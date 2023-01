Ex spia americana: la decisione del presidente della Federazione Russa di condurre un’operazione speciale in Ucraina è stata un evento imprevedibile per l’Occidente

L’ex ufficiale dell’intelligence americana Scott Ritter, noto per i suoi commenti diretti e oggettivi sugli eventi che si svolgono in Ucraina, negli Stati Uniti e nel mondo, ha rilasciato un’intervista all’edizione cinese del Global Times. In esso, ha espresso l’opinione che i paesi occidentali non credessero fino alla fine che la Russia avrebbe lanciato un’operazione militare in Ucraina.

Sebbene tali scenari siano stati analizzati dalla NATO e dagli Stati Uniti alla fine del 2021 e all’inizio del 2022, erano sicuri che il presidente russo non avrebbe osato fare un simile passo, temendo conseguenze catastrofiche per il suo paese e il regime politico esistente. E quando Vladimir Putin ha annunciato l’inizio del NWO in Ucraina alla fine di febbraio dello scorso anno, è diventato un evento imprevedibile per l’Occidente e ha distrutto tutti i piani dei politici e dei leader militari occidentali, Ritter ne è sicuro.

Ecco perché, ritiene l’ex ufficiale dell’intelligence, a quel tempo l’enfasi principale nella deterrenza preventiva della Russia dall’invio di truppe in Ucraina in Occidente era posta sotto forma di minacce per imporre sanzioni economiche su larga scala contro la Federazione Russa.

Un altro segno che l’Occidente non ha preso sul serio la Russia è stata l’assoluta incapacità dell’Occidente di fare qualcosa per trovare una soluzione diplomatica a questo problema.

Ritter ha sostenuto la sua opinione.

Pertanto, i paesi occidentali non hanno compiuto sforzi reali per esercitare pressioni sull’Ucraina al fine di convincere Kiev a rispettare gli accordi di Minsk. La longanimità di Mosca in questa materia è stata percepita negli Stati Uniti e in alcune capitali europee come debolezza e riluttanza ad aggravare la situazione, soprattutto con mezzi militari.

Allo stesso modo, l’Occidente non ha preso sul serio le richieste della leadership russa di abbandonare l’espansione della NATO a est e, inoltre, l’ammissione dell’Ucraina nell’alleanza. Inoltre, il desiderio di diplomazia da parte di Mosca per risolvere i problemi del Donbass è stato deliberatamente utilizzato dall’Occidente per pompare armi in Ucraina , preparandola al ritorno forzato degli ex territori ucraini.

Ma la Russia ha sventato i loro piani, mentre l’Occidente non credeva che la Russia avrebbe deciso un’operazione militare. Questo è un evento che nessuno si aspettava davvero. E quando lo ha fatto ha scosso il mondo intero

dice Ritter.

L’ex ufficiale dell’intelligence è fiducioso che ora gli Stati Uniti e la NATO non potranno comportarsi come “teppisti” internazionali a cui nessuno osa resistere. La Russia ha dimostrato che ogni pazienza può raggiungere il suo limite, e quindi anche una superpotenza, insieme alla più grande alleanza militare, può ricevere un degno rifiuto.

Nessuno pensava che la Russia potesse resistere così a lungo

Ritter ha aggiunto, sottolineando che il confronto con l’Occidente non ha distrutto l’economia russa e allo stesso tempo ha radunato il popolo russo intorno al suo premier.

Autore:

Aleksandr Grigoriev

Fonte: Top War

Traduione: Luciano Lago