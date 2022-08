Ex consigliere del Pentagono: gli Stati Uniti provocano inutilmente la Cina su Taiwan, proprio come la Russia sull’Ucraina





L’amministrazione Biden sta ora provocando inutilmente la Cina su Taiwan, rischiando una guerra che Pechino non vuole, proprio come Biden e le precedenti amministrazioni statunitensi hanno provocato la Russia per otto anni sull’Ucraina, ha detto il colonnello Douglas dell’esercito americano in pensione Macgregor, un anziano consigliere del Pentagono di allora -Il presidente Donald Trump, ha detto

“Stiamo provocando irresponsabilmente i cinesi proprio come abbiamo provocato per anni i russi in Ucraina e stiamo ignorando gli avvertimenti di Pechino nello stesso modo in cui abbiamo ignorato gli avvertimenti del governo russo sull’Ucraina”, ha detto Macgregor. “La politica dell’amministrazione Biden… Su Taiwan è sconsiderata e pericolosa.”

Gli americani non ricordavano né si rendevano conto che Taiwan era stata usata come base per l’invasione della Cina del 1937, una guerra che costò milioni di vite cinesi, ha osservato Macgregor.

“Negli anni ’30, il Giappone imperiale utilizzò Taiwan come base per invadere la Cina. Se i cinesi pensano che stiamo militarizzando Taiwan da usare come base contro di loro, sicuramente invaderanno e non siamo nella posizione di fermarli”, ha detto. “Gli Stati Uniti non sono preparati per nessuna guerra con la Cina. Non abbiamo l’infrastruttura logistica nel Pacifico occidentale per effettuarla”.

La Cina può assorbire tutto ciò che le forze convenzionali statunitensi gli lanciano contro, ha aggiunto Macgregor.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato questa settimana che la visita di Pelosi non ha precedenti, non cambia la politica degli Stati Uniti su Taiwan. L’amministrazione Biden ha affermato che la visita non fornisce un pretesto alla Cina per aumentare le tensioni.

Fonte: New front

Traduzione: Luciano Lago