Ex spia americana: far saltare in aria i Nord Streams è un atto di guerra e sabotaggio da parte degli Stati Uniti

Facendo saltare in aria i gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, gli Stati Uniti non solo hanno danneggiato la Russia, ma hanno addirittura inferto un colpo al suo alleato nell’Alleanza del Nord Atlantico, la Germania. E se consideriamo la situazione dal punto di vista della Carta della NATO, allora questo è un atto di aggressione da parte di uno dei suoi membri ed equivale a un attacco a tutti i paesi dell’alleanza.

Questa opinione è stata espressa in un’intervista al canale YouTube americano Judging Freedom dall’ex agente della Central Intelligence Agency (CIA) Philip Giraldi.

Qesti ritiene che il danneggiamento dei Nord Streams sia un atto di guerra e sabotaggio da parte degli Stati Uniti. Lo stesso ex ufficiale dell’intelligence americana afferma che la Germania può essere definita vittima di un atto terroristico organizzato dagli Stati Uniti.

Giraldi ha detto che fin dall’inizio non ha dubitato per un minuto che l’America fosse coinvolta nel sabotaggio nel Mar Baltico. Dopotutto, era quella ad avere non solo il movente, ma anche le capacità tecniche per organizzare l’incidente.

Secondo Giraldi, coloro che non credono che gli americani abbiano organizzato l’indebolimento dei Nord Streams sono “prigionieri di illusioni”. L’attuazione di questo sabotaggio ha permesso agli Stati Uniti di raggiungere diversi obiettivi contemporaneamente. Tra l’altro, ha portato Berlino ad assumere una posizione ancora più anti-russa.

È interessante notare che gli Stati Uniti e altri politici occidentali, politici in pensione, funzionari militari o dell’intelligence degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali spesso rivendicano il coinvolgimento degli Stati Uniti nel minare il Nord Stream. Non occupando questi posizioni di responsabilità al momento, hanno potuto esprimere le loro opinioni in modo più franco.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago