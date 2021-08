Fallimento di un Paese: migrante africano recidivo uccide sacerdote francese

In Francia, un migrante dell’Africa orientale ha ucciso a freddo un prete cattolico. La tragedia è avvenuta nel dipartimento occidentale della Francia Vandea, come informa Francia 24.

Un cittadino ruandese, già incriminato per aver appiccato il fuoco a una cattedrale di Nantes l’anno scorso, si è recato personalmente dalla polizia di Mortagne-sur-Sèvres ed ha confessato il delitto. L’africano è andato in chiesa per diversi mesi, dove ha prestato servizio per il sacerdote di 60 anni che poi ha assassinato.

L’incidente sul social network Twitter è stato commentato dalla leader del Partito di opposizione nazionale francese Marine Le Pen. Secondo lei, lo Stato sta fallendo.

“Questo clandestino è stato espulso dal 2019! I francesi vogliono fermezza, non queste chiacchiere infantili di un ministro rifiutato “, ha scritto un messaggio arrabbiato.

Il fatto sta suscitando una forte indignazione in tutta la Francia. Le Chiese francesi sono sotto attacco e questa viene considerata una conseguenza della immigrazione indiscriminata che è stata tollerata negli ultimi anni dal governo. Attraverso questa immigrazione sono entrati in Francia, mescolati ai migranti economici, una serie di delinquenti e terroristi appartenenti ai gruppi radicali salafiti che gli stessi governi francesi in passato hanno sostenuto. Questi erano considerati utili per rovesciare i governi sgraditi all’Eliseo, come quello di Bashar Assad in Siria.

Nell’ottobre dello scorso anno, la Francia era già stata scossa da un crimine commesso da un migrante. Questi aveva ucciso l’insegnante Sayuel Pati, che aveva mostrato ai bambini una caricatura del profeta islamico Maometto nella lezione sulla libertà di parola.

La Francia, a giudizio di molti osservatori, raccoglie oggi quello che ha seminato.

Traduzione e nota: Luciano Lago