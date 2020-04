Fate attenzione a Trump che usa il Coronavirus come copertura per la guerra con l’Iran

da Redazione

di Mehdi Hasan

Le notizie sono tutte sul coronavirus. Che si tratti di notizie via cavo , quotidiani nazionali , radio pubbliche o persino il mio podcast di Intercept , non possiamo evitarlo.

La pandemia ci ha sopraffatti tutti; parliamo, pensiamo, sogniamo poco altro.

Ma lasciatemi provare ad attirare la vostra attenzione per alcuni istanti e indirizzarvi in una direzione diversa. Quanti di voi hanno notato una sconcertante storia del New York Times di Mark Mazzetti ed Eric Schmitt la scorsa settimana intitolata “L’ordine del Pentagono di pianificare l’escalation in Iraq incontra l’avvertimento del comandante principale”? No? Bene, nel mezzo di tutto il destino e l’oscurità legati al virus, questa notizia è riuscita a mandarmi nuovi brividi lungo la schiena.

Il Pentagono ha ordinato ai comandanti militari di pianificare un’escalation del combattimento americano in Iraq, emanando una direttiva la scorsa settimana per preparare una campagna per distruggere un gruppo di miliziani sciiti (PMP)appoggiati dall’Iran che ha minacciato ulteriori attacchi contro le truppe americane.

Tuttavia il massimo comandante degli Stati Uniti in Iraq aveva avvertito che una simile campagna potrebbe essere sanguinosa e controproducente e rischiare la guerra con l’Iran. In un promemoria diretto la scorsa settimana, il comandante, il tenente generale Robert P. White, ha scritto che una nuova campagna militare richiederebbe anche che altre migliaia di truppe americane siano inviate in Iraq e si dirottino risorse da quella che è stata la principale missione militare americana nel paese: addestrare le truppe irachene a combattere lo Stato islamico.

Capito? Una nuova escalation militare in Iraq da parte del governo degli Stati Uniti “rischia la guerra con l’Iran”. Questa è la visione “schietta” del … il principale generale degli Stati Uniti sul campo.

Un conflitto con l’Iran, come ho più volte sottolineato da tempo , sarebbe un disastro strategico e umanitario. Gli Stati Uniti finiranno per uccidere migliaia di innocenti iraniani; Teheran si sarebbe scatenata attraverso gruppi di procuratori in tutta la regione, così come in tutto il mondo; Le truppe statunitensi in Iraq sarebbero un obiettivo segnato sulle loro spalle; i prezzi del petrolio e del gas saliranno alle stelle. Per citare l’ex capo del comando centrale degli Stati Uniti, il generale Anthony Zinni, “Come ho detto ai miei amici, se vi piacciono l’Iraq e l’Afghanistan, adorerete l’Iran”.

Domanda: quale tipo di maniaco rischia una simile guerra nel mezzo di una pandemia globale?

Risposta: il presidente Donald Trump, aiutato e incoraggiato dal segretario di Stato Mike Pompeo e dal consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien. Come osserva il Times , “hanno spinto per nuove aggressive azioni contro l’Iran e le sue forze per procura – e vedono un’opportunità per cercare di distruggere gruppi di miliziani sostenuti dall’Iran in Iraq mentre i leader in Iran sono distratti dalla crisi pandemica nel loro paese.

Per essere chiari: un iraniano muore per Covid-19 ogni 10 minuti , mentre 50 persone vengono infettate nella Repubblica islamica ogni ora. Il bilancio delle vittime si avvicina rapidamente a 3.000 . Eppure per Trump e i suoi principali aiutanti, questa è una “opportunità” per spingere il loro programma da falco, anzi “ghoulish” (demoniaco).

Forze iraniane in Siria

Targeting per l’Iran

Come spesso accade, tuttavia, la leadership militare degli Stati Uniti è meno entusiasta di una nuova conflagrazione in Medio Oriente rispetto alla leadership civile degli Stati Uniti. “I leader militari, tra cui il segretario alla Difesa Mark T. Esper e il generale Mark A. Milley, il presidente del Joint Chiefs of Staff, hanno diffidato di una forte escalation militare”, riferisce il Times, “avvertendo che questa potrebbe ulteriormente destabilizzare il Medio Oriente in un momento in cui il presidente Trump ha detto che spera di ridurre il numero di truppe americane nella regione “.

RICORDATE l’ assassinio eseguito dagli STATI Uniti del generale e comandante dell’intelligence iraniana, Qassim Suleimani il 3 gennaio? Sembra una vita fa. L’amministrazione Trump aveva affermato all’epoca che l’uccisione di Soleimani era “mirata a dissuadere i futuri piani di ritorsione iraniani”.

Come ha funzionato? Sabato, il Washington Post ha riferito che “Le milizie appoggiate dall’Iran stanno diventando più audaci nell’attacco al personale americano in Iraq, con attacchi missilistici contro le basi militari che si verificano più frequentemente e, per la prima volta, in pieno giorno”.

Quindi, secondo le metriche dell’amministrazione, come Matt Duss, consigliere per la politica estera del senatore Bernie Sanders, ha twittato , l’assassinio di Suleimani “non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Ma secondo la logica non falsificabile della “massima pressione” l’unica risposta è sempre … più pressione, più escalation “.

Questo è esattamente quanto il tenente generale Robert P. White sembra abbia fatto per cercare di mettere in guardia. Qualcuno, tuttavia, ascolterà il suo avvertimento? I democratici al Congresso saranno disposti o in grado di chiedere audizioni sulla politica irreale e pericolosa dell’amministrazione sull’ Iranan, nel mezzo della nostra attuale crisi del coronavirus? Trump e i suoi soci non sembrano preoccuparsi delle implicazioni interne di iniziare una nuova guerra straniera. Questa è un’amministrazione che annuncia pubblicamente un nuovo giro di sanzioni punitive sull’economia maltrattata dell’Iran, mentre sollecita privatamente i comandanti militari statunitensi a intensificare un conflitto con gli iraniani sul suolo iracheno.

Iraniani con problema virus

Meno di due settimane fa, in un articolo sulla crudeltà e l’insensibilità di mantenere le sanzioni contro l’Iran mentre una pandemia infuria in quel paese, ho descritto i responsabili del governo degli Stati Uniti come “sociopatici”.

Ora scopriamo, per gentile concessione di un memo interno scritto da un generale degli Stati Uniti e trapelato al New York Times, che soffocare l’economia iraniana non è abbastanza per Trump and Co. Sono intenzionati a usare la diffusione di una malattia mortale come copertura per una nuova guerra.

Forse definirli “sociopatici” erano un eufemismo.

https://theintercept.com/2020/03/30/trump-iran-war-coronavirus/

Fonte: The Intercept

Traduzione: Luciano Lago