Fallisce la strategia neocoloniale USA in Medio Oriente

da Redazione





di Vladimir Platov (*)

Per molti secoli, la vita e la politica dei paesi del Medio Oriente sono state dominate da forze esterne che hanno utilizzato il potenziale dele risorse del Medio Oriente per i propri scopi egoistici. Dopo il crollo dell’Impero ottomano e la fine della prima guerra mondiale, i più potenti attori esterni furono la Francia e la Gran Bretagna, seguite dagli Stati Uniti che guadagnarono il sopravvento, iniziando a controllare le risorse naturali e umane della regione per mettere in atto la loro strategia neocoloniale per rimodellare il mondo come meglio loro risultava conveniente.

Attuando le sue politiche machiavelliche, Washington iniziò a coltivare attivamente le relazioni con i singoli Stati arabi tenendo presente i suoi interessi, nella impostazione di usare una forza militare superiore per mantenere la regione sotto il controllo USA. Quegli stessi stati che non avevano la forza o il know-how per mettere insieme le proprie forze su scala regionale, inaspettatamente si sono arricchiti con le loro riserve di petrolio, creando i vassalli o zerbini perfetti per pagare i piani egemonici USA, tra cui la piena acquisizione di altri territori e regioni, al di fuori del Medio Oriente.

Inoltre, realizzando i vantaggi della politica di divisione e conquista, oltre a temere chiaramente l’insurrezione di una forza araba militante, competente nella regione, gli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale iniziarono a fare affidamento sulla formazione dello stato ebraico di Israele attraverso il proprio sforzo attivo. Al fine di nominare un procuratore di fatto nella regione, gli Stati Uniti, insieme alla Gran Bretagna e ad alcuni altri alleati occidentali, fecero piani per creare proprio uno stato coloniale nel cuore del mondo arabo, violando palesemente le rivendicazioni territoriali e i diritti dei palestinesi.

Negli anni successivi del loro patrocinio speciale di Israele, gli Stati Uniti fornirono loro un aiuto militare ed economico sempre crescente, che alla fine gli permise di dimostrare al mondo arabo il loro vantaggio nel conflitto militare arabo-israeliano aperto dal secolo scorso. Negli anni successivi al conflitto, nell’escalation dei conflitti inter-arabi e delle lotte interne con la partecipazione attiva di Israele, Washington quasi era riuscito a cancellare qualsiasi esercito arabo competitivo in Iraq, in Siria, in Libia ed Egitto, completando questo processo con una serie di interventi in Medio Oriente e ispirando le rivoluzioni di colore.

Di conseguenza, quasi l’unica vera forza competitiva per gli Stati Uniti (e, di conseguenza, pr Israele) oggi rimane l’Iran, contro il quale Washington e Israele stanno ora dirigendo la maggior parte delle turbolenze nella regione.

Per quanto riguarda la politica del fratello maggiore di Israele, questa continua oggi attraverso il piano di Trump per il cosiddetto “accordo del secolo”, che ha incontrato critiche ovunque tranne che in Israele.

La Frankfurter Allgemeine ha espresso profonda preoccupazione per il fatto che i piani di Donald Trump per un insediamento in Medio Oriente evocano spaventose associazioni con la politica dell’apartheid, in cui a due persone che vivono una accanto all’altra vengono negati gli stessi diritti. Questo si riferiva a una lettera aperta di 50 ex politici europei di alto livello che invitavano l’Europa a respingere il piano di Trump e ad adottare misure per impedirne l’attuazione.

Trump con i suoi alleati sauditi

Negli ultimi decenni, le grottesche figure degli Stati Uniti in Medio Oriente sono state in gran parte il risultato della loro cooperazione con Israele, nonché con Egitto, Arabia Saudita e Turchia. Tuttavia, l’attuale situazione regionale è cambiata. Il regime della Repubblica Islamica in Iran ha notevolmente rafforzato le sue posizioni in Iraq, Siria, Libano e Yemen. Lo ha fatto in gran parte grazie a chiari calcoli errati e politiche aggressive da parte di Washington e dei suoi alleati regionali.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica negli anni ’90, la Russia sotto Vladimir Putin è riuscita a ripristinare la precedente influenza del paese in Europa e Medio Oriente. Di conseguenza, oggi il Medio Oriente è diventato sempre più aperto ad affidare i suoi interessi e le soluzioni a urgenti problemi regionali a Mosca, e questa è particolarmente visibile nella soluzione della crisi petrolifera e nella ricerca di una via d’uscita dalla contrapposizione libica .

Queste nuove realtà, oltre alla fatica della società americana dopo le due guerre più lunghe nella storia della nazione, scatenate da Washington in Afghanistan e Iraq, stanno costringendo oggettivamente le autorità statunitensi a una graduale uscita militare e politica dalla regione. Questo è il motivo per cui Donald Trump rilascia periodicamente dichiarazioni sul ritiro delle truppe dall’Iraq, dall’Afghanistan e dalla Siria.

Ma in realtà, gli Stati Uniti non intendono abbandonare la regione, dal momento che questo non fa parte dei loro piani neocoloniali per conquistare paesi così ricchi di risorse. Questo è stato confermato, tra l’altro, da Mark Esper, segretario alla Difesa, nel suo discorso di marzo, quando sebbene l’argomento fosse la Siria, non ha potuto fare a meno di delineare le tattiche regionali di Washington. In particolare, ha minacciato che le truppe statunitensi ubicate nell’area dei campi petroliferi utilizzeranno la forza contro qualsiasi parte che voglia mettere in questione il controllo statunitense su tali campi.

Oltre a tutto questo, come osservato dal canale TV satellitare americano in lingua araba Al-Hurranegli ultimi 40 anni, le relazioni degli Stati Uniti con i loro quattro pilastri in Medio Oriente (Egitto, Arabia Saudita, Turchia e Israele) sono cambiate, così come l’atteggiamento del popolo americano e dei suoi rappresentanti al Congresso. Questo canale sottolinea che forse il paradosso più sorprendente al riguardo è che l’elenco delle figure con cui il presidente Trump ha stabilito “amicizie personali” con (il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman, il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al-Sisi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Primo Ministro Benjamin Netanyahu), sono accusati di corruzione, autoritarismo, abuso di potere, intimidazione o addirittura omicidio dei loro avversari.

Di conseguenza, l’immagine di questi quattro Stati agli occhi degli americani è stata danneggiata. Per quanto riguarda Israele e le sue politiche nei territori occupati, questi aspetti sono sempre più criticati dai leader democratici e dai membri del Congresso, e il governo Netanyahu è criticato anche dagli stessi ebrei americani.

Raqqua città distrutta

L’intervento a lungo termine degli Stati Uniti sta rendendo la situazione in Medio Oriente sempre più complicata e tesa. Le guerre costanti lasciano molte vittime e profughi che vengono utilizzati dalle mani di numerosi gruppi terroristici. Il numero di rifugiati mediorientali è alle stelle a causa delle azioni militari. Violando numerosi accordi internazionali, gli Stati Uniti non infrangono solo il loro accordo nucleare con l’Iran, ma violano anche le leggi internazionali sequestrando territori della Siria senza delibere del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e mantenendo la loro presenza militare in altri paesi.

Tutto questo indica il crollo della politica americana in Medio Oriente, la sua trasformazione in uno stato incapace di negoziati, con l’unico scopo di mettere in ginocchio il mondo con la forza militare. Questo è il motivo per cui l’influenza della Russia, della Cina e persino dell’Iran, così odiata dagli Stati Uniti e da Israele, sta crescendo nella regione e gli ex alleati americani hanno iniziato a ripensare seriamente la loro ulteriore dipendenza da Washington. In Iraq, Siria, Afghanistan e molti altri paesi, l’intervento americano ha creato non solo sentimenti anti-americani, ma anche dichiarazioni esplicite contro l’occupazione americana.

Articoli stimolanti sul Wall Street Journal e sulla Foreign Affairs Magazine affermano che gli Stati Uniti hanno ancora pochi interessi necessari nella regione. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha anche preso coscienza della ridotta influenza in Medio Oriente, che, in particolare, è stata espressa in un recente discorso del vice segretario di Stato per gli affari del Vicino Oriente, David Schenker, in un seminario video presso il “Washington Institute for Politica” del Vicino Oriente. Tuttavia, come sempre non ha visto la causa principale della cupa situazione nella responsabilità di Washington, vale a dire nelle politiche aggressive degli Stati Uniti in Medio Oriente, che si allontanano dal linguaggio diplomatico accettato, ma lui si trova a suggerire che sia la Russia ad uscire dal Medio Oriente.

Tuttavia ad oggi, il mondo intero sta già apertamente dicendo che gli Stati Uniti dovrebbero uscire dal Medio Oriente, prima che un’ondata di sollevazione regionale in Siria, in Iraq, Afghanistan, Libia, Yemen e molti altri paesi li costringa a lasciare la regione .

*Vladimir Platov, esperto in Medio Oriente, in esclusiva per la rivista online ” New Eastern Outlook “.

Traduzione: Luciano Lago