Evitare le trappole delle manovre imperialiste occidentali

da Redazione

di Daniel Vanhove (*)

In questo periodo di tensione internazionale, posizionarsi contro l’imperialismo occidentale, anglo USA, richiede più chiarezza che mai, per non correre il rischio di partecipare al suo dominio.

Per illustrare questo avvertimento, prenderò come esempio la terra minata del Medio Oriente, un posto tra molti altri dei desideri di dominio dell’Imperialismo anglo-USA-Sionista. Cosa vediamo lì? Il desiderio dell’Occidente di mantenere il controllo su una regione ricca di combustibili fossili, contro il parere e la sovranità degli Stati interessati. E a tale scopo, sono ammessi tutti i colpi.

Per la cronaca, ricordo questa frase, che sembra non essere invecchiata, del criminale di guerra, H. Kissinger: “Il petrolio è qualcosa di troppo importante per essere lasciato agli arabi”.

Le guerre contro l’Iraq, la Libia, la Siria e lo Yemen sono gli ultimi avatar e dovrebbero essere considerate nel loro insieme come la terza guerra mondiale, poiché più di cento paesi vi hanno partecipato direttamente o indirettamente per diversi anni. Quindi non dovremmo riservare il titolo di “guerre mondiali” solo alle guerre che si sarebbero svolte in Occidente e quindi ridurre al minimo quelle che prevalgono in altre latitudini, ottenendo solo il nome di “scontri” ” o ” conflitti regionali” o altre etichette minori.

Questo tipo di gerarchia semantica è già una trappola da evitare: i quattro paesi menzionati sono davvero rovinati e devastati dalle guerre condotte lì dall’Occidente a guida USA e dai suoi vassalli dal 2003, sia dal punto di vista delle loro infrastrutture che della loro economia, la loro cultura, così come la loro organizzazione sociale. Per non parlare del tributo umano di vittime, semplicemente catastrofico.

A questi paesi, dobbiamo aggiungere quelli che, dalla guerra atipica alla guerra dei fulmini, sono permanentemente destabilizzati da sordidi schemi e cospirazioni orchestrate dalle agenzie di intelligence delle nostre “belle democrazie”, come la CIA, la NSA, il Pentagono, l’MI6, Mossad e altre agenzie criminali che creano e distruggono questi stati: Sudan, Somalia, Afghanistan, Libano, Palestina, per non parlare dell’Iran minacciato come mai prima d’ora.

Potrei aggiungere a questi anche Venezuela, Bolivia e altre Cuba, Corea del Nord, Cina e Russia poiché questi governi hanno osato mostrare alcune inclinazioni a non sottomettersi agli ordini – e dollari! – dell’Impero, che fino a poco tempo fa era assicurato dal suo potere bellicoso. Nessuno di loro sfugge a brutali sanzioni o alla propaganda dei media che moltiplica le “notizie false” e demonizzazione nei loro confronti.

Ed è attraverso questi esempi che coloro che si dichiarano appartenenti al campo di resistenza sono talvolta intrappolati. I principali media occidentali, che sono passati sotto il controllo dei poteri esistenti, sono diventati padroni della disinformazione e ci vendono queste guerre in modo parziale. È così che vediamo sfilare “esperti e specialisti” in procinto di designarci i buoni oppositori dai “cattivi dittatori”, i moderati dagli estremisti, i laici dai barbuti, i moderni dagli oscurantisti e così via in questa antologia di denominazioni che alimentano la divisione all’interno della resistenza stessa, indebolendola notevolmente, accentuando così la frattura interna di questi stati e facilitando così l’intrusione di agenti esterni pronti a saccheggiarli e distruggerli.

Questi stessi “esperti”(sopra) mediatizzati che ignorano le altre dittature, accogliendo con favore il passaggio di lucrosi contratti di armi con l’Arabia Saudita o l’Egitto, brillanti esempi di democrazie come tutti sanno …

Rimane palese assistere a quanto l’Occidente alimenta le tensioni interne in ogni modo che possa servire a dividere il fronte della resistenza. A tal fine, la Palestina è un perfetto esempio di questa tecnica: i media non mancano mai di mettere al-Fatah contro Hamas, causando la difficoltà di unificare la popolazione nella sua resistenza al colonialismo israeliano (divide et impera). In Iraq, hanno insistito sulla feroce opposizione tra sunniti e sciiti, una tendenza mistificatoria che hanno suscitato in molti paesi musulmani.

In Siria, i media occidentali oppongono costantemente al “dittatore” B. al-Assad la società civile che sarebbe quasi come per magia contro il suo presidente, mentre i nostri governi addestrano, finanziano e armano mercenari jihadisti di ogni genere per rovesciarlo. Allo stesso modo in Iran, alimentano l’opposizione dei mullah”fondamentalisti” a una gioventù moderna che avrebbe solo chiesto di passare al campo occidentale.

In ogni paese obiettivo di destabilizzazione, questi scenari si ripetono. Ma oggi, vai a chiedere al popolo libico se non fossero più felici ai tempi del colonnello Gheddafi che aveva innalzato il loro paese al più alto tenore di vita in Africa, piuttosto di come lo hanno lacerato e destabilizzato le nostre arroganti e fameliche ” democrazie ‘ …

Come cittadini della società civile, dobbiamo evitare di essere complici di fronte alle sordide manovre dei nostri governi. I problemi interni dei paesi attaccati devono rimanere di loro competenza e non dobbiamo opporci a una forma di resistenza piuttosto che a un’altra, purché questi paesi siano oggetto di calcoli bellici da parte nostra. Dobbiamo fare di tutto per sostenere le resistenze, indipendentemente dalle forme che rientrano nella scelta rigorosa di coloro che si impegnano in esse, contro i predatori esterni.

Quando un ladro entra nella tua casa per prendere possesso della tua proprietà e minacciarti, non ne approfitti per risolvere i problemi di coppia o altre questioni familiari controverse. Dimostri la tua solidarietà e unisci le forze per respingere l’intruso e mettere te stesso e la tua famiglia fuori pericolo. Una volta al sicuro e in pericolo, puoi affrontare i tuoi problemi interni.

Le minacce dell’imperialismo contro i civili dei paesi presi di mira..

Lo stesso dovrebbe valere per gli Stati attaccati da minacce esterne. Illuminati da disastrosi esempi passati, dobbiamo imparare da loro e, come resistenza all’imperialismo, non possiamo cadere in queste trappole subdole. Si consiglia di unificare le forze come priorità del momento e di respingere l’aggressore, salvo poi , una volta eliminato il pericolo, trovare l’occasione di affrontare i problemi interni. Non dovrebbe mai accadere che i dissensi interni di uno Stato siano alimentati quando quest’ultimo è oggetto di concupiscenze e aggressioni esterne. Farlo significa giocare nelle mani dell’imperialismo occidentale e cadere nella trappola di quelli che assicurano di “esportare la democrazia”.

Sul campo, per fortuna queste manovre non portano ai risultati attesi – l’Occidente è sconfitto ovunque – rallentano l’efficienza della resistenza per spingere gli aggressori oltre i confini, prolungando ulteriormente la sofferenza della gente. Questo è il motivo per cui non possiamo aggiungere la nostra voce a dissensi interni e dobbiamo al contrario incoraggiare tutte le forme di resistenza.

Asse della Resistenza

Per quanto riguarda i cittadini di questi paesi, che si trovino all’interno o dispersi nei paesi ospitanti, anche se si oppongono al loro governo, trarre vantaggio dai pericoli esistenziali che devono affrontare sarebbe codardia. Tale atteggiamento è tradimento. Lasciateli riservare la loro energia e le loro azioni quando il loro paese è fuori pericolo e al sicuro dalla cupidigia degli occidentali che mai sono soddisfatti. E nel frattempo, lasciate che uniscano le loro forze con quelle di resistenza agli aggressori.

Pertanto, se denunciamo l’imperialismo occidentale anglo USA e vogliamo resistere, non confondiamoci in una rissa o in un gioco che avvantaggia il nemico: ci sono momenti in cui la solidarietà prevale su tutte le altre considerazioni.

*Daniel Vanhove è uno scrittore e osservatore civile francese, autore di due libri sulla Palestina: se distruggi le nostre case, non distruggerai le nostre anime (2004) e La Démocratie Mensonge (200), entrambi pubblicati dalle edizioni Oser Dire.

Traduzione: Gerard Trousson