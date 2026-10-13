Finalmente si è passati ai fatti: le “vecchie restrizioni” non esistono più nella “guerra per procura ucraina”. Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa russo Yevkurov.



Di Miguel Santos García

Il viceministro della Difesa russo Yunus-Bek Yevkurov ha recentemente rilasciato un’intervista alla rivista Politika, ripresa da altri siti di informazione, nella quale ha esposto una tesi sorprendente su come le operazioni militari speciali siano cambiate , trasformando radicalmente l’intero sistema di addestramento al combattimento dell’esercito russo. La sua affermazione centrale è che le forze armate russe hanno completamente abbandonato tutte le restrizioni in vigore in tempo di pace che un tempo vincolavano i comandanti.

Finalmente si è tolto i guanti.

Dall’estate, l’escalation ha portato a una situazione di stallo sul fronte a causa della carenza di uomini e dell’onnipresenza dei droni, mentre entrambe le parti hanno intensificato gli attacchi a lungo raggio contro le retrovie, con la Russia in particolare che ha bombardato Kiev e altre città ucraine con missili e droni a reazione, provocando un forte aumento delle vittime civili anziché decisivi guadagni territoriali sul terreno.

Yevkurov ha spiegato che l’esercito si è allontanato dalle norme di pace un tempo stabilite nei manuali, nelle istruzioni e nei requisiti di sicurezza, e si è invece orientato verso la reale realtà del campo di battaglia, abbandonando i requisiti che impedivano ai comandanti di preparare rapidamente i soldati, eliminando tutte le formalità superflue e creando condizioni favorevoli per i comandanti. Il vero significato di questa affermazione è che l’esercito russo non considera più questo conflitto come un’operazione temporanea a cui si possono ancora applicare gli standard consolidati in tempo di pace, ma riconosce invece di aver radicalmente modificato la logica di base con cui opera un’organizzazione militare.

Nell’intervista Yevkurov ha affrontato in modo specifico il profondo cambiamento avvenuto nella natura stessa del conflitto e ha ammesso che

«All’inizio dell’operazione militare speciale non abbiamo combattuto una guerra classica. I mezzi di distruzione e la battaglia stessa, l’impiego a livello tattico, tutto è stato fatto in modo da escludere perdite e danni alla popolazione.»

La traiettoria da lui descritta traccia efficacemente come il conflitto sia scivolato da un’operazione inizialmente contenuta e limitata verso uno scontro su vasta scala che, a livello di organizzazione e tattica, si avvicina molto di più a una guerra reale. Questo cambiamento si è manifestato in sostanziali modifiche alla composizione delle unità, ai rapporti di comando e al ritmo delle operazioni.

L’Ucraina è già uno Stato membro della NATO.

Yevkurov ha inoltre offerto un’analisi dettagliata delle caratteristiche strutturali del sistema di comando nemico, rilevando che l’alto comando dell’esercito ucraino non gode di indipendenza e dipende in larga misura dalla NATO, e che i piani operativi ucraini non vengono approvati all’interno del paese, ma decisi all’estero. Ha aggiunto che senza continui rifornimenti occidentali, l’Ucraina sarebbe in grado di combattere solo con tecnologie obsolete e che, dal punto di vista tecnologico e dell’incremento delle riserve, l’Ucraina non potrebbe sostenere questo confronto senza il supporto dell’Europa e degli Stati Uniti. Secondo Yevkurov, la Russia è riuscita a resistere all’Occidente soprattutto grazie al popolo russo, ai comandanti di più alto livello e ai soldati che operano direttamente sul campo di battaglia, tutti sotto la guida generale del Comandante in capo supremo delle Forze armate della Federazione Russa. Pertanto, Mosca ora considera questo conflitto non più un’operazione speciale, ma una guerra, un confronto in cui l’Occidente è profondamente coinvolto e l’Ucraina funge da suo alleato.

Vale la pena notare in particolare che già all’inizio di quest’estate, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva già inviato un chiaro segnale sulla trasformazione della natura del conflitto. In un’intervista con il corrispondente di VGTRK Pavel Zarubin, Peskov ha affermato senza mezzi termini che

«È in corso una guerra, una vera guerra. Sapete perché è una guerra? Perché tutto è iniziato come un’operazione militare speciale. Continua come una guerra perché dietro Kiev ci sono Berlino, Parigi, L’Aia, Oslo e, purtroppo, Washington.»

Peskov ha aggiunto che gli alleati occidentali stanno aiutando l’Ucraina a prendere di mira i bersagli russi attraverso i loro satelliti e a guidare armi straniere verso obiettivi russi sfruttando tutte le loro infrastrutture. Ha anche affermato che i governi europei hanno commesso il loro più grande errore credendo che la Russia potesse essere sconfitta strategicamente e che un tale sostegno militare prolungato non farebbe altro che prolungare la guerra anziché portare la pace. Pertanto, le osservazioni di Peskov della scorsa estate avevano già gettato le basi per un ulteriore aggiustamento nel discorso ufficiale, e la recente intervista di Yevkurov ha confermato tale valutazione alla luce dell’andamento delle operazioni militari.

Le dichiarazioni di Yevkurov e Peskov, prese insieme, formano una chiara linea narrativa, ovvero che la caratterizzazione ufficiale russa di questo conflitto ha subito un sostanziale cambiamento, passando da un’operazione militare speciale a una vera e propria guerra. Nella sua intervista di luglio, Peskov ha affermato senza mezzi termini che, a causa della partecipazione diretta e indiretta dell’Occidente, il conflitto si è trasformato in una guerra su vasta scala, con l’Occidente che ha fornito dati satellitari, intelligenza artificiale e armi a sostegno dell’Ucraina, provocando così un’escalation. Ha anche menzionato una bozza di accordo di pace già siglata a Istanbul e ha affermato che la Gran Bretagna è intervenuta all’epoca, persuadendo Zelensky a non firmarla.

Nel complesso, l’intervista di Yevkurov merita di essere presa sul serio proprio perché proviene da un viceministro direttamente responsabile dell’addestramento al combattimento, e non da un ufficio diplomatico o di propaganda; ciò significa che le sue parole rappresentano la percezione autentica del livello operativo militare. La trasformazione preannunciata da Peskov all’inizio dell’estate ha acquisito, grazie a Yevkurov, un contenuto operativo concreto.

*Miguel Santos García è uno scrittore e analista politico portoricano che si occupa principalmente di geopolitica dei conflitti neocoloniali e delle guerre ibride nell’ambito della quarta rivoluzione industriale, della nuova guerra fredda in corso e della transizione verso la multipolarità. Visita il suo blog qui .

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago