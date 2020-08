Ex capo del Mossad: Israele teme che la sua stabilità possa essere a rischio

da Redazione





di Jim W. Dean

L’ex capo del Mossad, Danny Yatom, cerca di dare una buona immagine allo stratagemma di Israele per presentarsi come paese minacciato

L’accordo economico e militare siglato tra Teheran e Pechino è motivo di preoccupazione in Israele, ritiene un ex capo del Mossad perché il denaro che riverserà in Iran stabilizzerà la sua economia e alla fine rafforzerà la Repubblica islamica e i suoi tentativi di sfidare la sicurezza dello stato ebraico.



Le sanzioni statunitensi contro l’Iran per frenare il programma nucleare del paese, considerato una minaccia alla stabilità regionale da Washington e da Israele, “non saranno in grado di mettere in ginocchio l’Iran”, ha dichiarato il presidente Hassan Rouhani sabato, aggiungendo che la solidarietà della sua società sarà aiutare la nazione a superare le misure imposte dalla Casa Bianca.

Ma non è solo la “solidarietà” della nazione che promette di mantenere la testa dell’Iran fuori dall’acqua. È anche un accordo recentemente firmato con la Cina destinato a iniettare miliardi di dollari nell’economia iraniana, pregiudicato dalle citate sanzioni e dove infuria la pandemia di coronavirus che ha causato la morte di oltre 15.000 persone nel paese.

Interessi reciproci

Mentre l’Iran dovrebbe fornire petrolio alla Cina per i prossimi 25 anni a prezzi scontati, Pechino è destinata a pompare circa 400 miliardi di dollari nella Repubblica islamica, ampliando la sua presenza in settori come banche, telecomunicazioni e costruzioni, compresi progetti come porti e ferrovie.

L’accordo di 18 pagine prevede inoltre un’ampia cooperazione militare che comprende esercitazioni congiunte, sviluppo di armi e condivisione di informazioni, il tutto in nome della “lotta contro il terrorismo, la droga, la tratta di esseri umani e i crimini transnazionali”.

E Danny Yatom, ex capo dell’agenzia di spionaggio israeliana Mossad, afferma che fa parte della politica generale di Pechino di espandere la sua influenza nella regione.

Esercito cinmese

“Proprio come in Africa, dove la Cina ha avuto accesso a progetti infrastrutturali multimiliardari, Pechino sta usando lo stesso trucco in Medio Oriente, siglando un accordo con Teheran. Il loro obiettivo qui è semplice: tutto ciò che vogliono è ottenere l’accesso al Mediterraneo da cui saranno in grado di avvicinarsi all’UE [il più grande partner commerciale della Cina – ndr.] ”.

Israel Eyes Affronta il sospetto

Mentre per l’Europa l’accordo non è ancora motivo di preoccupazione, per Israele, afferma Yatom, potrebbe presentare un forte mal di testa, soprattutto dato che il rilancio dell’economia iraniana potrebbe potenzialmente potenziare gli investimenti di Teheran in progetti che potrebbero mettere la sicurezza dello stato ebraico a rischio.

“Una volta che la Cina inizierà a riversare i suoi soldi, inevitabilmente allenterà la situazione dell’economia iraniana; e una volta fatto ciò, Teheran sarà in grado di distribuire denaro a organizzazioni che possono sfidare lo stato ebraico, come Hezbollah, Hamas e la Jihad islamica palestinese ”.

Anche se Teheran avrebbe smesso di sostenere Hamas nel 2011 a seguito di una decisione del gruppo islamico di sostenere i ribelli siriani che combattevano contro il presidente siriano Bashar Assad, il fedele alleato dell’Iran, le iniezioni di denaro al PIJ e Hezbollah non si sono mai fermati, secondo i rapporti.

Sostenitori di Hezbollah in Libano

Sebbene sia difficile valutare quanti soldi (se ce ne sono) Teheran stia effettivamente investendo, i media israeliani suggeriscono che il PIJ riceve circa $ 70 milioni all’anno e la milizia sciita libanese ottiene circa $ 800 milioni all’anno.

Le iniezioni di denaro non sono gli unici mezzi utilizzati. Nel corso degli anni, l’Iran ha presumibilmente fornito Hezbollah con un arsenale di armi e ha contribuito a trasformarla in una delle più forti potenze militari nella regione, che vanta una vasta gamma di missili anti-tank, anti-nave e missili anti-aerei, capacità che lo stato ebraico trova inaccettabile.

È per questa ragione che negli ultimi anni Israele ha intensificato gli sforzi per impedire l’insediamento di una presenza iraniana vicino ai suoi confini e, secondo quanto riferito, ha attaccato molteplici obiettivi appartenenti alla Repubblica islamica e al suo delegato Hezbollah sul territorio siriano da dove lo stato sionista ritiene che le armi raggiungano il Libano.

È stato il caso la settimana scorsa, quando Israele avrebbe sparato una raffica di razzi vicino alla capitale siriana Damasco, colpendo un deposito di munizioni iraniano e uccidendo diversi militanti, tra cui un combattente Hezbollah. Questo è avvenuto anche a giugno, quando secondo quanto riferito lo stato ebraico ha distrutto due fabbriche utilizzate dalla milizia sciita per ospitare munizioni.

“L’Iran è il nostro principale nemico e stiamo seguendo ciò che fanno loro e i loro alleati. Non permetteremo alla Repubblica islamica di avvicinarsi ai nostri confini e non permetteremo loro di continuare ed espandere la loro influenza nell’area ”, ha avvertito Yatom, aggiungendo che lo stato ebraico dovrebbe fare pressione sulla Cina per assicurarsi che il suo accordo con Teheran non metterà a rischio la sicurezza di Israele.

“Mi rendo conto che il patto tra Pechino e Teheran è un affare fatto che non può essere modificato. Ma Israele, che vanta rapporti amichevoli con Pechino, può rivolgersi alle autorità cinesi e chiedere loro di assicurarsi che i nostri interessi siano mantenuti. L’unica domanda è se la Cina, che ha i suoi interessi e le sue valutazioni strategiche, lo farà davvero ”, ha riassunto Yatom.

Fonte: Veterans Today

Traduzione: Luciano Lago