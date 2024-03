Ex generale Israeliano: l’esercito israeliano ha perso la guerra contro Hamas a Gaza

Un ex comandante militare israeliano confessa che il regime occupante ha perso contro Hamas nella guerra contro la Striscia di Gaza sotto assedio.

“Non si può mentire a molte persone per molto tempo”, ha detto domenica Yitzhak Brick, un generale israeliano in pensione, in un articolo pubblicato sul quotidiano in lingua ebraica Maariv .

“Quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e contro Hezbollah in Libano prima o poi ci esploderà in faccia”, ha aggiunto l’alto ufficiale militare in pensione.

“Questo è lo scandalo più grave dalla creazione dell’esercito. Abbiamo già perso la guerra con Hamas (Movimento di resistenza islamica palestinese) e stiamo perdendo anche i nostri alleati nel mondo a un ritmo vertiginoso”, ha sottolineato l’ex generale israeliano.

L’esercito israeliano ha subito pesanti perdite nelle battaglie nel sud di Gaza

Ha inoltre affermato che l’esercito israeliano “non è preparato per una guerra regionale, che sarà migliaia di volte più difficile e seria della guerra nella Striscia di Gaza”.

Il generale in pensione dell’esercito israeliano ritiene vuota la promessa di Netanyahu di “annientare Hamas” e vede questo obiettivo lungi dall’essere raggiunto.

Israele ha lanciato la sua brutale guerra genocida contro Gaza, appoggiata dagli Stati Uniti, il 7 ottobre, dopo che i gruppi della Resistenza Palestinese guidati da Hamas hanno effettuato un’operazione storica contro l’entità usurpatrice come rappresaglia per le intensificate atrocità del regime contro il popolo palestinese.

Nonostante la crescente pressione internazionale, l’entità illegale si è rifiutata di fermare la guerra nel territorio assediato, dove i combattenti palestinesi tengono prigionieri dozzine di israeliani.

“Se non riusciamo a restituire alcuni di quelli catturati vivi, questa guerra entrerà nella coscienza pubblica come il peggior fallimento nelle guerre di Israele… sia a causa del terribile colpo che abbiamo subito da Hamas il 7 ottobre 2023, sia a causa del doloroso fallimento dei combattimenti nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto Brick.

Negli ultimi cinque mesi, il regime di Tel Aviv ha ucciso almeno 31.645 palestinesi, soprattutto donne e bambini, e ne ha feriti più di 73.676.

Il regime occupante ha inoltre imposto un “assedio totale” al territorio, tagliando carburante, elettricità, cibo e acqua agli oltre due milioni di palestinesi che vivono nella striscia e rischiano di morire per fame e malattie.

Nota: Questo comportamento delle autorità israeliane ha suscitato una ondata di indignazione e di condanna in tutto il mondo e la grande maggioranza dei governi dei paesi del mondo ha ripudiato le relazioni con Israele. Soltanto i paesi del blocco occidentale, Europa e Stati Uniti (con eccezione dell’Irlanda e pochi altri) hanno continuato a mantenere le relazioni con Israele e appoggiato le sue azioni genocide, sabotando le richieste di tregua presentate all’ONU.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago