Finiti i giochi del commediante di Kiev: le centrali finanziarie hanno ordinato di porre fine al conflitto in Ucraina.

di Luciano Lago

La situazione del conflitto in Ucraina volge verso un esito inaspettato.

Si poteva prevedere ma il crollo della borsa a Wall Stret (-5,5% il Nasdaq 100), il rialzo dei tassi con i rendimenti dei Treasury a 10, 20 e 30 anni che sono saliti ad oltre il 5%, i mutui a trent’anni tra il 7,4 e il 7,5%, le gravi contingenze economiche stanno investendo gli stati Uniti e questo inciderà negativamente non soltanto sulle elezioni di Middle Term ma anche sui profitti di Wall Street e in particolare della Black Rock, JP Morgan e Vanguard.

La guerra in Ucraina ha preso una svolta inaspettata con l’offensiva russa che sta iniziando a colpire in modo massiccio le infrastrutture portuali, i centri logistici, le stazioni di carburante, persino i ponti sul Dnepr. L’obiettivo sembra essere quello di svuotare le città per preparare un’offensiva destinata ad arrivare a Kiev.

In questa fase gli interessi economici delle centrali finanziarie divergono da quelli del partito della guerra e puntano al raggiungimento di una pace quale che sia. Soltanto con una pace in Ucraina ed con un accordo tra Russia e USA le oligarchie finanziarie possono mettere al riparo i propri assets dalla crisi che si sta manifestando. Lo stesso Trump vuole il raggiungimento di una pace da presentare come un suo successo personale al momento delle elezioni.

Di conseguenza il personaggio ingombrante a questo punto è il comico ucraino che, di scarsa intelligenza, non ha ancora compreso di non avere più margini di manovra una volta perso il sostegno degli USA. Questo significa che l’esercito ucraino non potrà più contare sull’intelligence USA per colpire obiettivi in territorio russo, disobbedendo alle direttive di Trump, tanto meno sull’invio di altre armi e attrezzature. Questo spiega la crisi di nervi che Zelensky sta attraversando in questi giorni, avvertendo la fine della sua carriera e degli arricchimenti illeciti.

Trump ha attaccato personalmente il comico, dichiarando che Zelensky ha “distrutto l’Ucraina” e non sarebbe disposto a raggiungere un accordo di pace.

Non a caso il sistema Starlink che risultava essere essenziale per le comunicazioni militari ucraine e delle operazioni con i droni, è stato improvvisamente limitato. Questo ha determinato l’impossibilità per l’Ucraina di utilizzare tale sistema per l’avvistamento dei missili russi e per le operazioni offensive sul territorio russo.

In gioco con la pace in Ucraina c’è anche la ricostruzione dell’Ucraina, una volta terminato il conflitto e gli interessi collegati a questa sono enormi, considerando il patrimonio industriale del paese che è andato quasi del tutto distrutto e le partecipazioni che in questo avevano società finanziarie come la Black Rock ed altre. Il comico di Kiev aveva alienato quasi tutto in mano a queste società, inclusi miniere e terreni e gli americani non vogliono perdere il loro pezzo di torta anche a costo di una accordo con Mosca.

La disattivazione di Stalink è un primo segnale per Zelensky e i suoi che la musica è cambiata ma non è detto che lo recepiranno, visto che esiste l’opposizione dei leader europei, a cui si appoggia Zelensky, decisi a continuare la guerra. Tuttavia anche gli europei hanno le loro grane da risolvere, tra crisi energetica, rivolte di piazza e perdita di consenso. Non sembra che possono essere loro a sostenere il peso finanziario e militare dell’Ucraina.

Si possono trarre alcune lezioni da questa situazione e in particolare potrebbe essere più semplice capire quali siano le centrali decisionali che guidano la strategia USA e quanto pesano gli interessi finanziari sulle prospettive di guerra o di pace, per chi non lo avesse ancora capito.