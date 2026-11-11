L’Europa Esclusa dai colloqui di Abu Dhabi

Una fonte interna alla delegazione russa ha riferito all’agenzia di stampa RIA Novosti che i rappresentanti di Mosca non hanno avuto alcun contatto con i funzionari europei ad Abu Dhabi martedì, il primo giorno dei colloqui trilaterali.

Interrogata sull’esistenza di contatti con funzionari europei, la fonte ha risposto: “Non ce ne sono stati”.

Russia, Stati Uniti e Ucraina terranno colloqui trilaterali ad Abu Dhabi il 10 e l’11 novembre, con la partecipazione di delegazioni ufficiali dei tre Paesi.

Una fonte interna al team negoziale russo ha dichiarato all’agenzia RIA Novosti che le discussioni si concentrano sugli aspetti fondamentali dello sviluppo di un nuovo sistema di sicurezza continentale per il periodo post-conflitto.

La fonte ha sottolineato che la risoluzione della crisi ucraina, pur essendo importante, è solo un elemento di un dibattito più ampio volto a costruire un sistema di sicurezza globale e indivisibile nel continente europeo.

Prima dell’inizio dei colloqui trilaterali, la delegazione ucraina ha incontrato i rappresentanti del Regno Unito, della Francia, della Germania, dell’Italia, della NATO e della Commissione europea, alla presenza degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.

In una dichiarazione congiunta diffusa martedì dal Consiglio europeo, i partecipanti alla riunione hanno ribadito il loro impegno a istituire un solido sistema di sicurezza europeo al termine del conflitto, garantendo al contempo la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e fornendole credibili garanzie di sicurezza. La dichiarazione ha sottolineato il continuo coordinamento tra Stati Uniti, Ucraina e partner europei, in vista di discussioni multilaterali più ampie che coinvolgano i paesi europei, riaffermando al contempo il ruolo centrale della NATO nella difesa collettiva euro-atlantica.

Inoltre, le delegazioni russa, americana e ucraina hanno concluso la prima giornata di negoziati, dopo colloqui durati quasi quattro ore. Volodymyr Zelensky ha descritto i colloqui come “costruttivi e ricchi di contenuti”, specificando che si sono concentrati su questioni umanitarie e garanzie di sicurezza. Da parte sua, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito i negoziati “molto fruttuosi”, pur riconoscendo che molto resta ancora da fare; i colloqui dovrebbero.

Fonte: Media

Traduzione: Luciano Lago