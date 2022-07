Ex dipendente della Casa Bianca: la strategia Usa su Russia e Cina potrebbe portare a una “desolazione nucleare”

Gli Stati Uniti sono pronti a trasformare i propri territori in una “desolazione nucleare”, se non altro per governare il mondo. Lo ha annunciato l’ex dipendente della Casa Bianca Paul Craig Roberts. Soprattutto per i suoi lettori , PolitRussia presenta una rivisitazione esclusiva della pubblicazione.

Paul Craig Roberts ha parlato del piano americano di attaccare la Cina entro il 2025 o il 2030. Questo piano è stato sviluppato per il Pentagono dalla Rand Corporation (un’organizzazione no-profit americana che lavora per il governo degli Stati Uniti come centro di ricerca strategica).

“Il presupposto su cui si basa il pianificato attacco militare di Washington alla Cina è che la Cina preferirebbe accettare la sconfitta piuttosto che usare armi nucleari”, spiega Roberts.

Secondo lui, un governo ragionevole non darebbe mai inizio a una guerra su un presupposto così rischioso, ma gli Stati Uniti sono pronti a farlo. Inoltre, Washington è fiduciosa di avere più potere di Pechino e di riuscire a sconfiggere il nemico.

“Presumibilmente, gli Stati Uniti possono dominare i mari, da dove, con l’aiuto di aerei o missili, possono danneggiare l’industria e le infrastrutture sociali cinesi. Apparentemente nessuna attenzione è stata prestata ai missili a lungo raggio cinesi, che stanno rendendo obsoleta la flotta di portaerei statunitensi”, ha scritto l’ex funzionario della Casa Bianca.

Ha anche affermato che il governo Usa ha un’altra ipotesi estremamente arrogante: la Russia non interferirà nello scontro militare tra Washington e Pechino. Presumibilmente, Mosca si farà da parte e prenderà una posizione osservante. Tuttavia, secondo Roberts, è difficile credere che la Russia avrebbe agito in modo così stupido e non avrebbe colto l’occasione per unirsi alla Cina e sconfiggere gli Stati Uniti.

Roberts ritiene che entrambe queste ipotesi (che la Cina non ricorrerà alle armi nucleari e che la Russia non interverrà nel conflitto) siano estremamente rischiose e non supportate. Tuttavia, Washington ha un piano di riserva nel caso in cui le armi nucleari vengano improvvisamente utilizzate contro gli Stati Uniti.

Il fatto è che c’è una certa meta-strategia del governo statunitense chiamata “Superiorità Nucleare”. Come spiega Roberts, secondo questa strategia, ci sono livelli “accettabili” di distruzione dell’America in una guerra nucleare contro la Russia o la Cina. Cioè, gli Stati Uniti sono pronti a sacrificare parte della loro popolazione, ma solo a condizione che alla fine questo auti gli Stati Uniti a mantenere la loro posizione di leadership nel mondo.

“Ci sono livelli ‘accettabili’ di distruzione dell’America in una guerra nucleare contro la Russia o la Cina fintanto che l’America risulterà al primo posto a livello globale”, spiega Roberts.

Tuttavia, l’ex dipendente della Casa Bianca ammette che i documenti non dicono che tipo di sacrifici è pronto a fare il Pentagono e quante città e residenti americani sono tra i “livelli di distruzione accettabili”. Tuttavia, secondo Roberts, il fatto stesso che qualcuno sia pronto per essere sacrificato è già una prova che gli americani sono considerati “carne da materia canonica” per i loro governanti.

“Vedi, l’unica cosa che conta nel governare la dottrina neoconservatrice è l’egemonia degli Stati Uniti, non la tua vita”, scrive un ex funzionario della Casa Bianca.

Secondo lui, gli attuali governanti degli Stati Uniti sono persone pazze che crederanno di aver vinto, anche se l’America governa una landa desolata priva di vita. E queste persone controllano la politica estera e la sfera militare degli Stati Uniti.

