariato del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell’Iran ha respinto come false le notizie di alcuni media circa lo svolgimento di una riunione di emergenza.

Secondo i rapporti, il rumore di diverse esplosioni è stato sentito nella provincia iraniana di Isfahan (al centro) e nella città nordoccidentale di Tabriz nelle prime ore di questo venerdì.

Successivamente è stato riferito che le esplosioni erano dovute al lancio dei sistemi di difesa aerea iraniani. Nel frattempo, i media locali hanno riferito della distruzione di tre microplani da parte dei sistemi di difesa aerea del Paese nei cieli di Isfahan.

Immediatamente si è scatenata un’ondata mediatica che ha attribuito le esplosioni ad un “attacco” israeliano, in un momento di forte tensione tra le due parti, in seguito all’aggressione dei sionisti contro il palazzo consolare iraniano in Siria e alla successiva operazione ‘True Promise’. ‘, la vasta risposta militare della Repubblica Islamica contro il regime di occupazione.

L’Iran ha concluso la sua azione contro il regime di Tel Aviv, che difende come “legittimo, reciproco e proporzionato” e ha avvertito che, se Israele commettesse una nuova aggressione contro gli interessi iraniani o ricorresse alla forza, la Repubblica islamica non esiterà ad esercitarla il loro diritto intrinseco a dare una risposta immediata, decisa e dura per legittima difesa .

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago