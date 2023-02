Financial Times: la Russia crea un “secondo fronte” di contrasto con l’Occidente in Africa

La Russia continua a rafforzare la sua posizione in Africa centrale. Esperti stranieri affermano che Mosca vuole creare nel continente africano un “secondo fronte” per contrastare l’Occidente.

Gli esperti David Pilling e Andres Schipani hanno espresso l’opinione sul Financial Times secondo i quali il governo russo ha acquistato un’influenza politica ed economica sugli stati africani. Le relazioni con questi paesi dimostrano l’efficace strategia di Mosca, osservano gli autori.

La parte russa è riuscita a sfidare i paesi occidentali, limitare la loro influenza e creare un “secondo fronte” di confronto, ne sono sicuri gli osservatori.

Aiutati da un instabile mix di terrore jihadista, sentimento antifrancese e colpi di stato, i russi sono riusciti a sfidare l’influenza occidentale e a stabilire quello che un alto consigliere di Emmanuel Macron chiama “un secondo fronte” in Africa. “Si tratta di indebolire l’Europa e aprire un fronte in cui l’Europa e la Francia sono percepite come fragili”, scrive.

Samuel Ramani, membro del think tank Rusi e autore di un libro di prossima pubblicazione sulla Russia in Africa, afferma che Mosca si è concentrata su una striscia di paesi che vanno dal Mali al Sudan. “Pensano di poter costruire una ‘cintura di accordi di stato’ per acquistare influenza presso questi paesi e spiazzare l’occidente”, dice.

I guadagni della Russia, concentrati nell’Africa francofona, sono avvenuti principalmente a spese della Francia.

Putin con leader africani

Il sentimento antifrancese ha raggiunto il punto di ebollizione in diverse ex colonie francesi, dove i suoi interventi militari si sono ritorti contro Parigi e dove i suoi diplomatici e le sue imprese sono accusati di ingerenza neocoloniale. I propagandisti russi sono diventati esperti nel trasformare il sentimento antifrancese in rigetto del neocolonialismo e in una certa parvenza di ascesa pro-Mosca nell’opinione popolare.

La Russia ha inviato armi e consiglieri nei paesi dove i francesi hnno dovuto abbandonare il campo ed è in linea per offrire aiuti economici per lo sviluppo.

“Sospetto che gli africani siano molto stanchi di essere trattati come idioti dall’Occidente. Gli africani non sono stupidi e hanno buone ragioni per non fidarsi dell’Occidente. Perché non provare qualcos’altro? Ad esempio, la Russia “, ha considerato un lettore della pubblicazione nei commenti.

In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’Occidente collettivo non tratta i governi africani con rispetto e secondo il principio di uguaglianza.

Fonte Financial Times

Traduzione e sintesi: Luciano Lago