Financial Times: I tamburi di guerra tra Russia e Turchia battono a Idlib

da Redazione

Il quotidiano americano “Financial Times” ha rivelato, in un servizio, che i garanti della regione di Idlib, “Russia e Turchia” nel nord della Siria, hanno ripreso a competere, a seguito del raid aereo russo su una fazione pro-Ankara, nonostante la validità di un precedente accordo tra le due parti che prevedeva un cessate il fuoco nella regione. Doveva essere la quarta riduzione dell’escalation su “Idlib”.

Il rapporto descriveva quel conflitto come la rinnovata rivalità tra Ankara e Mosca nel nord della Siria, rilevando che il conflitto è diventato una “minaccia più calda” di prima.

Il rapporto sottolineava che il bersaglio della Russia era la “Legione Sham” dell ‘”Esercito nazionale siriano”, milizie filo turche sostenute da Ankara, l’attacco contro queste era “una rappresaglia indiretta sulla Turchia per la sua interferenza con l’Azerbaigian nel Karabakh”.

Il rapporto ha visto che la Russia, in quanto grande potenza in Siria e che sostiene l’esercito siriano, considerava le operazioni turche nel nord della Siria per rimuovere le milizie curde dai suoi confini, come non rappresentative di una minaccia.

Si sottolineava che Erdogan e Putin sono riusciti in una certa misura a stare sui lati opposti della guerra in Siria e in altre regioni, al fine di raggiungere i massimi interessi comuni.

Il giornale ha considerato: “La ripresa delle ostilità a Idlib sembra essere una rappresaglia russa per l’intervento della Turchia a sostegno dell’Azerbaigian nel suo conflitto con l’Armenia, e sembra anche che Putin abbia ritirato la sua approvazione per la presenza militare turca nel nord della Siria”.

Mercoledì scorso, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto, durante il suo discorso mentre partecipava alla riunione del blocco parlamentare del Partito Giustizia e Sviluppo presso la sede del parlamento nella capitale, Ankara, “Ci sono indicazioni che la Russia non sostiene la stabilità e la pace in Siria”.

Attacco russo su Idlib

All’epoca, riteneva che il targeting della Russia di un centro di riabilitazione per le milizie dell’esercito nazionale siriano a Idlib fosse un’indicazione della sua mancanza di sostegno per una pace e una stabilità durature nella regione.

E il presidente russo Vladimir Putin ha discusso, durante una telefonata, martedì scorso, con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, gli ultimi sviluppi nella regione, in particolare Idlib.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal Cremlino, la discussione ha affrontato tre questioni, in particolare la Siria, poiché le due parti hanno affermato il loro impegno e lealtà agli accordi esistenti per raggiungere la stabilità nella regione di Idlib e ad est dell’Eufrate, nonché questioni di soluzione politica in Siria, anche con l’assistenza dei paesi garanti dei colloqui di Astana.

Jet russi su Idlib

La discussione è avvenuta dopo un devastante raid a Jabal Al-Duwailah nella regione di Idlib, lanciato da aerei russi contro le milizie militari siriane fedeli alla Turchia nella regione di Idlib, che ha provocato l’uccisione di oltre 40 membri della Legione Sham, una delle fazioni più importanti fedeli ad Ankara e impegnate nell’accordo di Mosca tra la regione di Idlib. Di questa erano garanti i russi e i turchi.

Il presidente turco ha anche recentemente rinnovato la sua minaccia di effettuare una nuova operazione militare turca in Siria, ed Erdogan ha affermato che “se le promesse di rimuovere i terroristi dalle linee che abbiamo stabilito in Siria non saranno rispettate, abbiamo il diritto di rimuoverli ogni volta che vogliamo”.

Ha aggiunto: “La Turchia è in grado di ripulire tutta la Siria dalle organizzazioni terroristiche, se necessario”.

Erdogan si riferiva naturalmente ai gruppi curdi che sono stati armati e sostenuti dagli USA per creare una entità autonoma nel nord della Siria. Ultimamente questi gruppi stavano concludendo un accordo con il governo di Damasco per contrastare l’invasione delle forze turche nella regione.

Fonte: Financial Times

Traduzione: Luciano Lago