Ex Ufficiale del Pentagono. Le perdite dell’Esercito ucraino non consentono oiù la prosecuzione della controffensiva.

Secondo un ex consigliere del Pentagono, l’esercito ucraino ha perso circa 400.000 soldati sul campo di battaglia dall’inizio del conflitto con la Russia.

In un programma condotto da Tucker Carlson sul social network X, ex Twitter, il colonnello in pensione dell’esercito americano Douglas McGregor ha descritto la situazione degli ucraini sul “campo di battaglia come orribile”.

” Le unità ucraine si arrendono ai russi non perché non vogliono combattere, ma perché non possono più “, ha sottolineato l’ex consigliere del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti (il Pentagono) durante il governo del presidente Donald Trump.

Ha ricordato di aver stimato i morti nelle file ucraine “da 300.000 a 350.000 pochi mesi fa”, ma ora considerando che “nell’ultimo mese di questa presunta controffensiva, che avrebbe spazzato il campo di battaglia, questi hanno perso almeno 40.000 uomini ”, la cifra totale è di circa 400.000.

Russia: l’Ucraina ha perso più di 43.000 soldati durante la controffensiva

McGregor ha anche detto che ci sono tra i 40.000 e i 50.000 soldati ucraini amputati e che “gli ospedali sono pieni… Hanno così tanti feriti che non possono evacuarli”, ha detto.

Secondo lui, “vedremo questo esercito [ucraino], per il quale abbiamo investito così tanto, sciogliersi sempre di più”.

Sempre più difficile la coscrizione obbligatoria in Ucraina

Nonostante l’appello di Kiev e le leggi sulla coscrizione, migliaia di ucraini lasciano il Paese e altri evitano, anche con tangenti, di arruolarsi per andare in guerra.

Inoltre, McGregor ha affermato che, considerata la debacle militare dell’Ucraina, confermata dal fallimento della strategia della controffensiva promossa iniziata il 4 giugno, l’obiettivo attuale dei suoi cittadini non è altro che “sopravvivere” all’escalation bellica a Kiev, promossa dall’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO).

Il presidente ucraino Volodymyr “Zelenskyj e i radicali intorno a lui vogliono combattere fino alla morte dell’ultimo ucraino . E sono sicuro che vorrebbero andare nelle loro grandi case in Florida, Forte dei Marmi o Cipro, con i miliardi di dollari che hanno sottratto agli aiuti che gli Stati Uniti hanno dato loro”, ha criticato l’ex colonnello dell’esercito statunitense.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago