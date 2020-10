FONDAMENTALISTA CONTRO LIBERAL: LA SFIDA DEI VICE ALLA CASA BIANCA

di Alexander Bovdunov

Perchè è importante la posizione dei candidati alla elezione del vice presidente alla Casa Bianca.

Il 7 ottobre 2020 si è svolto negli Stati Uniti un dibattito tra i candidati alla vicepresidenza. Tradizionalmente, la posizione di un vice presidente è considerata non particolarmente significativa all’interno del sistema di governo americano. Ma non è così in questo momento.

Tutto il potere esecutivo è concentrato nelle mani del Presidente degli Stati Uniti. Un vice presidente gioca un ruolo piuttosto decorativo a meno che un politico ambizioso come Dick Cheney non sia nella posizione. Quest’ultimo, essendo stato formalmente il numero due, nell’amministrazione di George W. Bush, infatti, era riuscito a diventare una “eminenza grigia”, da cui dipendeva l’adozione di decisioni strategiche.

Tuttavia, nel contesto attuale, le quote di coloro che sono “numero due” in coppia con Donald Trump e Joe Biden sono di particolare importanza per un altro motivo.

Il 2 ottobre si è saputo che il presidente Trump, all’età di 74 anni, aveva contratto il coronavirus. E sebbene, secondo le sue stesse dichiarazioni, si senta bene ora, ciò non esclude complicazioni in futuro. Anche il suo principale rivale, Joe Biden, ha un’età molto rispettabile: 77 anni. Come Trump, è a rischio di coronavirus.

Inoltre, numerosi episodi in cui Biden ha confuso nomi, cognomi e date nei suoi discorsi, o ha fatto cose strane, sollevano preoccupazioni sulla sua salute mentale.

Quindi, c’è una prospettiva molto reale che un “partner” di Trump o Biden salga al potere. Nella storia degli Stati Uniti, questi casi non sono rari. Otto presidenti americani sono morti in carica e sono stati sostituiti da vice presidenti. L’anti-record assoluto fu stabilito nel 1841 dal presidente William Henry Harrison, che prese un raffreddore alla sua inaugurazione e morì un mese dopo.

Nel ventesimo secolo, questa transizione di potere ha segnato almeno i momenti chiave della geopolitica americana. La morte di William McKinley per mano di un terrorista nel 1901 ha aperto la strada al potere per il suo “vizio” Theodore Roosevelt. Roosevelt, con la sua “big stick policy”, divenne la personificazione dell’imperialismo americano all’inizio del XX secolo. Nel 1945, la morte di Franklin Roosevelt permise al suo partner Harry Truman di iniziare a rivedere la precedente politica nei confronti dell’URSS e di scatenare la Guerra Fredda.

Ora negli Stati Uniti, molto dipende dalla personalità del futuro presidente. Pertanto, vale la pena dare un’occhiata più da vicino a coloro che partecipano alle elezioni presidenziali “numero due”. Forse uno di loro diventerà presto il numero uno.

Mike Pence: The Washington Swamp Dispensationalist (evangelico messianico)

Mike Richard Pence è un ex governatore dell’Indiana, ora vicepresidente della squadra di Donald Trump. Età – 61 anni. WASP classico (protestante anglosassone bianco). È diventato vice, poiché Trump nel 2016 aveva bisogno del sostegno di qualcuno dell’establishment americano per diventare un candidato repubblicano.

Per educazione, come la maggior parte dei rappresentanti della classe politica negli Stati Uniti, è un avvocato. Un tipico rappresentante della “Washington Swamp” – dal 2001 al 2013 – al Congresso. Ha sostenuto l’invasione dell’Iraq nel 2003. Ha sostenuto l’invasione della Libia e il rovesciamento di Gheddafi. All’interno del Partito Repubblicano, si è rivolto all’estrema destra: il Tea Party.

In qualità di vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence ha sostenuto attivamente le seguenti aree della politica di Donald Trump: la lotta contro l’influenza della Cina, la lotta contro i regimi di sinistra in America Latina (Venezuela, Cuba, Nicaragua) e il sostegno a Israele in Medio Oriente.

Religiosamente, Mike Pence si identifica come un “cattolico evangelico rinato“. Ciò significa che, come cattolico, ora partecipa alle riunioni protestanti e condivide i punti principali in cui credono i fondamentalisti protestanti americani dell’ala dispensazionalista.

Questa, tra le altre cose, è la fede nella speciale missione sacra di Israele (“sionismo cristiano”) e degli Stati Uniti alla vigilia dell’imminente fine del mondo e l’identificazione della Russia con le orde di Gog e Magog.

Mike Pence, insieme al Segretario di Stato americano Mike Pompeo e al Segretario all’Istruzione Betsy Devos (la sorella del famigerato fondatore della Blackwater Eric Prince), fanno parte di un gruppo di “studio biblico” che si riunisce alla Casa Bianca il mercoledì. Il gruppo è guidato dall’ex giocatore di basket e ora pastore Ralph Drollinger. Drollinger aveva precedentemente fondato una missione a Capitol Hill – Capitol Ministries.

Nelle parole dello stesso Drollinger, “Trump ha iniziato a nominare nel suo ufficio tutti i ragazzi che erano impegnati negli studi biblici nella nostra Camera [Rappresentanti] e al Senato”. Drollinger inoltre non fa mistero del fatto che dietro a tutto questo c’era il vicepresidente Mike Pence, che “sapeva chi erano questi forti credenti”.

Le affermazioni di Drollinger includono dichiarazioni secondo cui gay e cinesi sono responsabili del coronavirus, il cattolicesimo è una falsa religione e Dio è un “capitalista”.

In un’intervista con Die Welt, Drollinger ha paragonato Mike Pence a personaggi dell’Antico Testamento come il profeta Daniele, Giuseppe e Mardocheo del libro di Ester (questi fu un elemento di spicco nel gruppo di Ebrei deportati a Babilonia) .

“Sono passati tutti al numero due sotto il leader secolare, e vedo Pence allo stesso modo”, ha detto il mentore spirituale del vicepresidente.

Mike Pence è un classico politico repubblicano. La sua ascesa al potere significherà il ritorno degli Stati Uniti alle posizioni dell’interventismo neoconservatore nello stile di George W. Bush e Ronald Reagan.

“Il presidente Pence nello Studio Ovale sarebbe un sogno che si avvera per l’establishment repubblicano e per i neocon militanti”, osserva The American Conservative.

Kamala Harris: l’ombra nera di Biden

Kamala Devi Harris è un senatore degli Stati Uniti dalla California. È stata lei a essere stata scelta da Joe Biden come sua candidata alla vicepresidenza nell’agosto 2020. Se Mike Pence si comporta e sembra un archetipo repubblicano – un uomo protestante conservatore bianco, allora Harris è l’incarnazione del sogno di un democratico moderno: una donna di potere nera.

La scelta di Harris è stata indubbiamente guidata dal desiderio di compiacere l’elettorato afroamericano nel mezzo delle proteste razziali che scuotevano il paese.

Di fatto, però, nelle vene di Harris, come nel caso di Barack Obama, non scorre il sangue degli schiavi neri del sud americano . Suo padre è giamaicano e sua madre è indiana, entrambi docenti universitari.

Quindi Harris nel ruolo di vicepresidente – come puro “esercizio di difesa” in politica – usando il “tema alla moda” del “nero” per attirare l’attenzione. Per analogia con il back-play del cinema americano degli anni ’70, il contenuto qui è secondario.

Come Pence, Kamala Harris ha iniziato la sua carriera legale, diventando infine Procuratore generale della California, dopo di che è stata eletta al Senato nel 2017. Frequenta l’American Baptist Churches USA (ABCUSA), un tempio di denominazione battista liberal, dove sono ammessi chiatte dello stesso sesso e sacerdoti transgender.

Sulle questioni interne, Harris parla da una posizione di sinistra liberal. In politica estera, non ha avuto il tempo di designare incarichi speciali, aderendo sempre alla “linea generale” del Partito Democratico.

Harris condanna anche le “interferenze” russe, sostiene le forniture di armi all’Ucraina, condanna la Cina per “campi di concentramento per uiguri” e repressione delle proteste a Hong Kong. Allo stesso tempo, Harris è a favore di Israele, che è deludente tra l’ala sinistra “progressista” dei Democratici, dove ultimamente le simpatie pro-palestinesi sono state forti.

Mike Pence non è chiaramente la personificazione del “Trumpismo”, inteso come movimento a sostegno dell’isolazionismo e del profondo conservatorismo tra i sostenitori di Trump. Harris non è diversa dal suo partner di campagna.

Netanyahu con Mike Pence

La figura di Pence – un tipico establishment repubblicano al secondo posto alla Casa Bianca – dimostra che Trump è limitato nella sua politica interna ed estera, e che questa politica è seriamente legata alla sua persona. La forza opposta è impersonale. Se Pence diventasse inaspettatamente il presidente degli Stati Uniti, la politica di Washington potrebbe cambiare radicalmente. È improbabile che il passaggio da Biden a Harris comporti gravi conseguenze.

Di fronte alla crescente crisi politica negli Stati Uniti, tuttavia, anche un’ipotetica sostituzione di Trump per Pence non fermerà il confronto politico interno. L’inerzia accumulata, la necessità di soddisfare le aspettative dell’elettorato, l’opposizione stessa dell’uomo bianco tra repubblicani e democratici neri porteranno alla continuazione della crisi, anche se, forse, non in forma acuta.

Fonte: Geopolitica.ru

Traduzione: Luciano Lago