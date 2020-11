Filmati di aerei in arrivo in Armenia con forze di pace ed equipaggiamento militare russo

da Redazione

Il ministero della Difesa russo ha mostrato le riprese dell’arrivo di tre aerei da trasporto militare Il-76 con forze di pace russe a bordo all’aeroporto di Erebuni a Yerevan.

Il video mostra gli Il-76 russi che rullano lungo una pista a Yerevan.

Tre aerei da trasporto militari russi hanno trasferito più di 80 militari della 15a Brigata di mantenimento della pace, oltre a veicoli corazzati, veicoli blindati e apparecchiature di comunicazione.

All’inizio del 10 novembre, un aereo Il-76 è atterrato in Armenia, sul quale è arrivato il comando del contingente russo di pace.

https://news-front.info/2020/11/10/kadry-pribytiya-v-armeniyu-samoletov-s-mirotvorczami-i-voennoj-tehnikoj-rf/

Il giorno prima i leader di Armenia, Azerbaigian e Russia hanno annunciato la fine del conflitto in Nagorno-Karabakh. Le parti in conflitto hanno firmato un accordo in base al quale, tra l’altro, verrà dispiegato in Karabakh un contingente russo di peacekeeping.