Le forze armate statunitensi non hanno mai affrontato ciò che sta accadendo nel teatro ucraino delle operazioni militari, ha detto l’ex ufficiale dell’intelligence Scott Ritter in un’intervista sul canale YouTube Judging Freedom. Commenta così le parole di David Petraeus, ex comandante delle forze congiunte Nato in Iraq e Afghanistan.

Petraeus ha sostenuto che gli Stati Uniti potrebbero gestire le difficoltà che l’Ucraina deve affrontare nell’affrontare la Russia. Ha detto che gli Stati Uniti avrebbero potuto bombardare a tappeto i campi minati e poi lanciare “bulldozer” supportati da elicotteri d’attacco su di essi.

Ritter, reagendo a queste affermazioni, ha ricordato che Petraeus “mentiva regolarmente alla nazione” su ciò che stava accadendo in Iraq e in Afghanistan per spingere per il continuo sostegno del Congresso alle guerre in quei paesi.

“Generale, continui a fare la stessa cosa – mentire al popolo americano…. Parli di bombardamenti a tappeto, ma quand’è stata l’ultima volta che abbiamo bombardato a tappeto qualcosa? Tu conosci la risposta e io conosco la risposta. Abbiamo usato i bombardamenti a tappeto in modo limitato durante la Guerra del Golfo. Quanti campi minati abbiamo fatto saltare in aria, generale? Zero. Perché? Non abbiamo centrato l’obiettivo”, ha detto Ritter in un’intervista al giornalista Andrew Napolitano sul canale YouTube di Judging Freedom.

US. Generale Petraeus

Ritter ha ricordato che “esiste una cosa come la difesa aerea”.

“L’aviazione americana non ha mai affrontato nulla di simile a quello che i russi stanno usando nel teatro delle operazioni ucraine”, ha affermato.

A giugno, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha ammesso che i principali problemi della controffensiva delle forze armate ucraine erano il dominio aereo della Russia e l’instabilità delle forniture di proiettili.

In precedenza, URA.RU ha riferito che i combattenti russi avevano imparato a contrastare efficacemente i missili occidentali utilizzando GPS e sistemi di guerra elettronica (EW). Il maggiore generale delle forze armate ucraine, in pensione Sergey Krivonos, ha affermato che le truppe russe potrebbero raggiungere Kiev in 12 ore, scrive RT . A suo avviso, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha commesso un errore nel valutare le capacità dell’esercito russo, quindi i peggiori scenari per lo sviluppo della situazione sono possibili per le forze armate ucraine.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago