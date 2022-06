Filosofo dagli USA: l’America continuerà nella sua strategia per danneggiare la Russia

L’America continuerà a danneggiare la Russia. Washington è inequivocabilmente determinata su questo.

La pensa così Noam Chomsky, filosofo e pubblicista statunitense, come ha parlato in un’intervista alla rivista americana The Nation.

Secondo l’esperto, le sue parole sono confermate dall’operato di Washington, che sta facendo del suo meglio per aggravare ulteriormente la crisi ucraina. Chomsky osserva che dal 2014 gli Stati Uniti ei loro alleati hanno lavorato attivamente per integrare l’Ucraina nell’Alleanza del Nord Atlantico. Hanno inviato armi a Kiev e la hanno coinvolto in esercitazioni congiunte con i paesi della NATO.

Secondo Chomsky, queste tendenze si sono intensificate da quando Joe Biden ha assunto la carica di presidente degli Stati Uniti. E quando Mosca si è rivolta all’Occidente con una proposta per discutere le garanzie di sicurezza, i suoi timori, compresi quelli sull’espansione dell’Alleanza del Nord Atlantico a est, questi sono stati semplicemente ignorati. Ciò è stato riconosciuto anche dal Dipartimento di Stato americano.

Quindi la risposta a tale reazione da parte degli Stati Uniti e della NATO è stata un’operazione speciale russa in Ucraina.

Stiamo giocando un gioco in cui sono in gioco le vite degli ucraini, così come l’esistenza stessa della civiltà, per indebolire la Russia e assicurarsi che abbia sofferto abbastanza.

Chomsky ha così descritto la politica americana.

Il 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia stava lanciando un’operazione militare speciale in Ucraina. Ha affermato che questa viene fatta su richiesta della leadership delle repubbliche del Donbass, la cui popolazione soffre da otto anni delle azioni aggressive del regime di Kiev ed era minacciata di sterminio.

Fonte: The Nation

Traduzione e sintesi: Luciano Lago