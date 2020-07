Ex comandante israeliano: Seyed Hassan Nasrallah detta l’ordine del giorno a Israele

Un ex comandante israeliano riconosce la supremazia di Hezbollah nelle tensioni tra questo movimento e Israele e afferma che Nasrallah ha già dettato l’ordine del giorno agli israeliani.

“È Nasrallah (segretario generale di Hezbollah, Seyed Hassan), a dettare l’ordine del giorno a Israele” , ha detto Martedì Amiram Levin, ex comandante della regione militare settentrionale dell’esercito israeliano, riferendosi alla nuova escalation di tensioni tra il regime. Sionista e Movimento di resistenza islamica del Libano (Hezbollah).

Amiram Levin

I media israeliani hanno riferito lunedì di scontri tra l’esercito israeliano e le forze della resistenza libanese ai confini meridionali del Libano con i territori occupati.

Il regime di Tel Aviv ha affermato di aver contrastato “un tentativo di infiltrazione” da parte di Hezbollah e un’operazione contro l’esercito israeliano. La resistenza libanese, tuttavia, ha negato le accuse degli israeliani, definendole “un tentativo di inventare false vittorie”.

Levin ha definito queste circostanze una “vergogna” per Israele e si è lamentato della cattiva gestione della coalizione del regime di fronte all’escalation.

La potenza militare di Hezbollah ha costretto Israele a pensarci due volte prima di lanciare qualsiasi scontro militare contro il movimento libanese.

Diversi analisti regionali hanno attribuito il rapporto prefabbricato da Israele sul suo coinvolgimento negli scontri di Hezbollah alla caotica situazione dell’esercito israeliano nei confronti del movimento.

Lo scienziato politico libanese Rafiq Nasrallah ha avvertito Israele che tale comportamento sionista gli costerà molto, in quanto potrebbe portare a conseguenze irreparabili.

In effetti, la resistenza libanese ha ripetutamente dichiarato al regime di occupazione israeliano di essere pronta ad affrontare qualsiasi aggressione contro il Libano.

Pattuglie di Hezbollah in azione sul confine

Questi allarmi, insieme all’alto livello della potenza militare di Hezbollah – che i funzionari israeliani hanno già riconosciuto – hanno scatenato una grande paura tra gli israeliani che negli ultimi giorni hanno messo in allerta le loro forze e stanno aumentando la loro presenza militare nel zona di confine con il Libano.

In effetti, Israele teme la vendetta di Hezbollah per l’omicidio di Ali Kamel Mohsen, un combattente in questo movimento.

Tuttavia, la resistenza libanese ha avvertito che la sua risposta all’omicidio del suo combattente Ali Kamel Mohsen deve ancora arrivare e che i sionisti devono attendersi una punizione per i loro crimini.

