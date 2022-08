Fanatismo atlantista dell’UE: Borrell vuole portare i paesi europei a dichiarare di fatto guerra alla Russia





di Karine Bechet-Golovko .

Le dichiarazioni di Joseph Borrell, teoricamente responsabile della diplomazia europea, assomigliano sempre di più a quelle di un signore della guerra, almeno uno che vuole mandare altri in guerra. Secondo l’ultimo suo discorso, questi chiede che i paesi europei, non l’Unione Europea che è solo un guscio vuoto senza gli Stati, ma gli Stati europei si facciano carico dell’organizzazione e dell’addestramento dell’esercito ucraino. In altre parole, vuole che gli stati europei diventino formalmente parti del conflitto.

E questo in una guerra convenzionale, come lui stesso ha ammesso. Cari connazionali, abbiamo davvero motivo di muovere guerra alla Russia, in nome di nazizzanti burattini ucraini, che devastano il loro Paese dal 2014, per servire gli interessi globalisti e la dominazione americana? Lasceremo che Borrell e l’UE ci rendano parte belligerante?

Durante la sua visita in Spagna, Joseph Borrell ha rilasciato il 22 agosto dichiarazioni che dovrebbero far riflettere i leader e le popolazioni dei nostri stati europei. Secondo lui, il conflitto che si sta svolgendo sul suolo ucraino è un conflitto convenzionale, che non ha motivo di essere di breve durata, che costringe i paesi europei a essere coinvolti in modo più fondamentale – e quindi a renderlo ancora più ampio, ancora più lungo, ancora più profondo.

Per questo, Borrell vuole costringere i paesi europei ad accettare l’istituzione di una missione di addestramento per l’esercito ucraino, che si svolgerà territorialmente nei paesi vicini all’Ucraina, cioè nei paesi membri dell’UE.

“Una guerra che dura e sembra destinata a durare richiede uno sforzo non solo in termini di fornitura di attrezzature, ma anche di addestramento e aiuto per organizzare l’esercito”, ha aggiunto. »

Per “normalizzare” questa proposta inaspettata fintanto che i paesi europei non hanno dichiarato guerra alla Russia, Borrell ricorda che l’UE ha già dispiegato missioni di addestramento:

“L’Unione europea dispiega missioni di addestramento militare negli eserciti dei paesi con cui cooperiamo”, ha affermato. “Lo stavamo facendo in Mali non molto tempo fa, abbiamo appena iniziato a farlo in Mozambico e lo abbiamo fatto in Niger”, ha continuato, citando anche il Ciad. »

Tuttavia, per quanto riguarda l’Ucraina, riconosce discretamente, e per una buona ragione, che non è affatto la stessa logica:

“Ha sottolineato ancora una volta con forza che questa missione a sostegno dell’esercito ucraino non sarebbe semplicemente una classica missione di addestramento, ma anche “per aiutare a organizzare l’esercito”. Tuttavia, ha rifiutato di fornire maggiori dettagli, in particolare sul personale di tale missione.

Non è quindi una normale missione di addestramento. In realtà, Borrell vuole portare di fatto i paesi europei in questo conflitto atlantista, che si sta svolgendo sul suolo ucraino, poiché in questo caso saranno parti del conflitto. Ricordiamo anche qual è l’obiettivo di questa lotta per i leader ucraini al potere: uccidere il maggior numero possibile di russi. Come l’ ambasciatore ucraino in Kazakistan, Piotr Vrublevsky, ha dichiarato senza mezzi termini il 22 agosto :

“ Cerchiamo di ucciderne il maggior numero possibile. Più russi uccidiamo adesso, meno i nostri figli dovranno ucciderli. Questo è tutto »

È tutto. Uccidi una razza. Distruggila. Definitivamente. Questo è il nuovo volto del nazismo in Ucraina. Già Hitler stava cercando di uccidere gli slavi, una sottorazza come gli ebrei. La logica non è cambiata, solo il metodo e la presentazione si adattano ai tempi.

Questo è ciò che Borrell vuole aiutare a raggiungere. È in questa guerra che vuole impegnare i paesi europei senza ritorno, in un combattimento su larga scala, come dichiara. Già, durante la seconda guerra mondiale, la maggior parte dei paesi europei si unì alle forze dell’Asse , dobbiamo assolutamente ripetere gli stessi errori, le stesse debolezze, gli stessi tradimenti?

Chiamiamola vanga: sono leader di alleanza nazista, che hanno preso il potere in Ucraina dopo il golpe globalista del 2014, organizzato dagli Stati Uniti, come hanno anche ammesso. E sono loro che da allora hanno attaccato le persone che vivono sul suolo ucraino, provocando la cessione della Crimea e del Donbass, sono loro che stanno sviluppando una politica di segregazione razziale nel territorio che ancora governano. E sono quelli che ci viene chiesto di sostenere. Non sono combattenti della resistenza, sono nazisti. Chi li sostiene non è un resistente, è un collaboratore.

Karine Bechet-Golovko

fonte: Russie Politics

Traduzione: Luciano Lago