Fattore di bilanciamento il blocco Russia-Cina nella pace in Medio Oriente

da Redazione

del Prof. Engr. Zamir Ahmed Awan

Mentre il mondo intero sta affrontando la grave sfida di Pandemic ed è troppo impegnato a sconfiggere COVID-19, Israele trova un’opportunità per i suoi progetti di espansione.

L’ultima tornata dell’attuale occupazione israeliana e la politica di appropriazione indebita di questa azione potrebbero diventare ancora più sconnesse. Il 1 ° luglio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe annunciare l’annessione di Israele della Valle del Giordano e del Mar Morto settentrionale. L’annessione è un termine usato quando uno stato incorpora unilateralmente un altro territorio all’interno dei suoi confini, annettendo la Cisgiordania, la Valle del Giordano, le alture del Golan e alcune altre parti dei paesi vicini. Significherebbe che Israele considererebbe questi territori ufficialmente parte dello stato di Israele.

Il premier plestinese si oppone all’annessione

“Il diritto internazionale è molto chiaro: l’annessione e la conquista territoriale sono vietate dalla Carta delle Nazioni Unite”, – ha affermato Michael Lynk, esperto indipendente delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi.

Il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha invitato Israele ad abbandonare i piani per annettere parti della Cisgiordania occupata, affermando che una tale mossa sarebbe la “violazione più grave del diritto internazionale”.

Più di un migliaio di parlamentari di tutta Europa hanno firmato una lettera congiunta per protestare contro l’annessione pianificata da Israele di parti della Cisgiordania occupata. La lettera inviata a tutti i ministeri stranieri europei sosteneva che una simile mossa sarebbe stata “fatale” nella speranza di una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese.

Il mondo arabo sta protestando con veemenza la prevista annessione. Tuttavia, paesi non appartenenti all’Aran sono in grado di combattere contro Israele. Ciò che è ben percepito da Israele e Israele ignora la loro opposizione.

Per impostazione predefinita, gli Stati Uniti sostenevano Israele dalla sua nascita nel 1948. Ma l’amministrazione Trump stava favorendo Israele fuori da qualsiasi logica.. L’amministrazione Trump ha sostenuto la decisione di Israele di spostare la sua capitale da Tel Aviv a Gerusalemme. La demolizione dell’accordo nucleare con l’Iran si basava semplicemente sulla presentazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al presidente Trump.

Il presidente Trump è un candidato alle elezioni presidenziali che si terranno nel novembre 2020 e gli ebrei sionisti hanno un impatto significativo sulle elezioni statunitensi. Anche se sono molto pochi in percentuale nella banca dei voti, ma i loro finanziamenti svolgono un ruolo vitale o un ruolo decisivo nelle elezioni. Anche se il presidente Trump sembra riluttante a sostenere l’annessione israeliana in questo momento, poiché decisioni impopolari hanno danneggiato la sua reputazione a livello internazionale in passato e possono anche danneggiare la sua popolarità a livello nazionale, ma comprende anche bene il ruolo delle associazioni ebraiche nella sua rielezione.

Russi e cinesi

La Russia e la Cina hanno grandi quote in Medio Oriente e non possono accettare l’egemonia americana attraverso lo stato di Israele. La presenza russa in Siria e la penetrazione della Cina nell’economia del Medio Oriente sono fattori vitali. Sia la Cina che la Russia intrattengono buoni rapporti con la Palestina e tutti gli altri paesi del vicinato di Israele. L’Iran potrebbe essere l’amico comune della Cina e della Russia nell’alleanza anti-israeliana.

Accettare l’annessione israeliana significa riconoscere il progetto della “grande Israele” e l’egemonia degli Stati Uniti. D’altra parte, il mondo intero, comprese le Nazioni Unite, chiede a Israele di non annettersi. L’UE è anche contraria all’annessione ma manca del potere militare per costringere Israele a rinunciare ai motivi espansionistici. Il mondo musulmano è troppo ingenuo e non può resistere militarmente a Israele. Considerando che la Russia e la Cina sono potenze militari ed entrambe sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con potere di veto. Sono combinati con il potere diplomatico e politico, insieme al potere militare, è solo il blocco Russia-Cina, che può svolgere un ruolo di equilibrio in Medio Oriente.

Il blocco Russia-Cina può promuovere amichevolmente le risoluzioni di tutte le differenze e controversie attraverso canali e negoziati diplomatici e costringere entrambe le parti a risolvere tutte le questioni secondo la Carta delle Nazioni Unite. Russia-Cina sono in grado di svolgere un ruolo vitale e decisivo nel portare una pace globale e duratura nel Medio Oriente. L’alleanza Russia-Cina può contribuire alla pace e alla stabilità globali e all’armonia e alla prosperità di regioni controverse del mondo come il Medio Oriente.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago