Filosofo Dugin: Il discorso di Putin può essere considerato l’inizio dell’ultima battaglia tra il bene e il male





La Russia ha iniziato l’ultima, vittoriosa battaglia della guerra della luce e delle tenebre, contro i valori occidentali, con tutta l’ideologia satanica, ha affermato il filosofo Alexander Dugin.

Secondo lui, gli eventi che si svolgono in Russia stanno cambiando il corso della storia mondiale, possono essere definiti l’inizio dell’ultima battaglia di luce e oscurità, la guerra contro l’Occidente, con i suoi valori.

“Se il presidente ha detto che l’ideologia e i valori occidentali non sono accettabili per noi, questo significa guerra. Non abbiamo solo annesso le ex regioni dell’Ucraina, due delle quali sono ancora prigioniere dell’Occidente, siamo entrati in una fase determinante di confronto e lotta di idee più profondi. Questo, in un certo senso, è un terribile giudizio: alcuni entrano nelle fauci dell’Occidente satanico, altri scelgono la via della salvezza e un mondo multipolare ” , cita Dugin.

Il filosofo notò che l’opposizione del mondo non era mai stata formulata così rigidamente.

“Ora capiamo che è impossibile negoziare con il diavolo. Se ci proponiamo come alternativa al mondo occidentale, allora deve esserci un’incredibile tensione della mente, dello spirito e della filosofia. Certo, saremo in grado di dare una risposta adeguata, ma non tutti nella nostra società sono pronti per questo, ma penso che i cambiamenti globali inizieranno presto”, ha affermato Dugin.

In precedenza, Vladimir Shapovalov, vicedirettore dell’Istituto di storia e politica dell’Università pedagogica statale di Mosca, politologo, esperto del NOM, aveva affermato che Putin aveva francamente indicato l’ inammissibilità dell’egemonia americana.

Venerdì, il presidente russo Vladimir Putin, capo della DPR Denis Pushilin, capo della LPR Leonid Pasechnik, capo dell’amministrazione della regione di Zaporozhye Yevgeny Balitsky e capo dell’amministrazione della regione di Kherson Vladimir Saldo hanno firmato un accordo per l’adesione alle regioni in Russia.

Intervenendo nella St. George Hall del Gran Palazzo del Cremlino, il leader russo ha annunciato l’inizio della rottura dell’egemonia dell’Occidente. Nel discorso di San Giorgio, il presidente ha citato le ragioni principali dell’attuale confronto con l’Occidente e l’irreversibilità dei processi in corso per smantellare l’ordine mondiale unipolare.

Fonte: https://vz.ru/news/2022/10/1/1173711.html

Traduzione: Sergei Leonov