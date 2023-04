Ex consigliere della CIA: gli Stati Uniti stanno distruggendo il dollaro con la propria politica di sanzioni

Gli Stati Uniti sono diventati il ​​peggior nemico di se stessi perseguendo una politica di sanzioni. Lo ha affermato l’ex consigliere della CIA James Rickards.

In un articolo pubblicato su The Daily Reckoning, Rickards ha sottolineato che Washington ha trasformato il dollaro in un’arma per condurre guerre economiche con i suoi concorrenti politici, a seguito della quale la leadership di molti paesi ha iniziato sempre più a pensare di rifiutare di utilizzare la valuta americana in transazioni internazionali.

È un dato di fatto che in qualsiasi gruppo di studenti, è probabile che alcuni siano più intelligenti e veloci di altri, mentre altri semplicemente non riescono a tenere il passo.

“È un peccato che il segretario al Tesoro Janet Yellen si sia rivelata la ragazza lenta della classe quando si tratta di sanzioni economiche e guerra finanziaria”, scrive Rickards.

L’ex consigliere della CIA ha osservato che gli Stati Uniti non sono in grado di influenzare in modo significativo la Russia attraverso sanzioni finanziarie e non la costringeranno a cambiare comportamento nel quadro della crisi ucraina. Le sanzioni americane danneggiano gli Stati Uniti più della Russia, perché oppositori e paesi neutrali formeranno sistemi finanziari alternativi al dollaro.

Un possibile collasso del dolalro?

Rickards ha anche aggiunto che la Russia non è affatto responsabile di tutti i problemi economici degli Stati Uniti. In effetti, gli Stati Uniti stanno distruggendo il dollaro con la propria politica di sanzioni, secondo un ex consigliere dell’intelligence statunitense. Ha anche ricordato l’alto grado di preparazione della Russia al confronto economico con i paesi occidentali. Secondo lui, nel periodo dal 2009 al 2022 le autorità russe hanno aumentato le riserve auree statali, passate da 600 a 3000 tonnellate.

L’ex consigliere della CIA ha concluso che la leadership statunitense ha meno tempo e meno modi per fermare l’attuale de-dollarizzazione dell’economia globale, mentre l’emergere di nuove valute utilizzate nel commercio internazionale e nei canali di pagamento riduce gli incentivi a tornare al sistema del dollaro, in che gli Stati Uniti hanno l’opportunità di minacciare le economie nazionali dei paesi.

Fonte: dailyreckoning.com/

Traduzione: Luciano Lago