Fonte: la Russia è preoccupata per le attività biologiche militari statunitensi

La parte russa osserva con preoccupazione le attività militari e biologiche statunitensi vicino ai confini della Russia e vorrebbe che siano chiariti gli scopi dei loro laboratori biologici militari installati dagli USA nei paesi vicini della Federazione Russa e della Cina, invece di “organizzare giochi di propaganda attorno al coronavirus”, lo ha detto una fonte del ministero degli Esteri russo ai giornalisti.

I funzionari statunitensi nei giorni scorsi hanno ribadito che il coronavirus COVID-19 era una malattia di origine cinese, accusando la Cina di non aver adottato misure tempestive per prevenire lo sviluppo di un’epidemia interna in una pandemia globale. A Pechino, dicono che il virus avrebbe potuto essere introdotto clandestinamente nella RPC dalle truppe statunitensi che erano venute a Wuhan per i giochi mondiali della guerra nel novembre dello scorso anno, cioè alla vigilia di un focolaio contagioso.

“Per rispondere inequivocabilmente alla domanda sulla fonte, in cui la prima persona si è ammalata, è necessario molto lavoro scientifico. Soprattutto se il virus è nato nell’ambiente naturale a causa di mutazioni naturali ”, – ha detto il portavoce russo.

“Questo probabilmente non è possibile farlo in un unico posto, quindi non è appropriato incolpare alcun paese”, – ha detto una fonte del ministero degli Esteri.

Delegazione USA ai giochi militari di Whuan, Cina, Novembre 2020

La stessa fonte ha aggiunto che “tanto più in un mondo globalizzato, quando la maggior parte degli stati sono strettamente collegati dalle comunicazioni di trasporto, il trasferimento di infezione da un punto del pianeta a un altro è una questione solo di diverse ore”.

“Quindi il tono accusatorio dei commenti indirizzati alla Cina, che ora risuona da parte di Washington, è francamente sconcertante”, – ha detto.

Secondo il portvoce russo, “è sufficiente ricordare che sono stati gli Stati Uniti che per molti decenni sono stati la principale forza trainante della globalizzazione, sono loro che hanno cercato di utilizzare questa per i loro suoi interessi geopolitici ed economici”.

“Ora, probabilmente, puossono incolpare soltanto se stessi che non hanno pensato agli effetti collaterali negativi”, – ha detto la fonte.

“Per quanto riguarda la” traccia americana “nell’emergere di COVID-19, non abbiamo tali informazioni per oggi”, – ha detto una fonte del ministero degli Esteri.

“Tuttavia, da molto tempo osserviamo con preoccupazione le attività militari e biologiche statunitensi svolte in stretta prossimità dei nostri confini. Nei nostri paesi limitrofi del Caucaso e dell’Asia centrale e nell’ultimo confine – la Cina, ci sono laboratori biologici creati con i soldi di Washington e con la partecipazione di viaggiatori d’affari quali specialisti ”, – ha aggiunto.

La fonte ha osservato “quello che stanno facendo nei laboratori avviene a porte chiuse, a quanto pare, e non è nemmeno noto alle autorità locali preposte”.

Laboratorio bio-militare USA in Georgia, realizzato con fondi del Pentagono

“Tuttavia, è ben noto e neppure minimamente nascosto dagli americani che gli sviluppi di queste attività sono legati al Pentagono, dal momento che il loro finanziamento è effettuato proprio dal suo bilancio”, – ha spiegato la fonte.

“In altre parole, ci sono davvero domande per gli Stati Uniti. Sarebbe bello se loro chiarissero lo scopo dei loro laboratori, che sono installati al fianco dei confini della Russia e della Cina, invece di organizzare giochi di propaganda attorno al coronavirus ”, – ha detto.

Secondo la fonte, “ora la cosa principale è affrontare l’emergenza pandemica più velocemente, e questo può essere fatto solo con gli sforzi congiunti di tutta l’umanità”.

L’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo ha annunciato lo scoppio di una nuova infezione da coronavirus COVID-19 con una pandemia. Secondo gli ultimi dati dell’OMS, nel mondo sono stati registrati oltre 570 mila casi di infezione, oltre 26 mila persone sono morte.

