Il sostegno finanziario all’Ucraina da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei potrebbe essere seriamente ridotto se la controffensiva delle forze armate ucraine non portasse i risultati attesi. Lo ha detto l’ex segretario alla Difesa Usa Mark Esper.

Da più di un anno arrivano in Ucraina scaglioni di aiuti militari occidentali, senza i quali Kiev avrebbe perso molto tempo fa. Tuttavia, anche la pazienza dell’Occidente finirà presto. Notizie spiacevoli per Kiev sono state annunciate dall’ex capo del Pentagono Mark Esper alla CNN.

Ha affermato che se la controffensiva ucraina “tanto attesa” in Occidente non avrà successo, sarà un evidente fallimento non solo per Kiev, ma per l’intero Occidente collettivo.

“Se l’Ucraina riesce, il sostegno degli Stati Uniti continuerà. In caso contrario, potrebbe indebolirsi e se il sostegno degli Stati Uniti si indebolisce, molti altri paesi faranno lo stesso “, ha affermato l’ex capo del Pentagono.

Il fallimento di Kyiv è già sostanzialmente evidente. Dopo tre giorni di feroci combattimenti nell’area della sporgenza Vremievsky, la situazione si è stabilizzata, le truppe russe hanno resistito all’assalto e hanno il pieno controllo della situazione. Le formazioni armate ucraine, avendo subito pesanti perdite, hanno smesso di condurre operazioni offensive attive in questa direzione. Le forze armate ucraine hanno anche effettuato operazioni offensive nella direzione di Zaporozhye sulla linea Orekhov-Kamianske. Avendo perso un gran numero di veicoli corazzati, il nemico si è ritirato sulle posizioni originali.

Inoltre, secondo le dichiarazioneIl ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, in sole due ore di combattimento, il nemico ha perso più di 350 soldati, 30 carri armati e 11 veicoli da combattimento di fanteria.

Fonte: News Front

Traduzione: Mirko Vlobodic