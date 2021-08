Falliscono i tentativi degli Stati Uniti di soffocare il progresso tecnologico della Cina per “vincere il 21° secolo”

Il razzismo o la xenofobia – legati al loro disprezzo per il comunismo – degli USA e dei suoi vassalli europei, hanno fortemente sottovalutato le capacità della Cina in campo scientifico e tecnologico. Il loro “blocco” non sembra avere gli effetti sperati anzi.

È questa la dimensione del passaggio storico che stiamo attraversando che i nostri analisti hanno più difficoltà a percepire, ma c’è una sorta di inconscio nelle nostre società che considerano come una delle forme del declino e dell’apocalisse questa perdita di egemonia, con ciò su cui si sta lavorando, ovvero la paura del “modello” che la Cina rappresenterebbe, quindi una piccola borghesia angosciata che rivendica “libertà” (pseudo-democrazia liberista) confusa con l’individualismo capitalista che di fatto è accusato di non mantenere più le sue promesse ~ Danielle Bleitrach



di Tom Fowdy.

Gli Stati Uniti, bloccati nello stereotipo ideologico che “gli stati comunisti non possono innovare“, hanno ampiamente sottovalutato la determinazione tecnologica della Cina e si sono buttati a capofitto in una competizione molto più difficile da vincere di quanto Washington non credesse.

Un nuovo studio del Growth Lab di Harvard ha rilevato che ” il livello tecnologico delle esportazioni cinesi è aumentato durante la guerra commerciale con gli Stati Uniti, secondo una nuova classifica, che prevede che l’economia cinese crescerà più velocemente di quella degli Stati Uniti. L’India oltre il prossimo decennio ” .

Aggiunge che la ” complessità dell’export cinese ” ha rapidamente raggiunto quella degli Stati Uniti, passando dalla metà di quella del rivale 20 anni fa alla quasi parità di oggi. Lo studio suggerisce anche che la Cina sta superando l’impatto delle tariffe e delle guerre tecnologiche di Washington contro di essa, uno sforzo degli Stati Uniti che è stato implacabile, aumentando le sue esportazioni di alta tecnologia in altre regioni.

Il direttore del Growth Lab, Tim Cheston, ha affermato da Bloomberg che ” le esportazioni cinesi sono ora al livello di aver quasi riempito tutte le aree conosciute con prodotti globali ” . Il loro obiettivo principale è ora ” passare dall’acquisto di know-how da tutto il mondo alla vera innovazione”, aggiunge.

Lo studio arriva tra le crescenti pressioni dei leader e dei gruppi aziendali statunitensi per rimuovere le tariffe sulla Cina, affermando che le tariffe sono state dannose, un’affermazione che è stata rapidamente respinta dalla Casa Bianca degli Stati Uniti .

Tecnologia cinese

I risultati dello studio illustrano bene la difficile situazione in cui versano gli Stati Uniti e perché, inoltre, sono così ossessionati dalla blacklist delle aziende cinesi e dal tentativo di bloccarne la crescita nella tecnologia di fascia alta. Tuttavia, è anche un’indicazione sorprendente che questi sforzi non stanno funzionando e non rallenteranno la traiettoria di crescita della Cina. Quello a cui stiamo assistendo oggi è un fenomeno per cui la Cina sta ” spostando la catena di approvvigionamento globale ” aumentando le capacità tecnologiche, non uscendo, come alcuni sperano.

Sebbene la Cina sia ancora nota per la produzione e l’esportazione, il termine “Made in China” ha tradizionalmente, anche se in modo fuorviante, rappresentato un prodotto economico, di bassa qualità e di fascia bassa. Ma ciò non cattura completamente il fatto che non solo tali discorsi sono uno stereotipo orientalista, ma mina e sembra mancare la trasformazione che ha avuto luogo nelle capacità produttive e industriali della Cina negli ultimi due decenni.

La “cosa” che determina il cambiamento della Cina è la stessa che serve a minare le industrie che l’America ha tradizionalmente dominato. Questo è il motivo per cui Washington ha risposto al nuovo ambiente geopolitico con un’ondata di marea protezionista e un nuovo appetito per l’industrialismo locale.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma di voler “vincere” il 21° secolo e “possedere le tecnologie” del futuro , proprio perché si teme che i progressi della Cina alla fine prevarranno in quest’area. I suoi recenti commenti sugli attacchi informatici sono stati accompagnati da un misto di falco e condiscendenza , mostrando come questa paura della Cina stia plasmando sempre più la mentalità nazionale.

Di conseguenza, la guerra tecnologica americana contro la Cina è stata feroce. Le amministrazioni Biden e Trump hanno armato con la forza la catena di fornitura dei semiconduttori per inserire nella lista nera centinaia di aziende tecnologiche cinesi nel tentativo di impedire loro di accedere a componenti critici in cui gli Stati Uniti ritengono di esercitare primati, mentre altri sono stati colpiti da divieti di investimento per impedire alle società degli Stati Uniti di investire il capitale in quelli.

L’obiettivo più importante di tutte queste azioni è stato Huawei e, nel mezzo di tutto ciò, la Cina ha rapidamente riconosciuto che doveva lottare per l’autosufficienza nella fornitura di semiconduttori per affrontare i colli di bottiglia, lo strangolamento dell’America e l’ulteriore sviluppo. La capacità di produrre tecnologia di fascia alta è in definitiva la chiave tra un’economia avanzata e un’economia in via di sviluppo, poiché è “in cima alla catena del valore” – esattamente questa è quella che l’America spera di tagliare. .

Linee di produzione in Cina

Mi piace pensare alla Corea del Sud come a un modello di ciò che l’economia cinese alla fine emulerà, se avrà successo. Hai i tuoi principali conglomerati tecnologici: Samsung, Hyundai e LG. Tutti producono la tecnologia dei semiconduttori e dei chip molto ricercata, che viene utilizzata per produrre una linea avvincente di elettronica che domina l’economia coreana, inclusi computer, elettrodomestici e smartphone. Ciò crea un canale di consumo, innovazione e produzione di fascia alta che guida l’economia coreana, consentendole di diventare rapidamente un’economia ad alto reddito.

Questa è l’ultima differenza tra, ad esempio, un'”economia latinoamericana” – dove non c’è tecnologia locale, i mercati sono completamente aperti, il che soffoca l’industria locale, il talento viene risucchiato nei paesi sviluppati, le esportazioni rimangono di basso valore e una piccola minoranza dei ricchi proprietari mantengono uno status quo irregolare. Il loro percorso di crescita è bloccato.

Gli Stati Uniti vorrebbero che la Cina incontrasse la stessa sorte, e questa è la premessa della loro grande strategia. Non solo per debilitare politicamente la Cina , ma idealmente per degradare le sue capacità tecnologiche e affossarne le esportazioni per poter obbligare ad una apertura completa del mercato per dominare il paese a proprio beneficio, opponendosi al progressivo sviluppo autonomo della Cina.

Ad esempio, gli Stati Uniti non vogliono che la Cina si costruisca i propri jet commerciali che poi venderebbe in tutto il mondo , ma vogliono che acquisti continuamente da Boeing e così via. Ma l’attuale strategia tecnologica del tentativo di “embargo” non funziona. In primo luogo, la capacità di innovazione della Cina è ampiamente sottovalutata, in gran parte a causa della proliferazione di stereotipi e cliché altamente razzisti secondo cui la Cina “ruba” la tecnologia, motivo per cui c’è una tale ossessione per la convinzione che “tagliare fuori la Cina” sia la magia in grado di fermarla.

Tuttavia, la capacità della Cina di creare tecnologia non dipende esclusivamente dall’accesso all’America. Ovviamente aiuta, ma è il pensiero ideologico che presuppone che gli stati comunisti non possano innovare. In pratica, la Cina ha una forza lavoro enorme e sempre più istruita nel campo della scienza e della tecnologia, nonché uno stato disposto a investire miliardi e miliardi per farlo. .

In secondo luogo, c’è l’argomento che gli Stati Uniti non solo “l’hanno bloccata troppo tardi”, ma l’hanno anche spinto ancora di più attraverso le loro politiche. C’è un detto sull’essere messi in una situazione in cui all’inizio ti fai prendere dal panico ma alla fine impari a nuotare velocemente.

Come un chiaro esempio, l’industria dei semiconduttori cinese sta superando sempre più ostacoli. La Cina ha recentemente dominato la produzione di nodi di chip da 42, 28 e 14 nm , quest’ultimo ancora sufficiente per alimentare la stragrande maggioranza dei dispositivi elettronici.

La prima macchina per litografia di fabbricazione cinese dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno, dimostrando che è già sulla “scala” per raggiungere i giocatori affermati e liberarsi dal produttore olandese ASML. Come esempio diverso, va notato come la stessa agenzia spaziale cinese, fondata solo nel 1993, stia sorpassando la NASA offrendo una base lunare con la Russia entro il 2030, nonché una missione umana su Marte .

Per dirla semplicemente, si può sostenere che gli Stati Uniti hanno ampiamente sottovalutato la determinazione tecnologica della Cina e si sono buttati a capofitto in una competizione che potrebbe essere molto più difficile di quanto non credano. Infine, devi renderti conto che la civiltà cinese è stata uno dei più grandi innovatori della storia umana, stabilendo molto che l’Occidente non aveva ancora imparato. Solo una miriade di stereotipi ideologici e razzisti impediscono all’Occidente di riconoscere i rapidi progressi tecnologici della Cina e le politiche statunitensi volte a interromperlo stanno fallendo. L’America potrebbe fare meglio a concentrarsi sulle proprie capacità.

fonte: https://histoireetsociete.com

Traduzione di Gerard Trousson