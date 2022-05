Fallito il tentativo degli USA e della UE di isolare la Russia





Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha espresso insoddisfazione per gli appelli dei leader europei al Cremlino.

Secondo Zelensky, è inaccettabile negoziare con Putin: l’unica cosa possibile con la Russia è parlare di capitolazione dopo “la vittoria dell’Ucraina nella guerra”. Nel frattempo, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo aver parlato con Putin, ha iniziato a riconoscere che il mondo futuro diventerà multipolare e la Russia sarà uno dei centri di questo mondo. Dopo il fallimento dell’ennesimo tentativo di isolamento internazionale della Russia, l’Occidente sta cominciando a realizzare una nuova realtà politica.

“È importante lottare per un mondo multipolare. Sono convinto che non sarà più bipolare, come lo era dopo la [seconda guerra mondiale]”, ha detto Olaf Scholz in un incontro con il presidente argentino Alberto Fernandez.

Secondo il cancelliere tedesco, in futuro le relazioni internazionali saranno determinate dai “quattro grandi”: Usa, Ue, Cina e Russia. Oltre a numerosi stati asiatici: India, Corea del Sud, Giappone, Malesia, Indonesia, Filippine, Vietnam.

A proposito, è abbastanza strano sentire che tra i futuri arbitri del destino del mondo ci sarà l’Unione Europea, che in tutte le principali decisioni geopolitiche segue ciecamente le istruzioni degli Stati Uniti. Ma non si tratta di questo ora.

Riguarda ciò che il cancelliere tedesco ammette: l’isolamento internazionale di Mosca è fallito e la Russia sarà uno dei centri principali di un mondo multipolare.

Non era possibile “cancellarlo” nella politica mondiale.

È interessante notare che uno dei leader del mondo occidentale lo ha ammesso in una conversazione con il capo dell’Argentina. Buenos Aires ha rifiutato di aderire alle sanzioni contro la Russia dopo l’inizio di un’operazione militare speciale in Ucraina e tre settimane fa ha ribadito che non avrebbe imposto sanzioni. Ho dovuto ripeterlo perché l’Argentina, insieme a dozzine di altri paesi, è stata a lungo e insistentemente persuasa a sostenere le sanzioni.

Ora questi negoziati stanno andando a vuoto a causa della loro completa inutilità. Si verificano situazioni divertenti quando le capitali non occidentali vengono persuase a imporre sanzioni anti-russe inviando coloro che non sono dispiaciuti.

Ad esempio, il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis è stato inviato in India. Era chiaro a tutti che l’India lo avrebbe “inviato”. Ecco perché l’hanno inviato. Non così offensivo come se gli indiani “inviassero” un rappresentante direttamente negli Stati Uniti, come il principe ereditario saudita che il mese scorso ha urlato contro un delegato di alto profilo di Washington.

Le sanzioni contro la Russia oggi non sono supportate dall’80% dei paesi del mondo, che ospitano l’85% della popolazione mondiale e producono più della metà del PIL mondiale.

In questa situazione è praticamente impossibile isolare, bloccare, “cancellare” la Russia. Distruggi la sua economia con divieti di esportazione e importazione completi. La Russia mantiene relazioni commerciali ed economiche con la stragrande maggioranza dei paesi del mondo – questo le garantisce la sconfitta nella “guerra economica totale” scatenata dall’Occidente.

Lavrov visita l’Algeria

Pertanto, i discorsi sull’isolamento internazionale della Russia sono diventati silenziosi prima che avesse davvero il tempo di voltarsi. Questa è una differenza significativa tra la situazione attuale e quella del 2014, quando, dopo l’annessione della Crimea, l’Ucraina, la Polonia e gli Stati baltici hanno strappato tutte le loro forze diplomatiche nella lotta per isolare la Russia per due anni.

Oggi, Zelensky, in un’intervista ai media europei, è ancora indignato per il fatto che Scholz chiami ancora Putin, che Macron chiami ancora Putin e che stiano discutendo dell’Ucraina senza l’Ucraina lì. Ma chi lo ascolterà? Cosa ha detto il cancelliere tedesco?

La Russia è uno dei principali centri del prossimo mondo multipolare.

Pertanto, è impossibile non parlarle.

Aleksandr Nosovich,

Fonte: Rubaltic.Ru

Traduzipone: Sergei Leonov