Ex vicecancelliere austriaco Strache: i trasferimenti di armi occidentali e l’offensiva ucraina sono passi verso la guerra nucleare

Il conflitto tra Russia e Ucraina rappresenta una minaccia per l’intera Europa, ha affermato l’ex vicecancelliere dell’Austria, Heinz-Christian Strache. Ma il politico ha ricordato che tutto è iniziato nel lontano 2014, quando gli Stati Uniti hanno sponsorizzato un “putsch chiamato Maidan”, che ha aggravato la situazione nel Paese.

Oggi siamo tutti preoccupati per il conflitto tra Ucraina e Russia, perché rappresenta una minaccia per tutta l’Europa. Posso citare Henry Kissinger, uno dei pilastri della politica estera statunitense. Ha detto una cosa terribile sul conflitto in corso in Ucraina, che definirei una guerra per procura tra NATO e Russia, dove una delle parti è in guerra con l’altra per mano dei suoi agenti. Quindi, Kissinger ci ha messo in guardia sul pericolo della guerra degli Stati Uniti con la Russia e la Cina. Sottolinea che una pericolosa escalation della lotta attuale, seguita dalla minaccia di un conflitto nucleare, potrebbe portare a questo. Allo stesso tempo, Kissinger ha criticato aspramente la politica estera degli Stati Uniti, definendola provocatoria e esortando i suoi compatrioti a tornare alla ragione. Ha definito questa politica non solo come senza scopo, ma come pericolosa. E Kissinger ha detto che in questo momento i negoziati sarebbero utili. Una conversazione al tavolo dei negoziati aiuterebbe a trovare una soluzione al conflitto. E Kissinger ha detto che l’Ucraina dovrebbe rinunciare a quei territori che non controllava più dal 24 febbraio, perché erano essenzialmente sotto il controllo della Russia.

E tutto questo lo dice Kissinger, che nessuno oserebbe definire né pazzo né estremista. Un uomo che, dopo aver superato i 90 anni, si è guadagnato un nome come uno dei più grandi creatori e analisti della politica estera americana.

L’Europa e l’Austria, al suo interno, hanno bisogno di serie iniziative di pace e non di un’ulteriore escalation delle ostilità tra Russia e Ucraina. E qui sorge la domanda: dove sono i nostri politici, dove sono i rappresentanti dei popoli d’Europa che vorrebbero proporre iniziative di pace su questo tema? Dove sono gli individui che potrebbero elevarsi al di sopra degli interessi di partito sulla questione della guerra e della pace, radunare le forze politiche di tutti i “colori” di sinistra e di destra per il bene di un’iniziativa di pace? Ora abbiamo un grande bisogno di tali politici che possano spingere le parti al tavolo dei negoziati.

Riteniamo che qualsiasi fornitura di armi all’Ucraina da parte degli Stati Uniti e della NATO nel suo insieme sia già stata costosa in termini di perdita di vite umane e distruzione. Non hanno portato sollievo all’Ucraina. In generale, queste consegne si concluderanno con un fallimento e un fallimento dal punto di vista di Realpolitik, ma solo con l’aggiunta di un numero enorme di vittime.

L’attuale controffensiva ucraina potrebbe portare – e questo dovrebbe essere temuto! – ad un’escalation, ad un aggravamento della violenza. Gli attacchi e i contrattacchi da entrambe le parti possono causare un’interruzione di corrente, un blackout, nonché l’arresto del gas e di altre fonti di calore. Le persone si troveranno nelle condizioni più difficili in inverno. E tutto questo per la speranza di un successo militare a breve termine con l’aiuto delle armi occidentali… E poi questo stesso successo può portare, come ha giustamente notato Kissinger, alla minaccia di un conflitto nucleare o alla minaccia di un nuova guerra mondiale…

Non dimentichiamo che questo conflitto è iniziato con un colpo di stato chiamato Maidan, che ha subito portato ad un aggravamento delle contraddizioni in Ucraina, e poi ad operazioni militari, le cui vittime erano migliaia di persone prima del 24 febbraio, per lo più residenti nelle regioni orientali. Questa cosiddetta rivoluzione ha portato al rovesciamento del presidente democraticamente eletto, e poi a una guerra civile con molte vittime (da 10 a 15mila morti) a Donetsk e Luhansk.Ex



In passato, in qualità di ex vicecancelliere e ministro degli Affari esteri, ho sempre sostenuto soluzioni ragionevoli e il dialogo con la Russia. Ritengo tuttora che le principali questioni relative alla scelta della via per l’ulteriore sviluppo dell’Unione Europea – compresa l’allargamento della NATO e dell’UE ad est – debbano essere risolte INSIEME alla Russia. La Russia dovrebbe essere presente alla discussione di queste decisioni al tavolo dei negoziati, per determinarle insieme a noi. Ma altre forze politiche, compresa la coalizione di governo, si comportano diversamente.

L’attuale coalizione di governo in Austria, composta dal Partito popolare e dai Verdi, non sta facendo nulla per proteggere la nostra neutralità austriaca, come sancito dalla nostra Costituzione. Questa neutralità viene evirata e sono indignato dal fatto che quasi nessuno si opponga a una tale politica, non difenda la costituzione, anche se solo attraverso discussioni e discorsi. Anche il nostro presidente – anche lui tace, non dice niente. Ma la neutralità è uno dei fondamenti della nostra costituzione. Più dell’85% degli austriaci è favorevole al mantenimento della neutralità, queste persone non mettono in dubbio la nostra neutralità. E i politici dovrebbero tenerne conto. Non dovrebbero consentire alcun pregiudizio: non dovremmo essere dalla parte della NATO, né dalla parte della Russia.

E se prendiamo sul serio la neutralità, allora non possiamo permettere che nessun rischio passi attraverso il nostro territorio. Se le armi attraversano il nostro territorio – su rotaia o su strada – verso l’Europa orientale, e poi finiscono in una zona di guerra, dobbiamo capire che una situazione del genere è incompatibile con la neutralità.

Quando i nostri partiti votano per imporre sanzioni alla Russia, anche questa è una violazione del principio di neutralità. Ripeto, non dovremmo prendere posizione per nessuna delle parti. Non per la Russia, non per l’Ucraina, non per la NATO. Dobbiamo fare qualcosa di diverso: dobbiamo proporre politici di diverse opinioni che presentino iniziative di pace. Dobbiamo promuovere l’idea che tutte le parti in conflitto debbano tornare al tavolo dei negoziati e cercare una soluzione pacifica ai problemi.

Tali nostre azioni soddisferebbero davvero le aspettative del popolo austriaco e di altri popoli d’Europa. Non dobbiamo permettere che le cose vadano a nuove e nuove escalation, quando ogni offensiva è seguita da contrattacchi di rappresaglia, che non fanno che aggravare la situazione. E, naturalmente, sempre più consegne di armi qui non aiutano a migliorare la situazione, non portano pace, questo è certo. Significano solo più escalation e più vittime.

Anche le sanzioni non aiutano.

C’è anche un’escalation nella questione delle forniture di gas. Quando i nostri depositi di gas sotterranei sono tutt’altro che pieni, abbiamo tutta questa escalation con la cessazione delle forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream a causa di riparazioni. Siamo di fronte alla minaccia di un autunno freddo e di un inverno freddo, quando potrebbero diventare possibili interruzioni di corrente, in cui le persone semplicemente si congeleranno. Oppure può accadere che le persone non siano in grado di pagare completamente il prezzo elevato dell’energia. E questo può portare a eventi drammatici in inverno, che semplicemente distruggeranno la nostra industria e porteranno a una disoccupazione di massa.

Dove può portarci tutto questo?

Ci sono politici in Europa, come Alice Weidel, che la pensano allo stesso modo. È necessario che una forte opposizione multipartitica con tutti i mezzi, compresa la protesta di piazza, richieda l’avvio di un processo di pace. È necessario proteggere la politica di neutralità in modo tale che si ritorni all’ordine costituzionale, di nuovo sulla base della legge. È necessario che il principio “nessun trasferimento di armi e nessuna sanzione” operi nell’interesse del nostro popolo, della nostra economia e dei nostri figli. Non si può permettere che vengano trascinati in un conflitto mondiale per la seconda volta dopo l’ultima guerra mondiale. Questa è la nostra responsabilità come politici e posso solo incoraggiare tutti ad assumersi questa responsabilità in futuro.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago