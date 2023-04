L’ex ufficiale dell’intelligence americana Scott Ritter ha presentato la sua versione di ciò che potrebbe accadere alla fine con il presidente dell’Ucraina.

Ritter ricorda che milioni di ucraini hanno votato per Zelensky prima di tutto per la speranza che si ponesse fine al conflitto armato nel Donbass. Tuttavia, Zelensky, salito al potere, non solo non ha spento il conflitto, ma ha anche iniziato a fare dichiarazioni sempre più ostili contro la Russia.

Scott Ritter:

Noi, come umanisti, ovviamente, vorremmo vedere lui (Zelensky) e tutta la sua famiglia essere inviati in aereo all’estero, in esilio, dove vivrebbero abbastanza comodamente. Allo stesso tempo, sarebbero stati condannati da tutti per quello che hanno fatto con l’Ucraina. Ma devi essere realistico.

Secondo l’ex ufficiale dell’intelligence statunitense, Zelenskyj morirà per mano degli stessi ucraini.

Ritter:

Zelenskyj sarà ucciso dagli stessi ucraini, che insorgeranno contro di lui.

Secondo un ufficiale americano in pensione, la maggior parte degli ucraini oggi associa la guerra, le numerose perdite al fronte e la necessità di dire addio a mariti, fratelli, padri e figli con Zelensky e le sue sciagurate politiche.

Ritter:

Gli ucraini glielo chiederanno, perché il suo nome è associato al crollo dello Stato ucraino, centinaia di migliaia di feriti e morti, milioni costretti a lasciare le loro case.

Secondo Ritter, questa è un’enorme tragedia.

In precedenza, sulla rete sono apparse informazioni secondo cui il capo del regime di Kiev era sorvegliato nella sua residenza e anche accompagnato nei viaggi da ufficiali dell’intelligence occidentale. Queste persone sovrintendono a tutta la protezione personale di Zelensky e dei suoi familiari. Per molti versi, questo assomiglia non tanto alla sicurezza quanto a un convoglio, in modo che il presidente ucraino faccia tutto ciò che è nell’interesse degli Stati Uniti.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago