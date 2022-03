Fallisce il tentativo americano di contrapporre la Cina alla Russia





Joe Biden ci ha provato ma…. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha cercato di fare pressione sul leader cinese Xi Jinping affinché si unisse alla campagna di Washington per isolare la Russia. Ma Pechino ha detto chiaramente agli americani di mettere da parte le loro illusioni sulla Guerra Fredda.

La telefonata di Biden al presidente Xi venerdì scorso è stata un tentativo di far apparire gli USA grandi e forti, avvertendo la Cina che, se questa avesse agevolato la Russia ad allentare le sanzioni economiche occidentali, Pechino potrebbe anche affrontare una simile punizione finanziaria americana.

È un segno dei tempi di declino della potenza globale degli Stati Uniti che la Cina abbia effettivamente detto alla parte statunitense di girare il collo. “La Cina non sarà costretta da nessuno”, ha detto il suo ministro degli Esteri Wang Yi, commentando la precedente videochiamata tra i due leader. .

La classe politica americana è così in disaccordo con la realtà. Sembra che pensi ancora che tutto ciò che dicono sia un ordine a cui il resto del mondo deve obbedire. Ma il resto del mondo sta imparando a ignorare la doppiezza e lo sfacciato tentativo dell’America di dominare attraverso la dettatura delle loro regole.

Il mese scorso il presidente Vladimir Putin e il presidente Xi hanno svelato una partnership strategica che rifiuta precisamente le ambizioni egemoniche americane e la geopolitica del divide et impera della Guerra Fredda. Russia e Cina chiedono un ordine internazionale multipolare basato sul rispetto reciproco e sul partenariato. Una tale visione è intollerabile per il capitalismo occidentale guidato dagli Stati Uniti.

Pechino comprende che il conflitto in corso in Ucraina è il risultato diretto dell’ostilità degli Stati Uniti e della NATO nei confronti della Russia. Anni di aggressione e destabilizzazione attraverso il sostegno ai paramilitari neonazisti come il Battaglione Azov sono sfociati nell’attuale violenza.

Per Biden chiedere con arroganza che Xi si unisca alla guerra economica occidentale contro la Russia è una forma di arroganza americana portata a livelli sublimi.

Washington è riuscita a convincere i suoi vassalli europei a spararsi sui piedi ostacolando il commercio di energia con la Russia. Ora gli americani vogliono che la Cina faccia lo stesso.

Il potere economico globale della Cina è alimentato da una vasta offerta di petrolio e gas russi. Gli americani vogliono sabotare l’ascesa della Cina come potenza economica per compensare la propria scomparsa storica come super potenza capitalista in bancarotta, e per questo Washington chiede che Pechino di rinunciare alle relazioni con Mosca. Difficilmente potresti inventare questa presunzione americana.

La Cina può vedere attraverso la nauseante ipocrisia di Biden e altri come lui a Washington. La posizione e le pontificazioni degli Stati Uniti nei confronti della Russia sulle presunte violazioni del diritto internazionale in Ucraina sono disgustosamente assurde, data la litania di guerre criminali e distruzioni da parte degli Stati Uniti e dei suoi gangster della NATO. Lo stesso Biden è personalmente responsabile di aver facilitato le guerre criminali in dozzine di paesi durante la sua decennale carriera politica a Washington. Ma non è solo ipocrisia.

Il fatto è che gli americani, la loro mentalità egemonica unipolare e le loro ambizioni di dominio hanno portato alla crisi in Ucraina. La Cina comprende che l’unico modo per evitare conflitti è stabilire un trattato di sicurezza reciproca per l’Europa, che comprenda negoziati reciproci con la Russia. Ma tali negoziati e trattati di sicurezza sono un anatema per la logica della Guerra Fredda di Washington e dei suoi partner della NATO.

La Russia ha tentato di negoziare attraverso aperture diplomatiche, ma è stata continuamente respinta dagli Stati Uniti e dalla NATO.

Un altro aspetto cruciale delle delusioni degli Stati Uniti di contrapporre la Cina alla Russia è che Pechino sa benissimo che Washington sta giocando lo stesso gioco nefasto rispetto a Taiwan.

Cina Russia, esercitazioni militari congiunte

Gli americani stanno sfacciatamente armando il territorio dell’isola per minare la sicurezza nazionale e l’equilibrio strategico della Cina. Sebbene Washington riconosca ufficialmente Taiwan come parte integrante della Cina sotto la sovranità di Pechino, gli americani stanno facendo tutto il possibile per infiammare le tensioni tra la terraferma e l’isola. Gli Stati Uniti sotto Biden stanno armando Taiwan con l’apparente obiettivo di incitare al conflitto con la Cina. Questo è analogo a ciò che Washington e i suoi alleati della NATO hanno fatto all’Ucraina.

Quando Biden ha cercato di fare una lezione a Xi la scorsa settimana sul fatto che la Cina non avrebbe dovuto sostenere la Russia, ciò che gli americani stavano cercando di fare era fare pressione su Pechino con un ricatto morale affinché si unisse agli sforzi guidati dagli Stati Uniti per soggiogare la Russia. Gli americani sono così pieni della loro ipocrita arroganza e propaganda che non si accorgono nemmeno quando sembrano stupidi.

Secondo quanto riferito, il presidente Xi ha respinto i tentativi di Biden, ricordandogli la preoccupazione prioritaria della Cina per le nefaste macchinazioni degli Stati Uniti a Taiwan.

La Cina sostiene la Russia sulla base di principi internazionali e di una visione condivisa di un ordine globale più praticabile basato non sull’egemonia statunitense, ma sul rispetto reciproco. La Cina sa anche che, se Washington riuscisse mai a piegare la Russia ai suoi dettami, gli Stati Uniti si muoverebbero rapidamente per attaccare la Cina nel suo prossimo atto di intimidazione imperialista.

Joe Biden è la personificazione del presunto potere globale dell’America: fragile e ignaro della propria fine in un mondo che cambia. Ordinare cibo cinese è come un ubriacone al Last Chance Saloon che chiede un altro giro che non può più permettersi.

Fonte: New Front

Traduzione: Gerard Trousson