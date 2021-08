Flashback: i talebani attaccano l’esercito ombra dell’intelligence statunitense

di Pepe Escobar.

L’attentato all’aeroporto di Kabul mostra che ci sono forze ombra in Afghanistan pronte a interrompere una transizione pacifica dopo la partenza delle truppe statunitensi. Ma che dire dell’“esercito ombra” dei servizi segreti americani, formatosi durante due decenni di occupazione? Chi sono e qual è la loro agenda?

Così il direttore della CIA William Burns si è recato in fretta e furia a Kabul per richiedere un’udienza con il leader talebano Abdul Ghani Baradar, il potenziale nuovo leader di un’ex satrapia talebana. E lo ha letteralmente pregato di prolungare la scadenza per l’evacuazione delle risorse americane.

La risposta è un sonoro “no”. Dopotutto, la scadenza del 31 agosto è stata fissata da Washington. Prolungarlo significherebbe solo prolungare un’occupazione già riconquistata.

L’acrobazia “Il signor Burns va a Kabul” fa ormai parte del folklore del cimitero degli imperi. La CIA non conferma né nega che Burns abbia incontrato il Mullah Baradar; un portavoce dei talebani deliziosamente diversivo si è detto ” inconsapevole ” di un simile incontro.

Probabilmente non sapremo mai i termini esatti discussi dai due improbabili partecipanti, supponendo che l’incontro abbia avuto luogo e non si trattasse di una cruda disinformazione dell’intelligence.

Nel frattempo, l’isteria dell’opinione pubblica occidentale è incentrata sulla schiacciante necessità di estradare tutti i “traduttori” e gli altri funzionari (che di fatto erano collaboratori della NATO) dall’aeroporto di Kabul. Eppure un fragoroso silenzio circonda quello che in realtà è il vero affare: l’esercito ombra della CIA lasciato alle spalle.

L’esercito fantasma è composto da milizie afgane create nei primi anni 2000 per condurre operazioni di “controinsurrezione” – un eufemismo per operazioni di ricerca e distruzione contro i talebani e Al Qaeda. Lungo il percorso, queste milizie in massa hanno praticato questa proverbiale combinazione semantica normalizzante dell’omicidio: “esecuzioni extragiudiziali”, che generalmente seguono gli “interrogatori forzati”.

Queste operazioni erano sempre segrete, secondo il classico manuale della CIA, che assicurava che non ci fosse mai alcuna responsabilità.

Elementi della Khost Protection Force (CIA) in Afghanistan

Ora la CIA ha un problema. I talebani hanno tenuto cellule dormienti a Kabul da maggio, e molto prima, in alcune parti del governo afghano. Una fonte vicina al ministero dell’Interno ha confermato che i talebani sono riusciti a mettere le mani sull’elenco completo degli agenti dei due principali dispositivi della CIA: la Khost Protection Force (KPF) e il National Security Directorate (DNS). La cattura di questi agenti è fra i principali obiettivi dei talebani ai posti di blocco che conducono all’aeroporto di Kabul, non i “civili afgani” indifesi che cercano di fuggire (come sostengono i media occidentali).

I talebani hanno organizzato un’operazione complessa e mirata a Kabul, con molte sfumature – consentendo, ad esempio, il libero passaggio di alcune forze speciali dei membri della NATO, che sono entrate in città alla ricerca dei loro connazionali.

Ma l’accesso all’aeroporto è ora bloccato a tutti i cittadini afgani. L’attentato suicida con un’autobomba ha introdotto una variabile ancora più complessa: i talebani dovranno unire rapidamente tutte le loro risorse di intelligence per combattere elementi che cercano di introdurre attacchi terroristici interni nel Paese.

Il Centro norvegese per l’analisi globale RHIPTO ha mostrato come i talebani abbiano un ” sistema di intelligence più avanzato ” applicato all’Afghanistan urbano, in particolare a Kabul. Il ” bussare alle porte delle persone ” che alimenta l’isteria occidentale significa che sanno esattamente dove bussare quando si tratta di trovare reti di intelligence collaborazioniste.

Non c’è da meravigliarsi se i think tank occidentali si lamentano di come i loro servizi di intelligence saranno compromessi all’incrocio tra l’Asia centrale e quella meridionale. Eppure la tranquilla reazione ufficiale si è ridotta a una semplice dichiarazione dei ministri degli esteri del G7 che annunciavano di essere ” profondamente preoccupati per le notizie di rappresaglie violente in alcune parti dell’Afghanistan “.

Il contraccolpo è davvero una rogna. Soprattutto quando non riesci a riconoscerlo completamente.

Dalla Fenice all’Omega

Il capitolo finale delle operazioni della CIA in Afghanistan è iniziato quando la campagna di bombardamenti del 2001 non era nemmeno finita. L’ho visto con i miei occhi a Tora Bora nel dicembre 2001, quando le forze speciali sono sbucate dal nulla, dotate di telefoni satellitari Thuraya e valigie piene di contanti. In seguito, il ruolo delle milizie “irregolari” nella sconfitta dei talebani e nello smembramento di Al Qaeda è stato salutato dagli Stati Uniti come un enorme successo.

Droni USA per eliminazioni mirate dall’alto

A suo merito, l’ex presidente afghano Hamid Karzai si era inizialmente opposto alla creazione di milizie locali da parte delle forze speciali statunitensi, una parte essenziale della strategia di controinsurrezione. Ma alla fine, questa mucca da mungere era irresistibile.

Il ministero dell’Interno afghano è stato uno dei principali profittatori, con il progetto iniziale che si è consolidato sotto gli auspici della polizia locale afgana. Tuttavia, alcune milizie chiave non hanno fatto rapporto al ministero, ma hanno risposto direttamente al comando delle forze speciali della CIA e degli Stati Uniti, in seguito ribattezzato il famigerato “Joint Special Operations Command “(JSOC).

Inevitabilmente, la CIA e il JSOC hanno combattuto per il controllo delle principali milizie. Questo problema è stato risolto quando il Pentagono ha prestato forze speciali alla CIA come parte del programma Omega . Sotto il programma Omega, la CIA aveva il compito di prendere di mira l’intelligence, mentre le operazioni speciali prendevano il controllo delle forze a terra. Omega fece progressi costanti durante il regno dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama: somigliava sospettosamente all’operazione Phoenix dell’era del Vietnam.

Dieci anni fa, l’esercito della CIA, soprannominato Counter-terrorist Pursuit Teams (CTPT), era già forte di 3000 persone, pagate e armate dalla combo CIA-JSOC. Non c’era niente di “controinsurrezionale”: erano squadroni della morte, come le loro controparti latinoamericane negli anni ’70.

Nel 2015, la CIA ha ottenuto dalla sua unità gemella afgana, il “National Directorate of Security” (DNS), la creazione di nuove formazioni paramilitari per, in teoria, combattere lo Stato Islamico, che in seguito è stato identificato localmente come Stato Islamico nel Khorassan. Nel 2017, Mike Pompeo, allora capo della CIA, ha lanciato la struttra di Langley (sede della CIA) in un’escalation afghana, prendendo di mira i talebani ma anche Al-Qaeda, che all’epoca aveva solo poche decine di agenti.

Pompeo ha promesso che la nuova missione sarebbe stata “aggressiva”, “spietata” e “implacabile”.

Questi gli “attori militari” ombra

Forse il rapporto più preciso e conciso sui paramilitari americani in Afghanistan è quello di Antonio de Lauri , ricercatore principale del Chr. Michelsen e Astrid Suhrke, anche lei ricercatrice principale emerita presso l’Istituto.

Il rapporto mostra come l’esercito della CIA fosse un’idra a due teste. Le unità più antiche risalgono al 2001 ed erano molto vicine alla CIA. La più potente era la Khost Protection Force (KPF), con sede presso il Camp Chapman della CIA a Khost. Il KPF ha operato totalmente al di fuori della legge afgana, per non parlare del budget. A seguito di un’indagine di Seymour Hersh, ho anche mostrato come la CIA finanzia le sue operazioni segrete attraverso un oleodotto di eroina , che i talebani hanno ora promesso di distruggere.

L’altro capo dell’Idra erano le Forze Speciali DNS Afghane: quattro unità principali, ciascuna operante nella propria area regionale. E questo è tutto ciò che sapevamo su di loro. Il DNS è stato finanziato nientemeno che dalla CIA. A tutti gli effetti, gli agenti sono stati addestrati e armati dalla CIA.

Non sorprende quindi che nessuno in Afghanistan o nella regione sappia qualcosa di definitivo sulle loro operazioni e sulla loro struttura di comando. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), in un esasperante gergo burocratico, ha definito le operazioni del KPF e del DNS come apparentemente “ coordinate con attori militari internazionali, cioè al di fuori della normale catena di comando governativa ”.

Nel 2018, è stato stimato che il KPF ospitasse tra 3.000 e più di 10.000 agenti. Quello che pochi afghani sapevano davvero era che erano ben armati, ben pagati, che lavoravano con persone che parlavano inglese americano e usavano il vocabolario americano, che svolgevano operazioni notturne in zone residenziali e, soprattutto, che potevano indire attacchi aerei ed eliminazioni mirate, effettuate con la collaborazione delle forze armate statunitensi.

Un rapporto UNAMA del 2019 ha rilevato che c’erano ” rapporti continui secondo cui il KPF ha commesso violazioni dei diritti umani, ucciso intenzionalmente civili, detenuto illegalmente individui e intenzionalmente danneggiato e bruciato proprietà civili durante il processo. operazioni di ricerca e raid notturni “.

Chiamalo l’effetto Pompeo: “aggressivo, spietato e implacabile” – sia attraverso raid di tipo “uccidi o cattura” o da droni equipaggiati con missili Hellfire.

Gli occidentali risvegliati, che attualmente stanno perdendo il sonno per la “perdita delle libertà civili” dell’Afghanistan, potrebbero non essere nemmeno vagamente consapevoli che le loro “forze della coalizione” (incaricata di “portare la democrazia”) comandate dalla NATO hanno eccelso nella preparazione delle loro operazioni a denominazione folle di “Elenco congiunto di effetti prioritari”.

Alla CIA, nel frattempo, non potrebbe importare di meno. Dopotutto, l’agenzia è sempre stata totalmente al di fuori della giurisdizione delle leggi afgane che regolano le operazioni delle “forze della coalizione”.

La dronificazione della violenza

Negli ultimi anni, l’esercito ombra della CIA si è unito in quello che Ian Shaw e Majed Akhter hanno memorabilmente descritto come ” The Dronification of State Violence “, in un articolo seminale pubblicato sulla rivista Critical Asian Studies nel 2014 (scaricabile qui ).

Shaw e Akhter definiscono l’allarmante e continuo processo di dronificazione come: “ il trasferimento del potere sovrano dai militari in uniforme alla CIA e alle forze speciali; le trasformazioni tecno-politiche compiute dal drone Predator; burocratizzazione della catena della morte; e l’individualizzazione del target ”.

Questo equivale, secondo gli autori, a quella che Hannah Arendt ha definito ” la regola di nessuno “. O, di fatto, qualcuno che agisce al di fuori di ogni regola.

Il risultato finale tossico in Afghanistan è il matrimonio tra l’esercito fantasma della CIA e la dronificazione. I talebani potrebbero essere pronti a concedere un’amnistia generale e non a vendicarsi. Ma perdonare coloro che hanno commesso un massacro, in base all’accordo di matrimonio fra i due organismi criminali, potrebbe essere un passo troppo lungo per il codice Pashtunwali.

L’accordo di Doha del febbraio 2020 tra Washington e i talebani non dice assolutamente nulla sull’esercito ombra della CIA.

La domanda ora è come gli americani sconfitti potranno mantenere le risorse di intelligence in Afghanistan per le loro famigerate operazioni di “antiterrorismo”. Un governo guidato dai talebani prenderà inevitabilmente il controllo del DNS. Cosa accadrà alle milizie è una questione aperta. Potrebbero essere completamente catturati dai talebani. Potrebbero distaccarsi e finire per trovare nuovi sponsor (sauditi, turchi). Potrebbero diventare autosufficienti e servire il signore della guerra nella posizione migliore per pagare.

I talebani potrebbero essere essenzialmente un insieme di signori della guerra (jang salar, in dari). Ma ciò che è certo è che un nuovo governo semplicemente non consentirà uno scenario di milizie incolto simile a quello della Libia.

Dobbiamo domare migliaia di mercenari che potrebbero diventare un surrogato dell’ISIS-Khorassan e minacciare l’ingresso dell’Afghanistan nel processo di integrazione eurasiatica. Burns lo sa, Baradar lo sa, mentre l’opinione pubblica occidentale no.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago