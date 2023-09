Eventi in prospettiva

di James Howard Kunstler

” Anche gli americani che non sono particolarmente interessati alla libertà e all’indipendenza delle democrazie nel mondo dovrebbero essere soddisfatti nel vedere che stiamo ottenendo ciò per cui paghiamo investendo in Ucraina .” (Senatore Richard Blumenthal)

Il fine settimana del Labor Day si preannuncia come la porta d’ingresso verso un inferno autunnale di psicodramma politico, quindi goditi gli ultimi involtini di vongole della stagione prima che lo zeitgeist si oscuri e gli eventi si svolgano e si schiantino sulla riva come tante onde di un uragano. Più all’interno, dove la palude ribolle e schiuma, mani invisibili stanno facendo gli straordinari per falsificare la realtà di un paese senza leader. Tutti avvertono la tensione insopportabile delle cose che non sono ancora accadute.

“Joe Biden” si è imbarcato nell’atto finale del suo spettacolo. Le prove dei suoi gravi crimini, e del loro insabbiamento da parte dei nostri funzionari senza legge, sono abbastanza abbondanti da gettarlo nelle paludi dell’infamia. Sappiamo esattamente come si è svolta la truffa in Ucraina – la documentazione è nitida e chiara – così come il resto delle operazioni di corruzione della famiglia in altri paesi che non sono necessariamente amichevoli con il nostro. Quindi aggiungete il tradimento alla corruzione e avrete il kit completo del tradimento contro il paese.

Molto probabilmente “Joe Biden” verrà messo sotto accusa dal suo stesso partito prima che un’indagine di impeachment possa essere avviata al Congresso. Persino il New York Times e la CNN non saranno in grado di ignorare lo spettacolo orribile, e i sottoposti del partito potrebbero vergognarsi di apprendere come sono stati ingannati per così tanti anni. Le mani invisibili che hanno portato “JB” alla Casa Bianca potranno quindi decidere cosa fare della sfortunata Kamala Harris, mentre il Congresso valuta l’impeachment di Merrick Garland, Christopher Wray, Alejandro Mayorkas e Xavier Bacerra. Almeno questo è ciò che potrebbe accadere se gli Stati Uniti fossero un paese sano di mente.

Altrimenti, i cittadini di questo paese dovranno scegliere tra essere tramortiti da un colpo di stato globalista o trovare altre vie di resistenza. Una potrebbe essere che i governatori di diversi stati “rossi” mettessero fine al voto per corrispondenza, si sbarazzassero delle macchine computerizzate per il conteggio delle schede, ripristinassero le schede cartacee e dichiarassero che tutte le votazioni e il conteggio manuale delle schede avranno luogo lo stesso giorno delle elezioni. Non credere a chi dice che è impossibile. Se ciò non verrà fatto, non vedremo mai più elezioni non truccate in questo paese.

In quello che potrebbe essere uno dei suoi ultimi atti ufficiali, “Joe Biden” ha annunciato la scorsa settimana che gli americani sarebbero stati “incoraggiati” a ricevere un nuovo vaccino potenziato con mRNA contro il nuovo ceppo EG.5 “Eris” del virus Covid ( dal nome della dea greca del conflitto e della discordia). Il “presidente” ha detto di aver chiesto al Congresso di finanziare “un nuovo vaccino che è necessario, che funziona… Probabilmente verrà raccomandato a tutti di riceverlo, che lo abbiano già ricevuto o meno”.

Cosa è… ? I vaccini precedenti non funzionavano, Joe? Certamente no. Questi vaccini hanno ferito, reso disabili e ucciso un gran numero di persone, e la mente razionale è stupita dal fatto che il CDC continui a promuovere questi vaccini. Si potrebbe concludere che si comportano come se nulla fosse accaduto per sfuggire alle proprie responsabilità. Dopotutto, quali sarebbero le conseguenze se questi funzionari ammettessero che tutti i precedenti vaccini anti-Covid erano inefficaci e dannosi? E quale sarebbe la reazione dell’81,3% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose dei vaccini precedenti e del 65,6% che è “completamente vaccinata” con due o più iniezioni (Nota: statistiche CDC)?

Vi dirò cosa accadrebbe: i funzionari del CDC e decine di altre persone pagate dallo stato verrebbero assicurati alla giustizia con accuse penali. Medici e ospedali sarebbero talmente denunciati che non avrebbero mai più il tempo di esercitare la medicina, mentre milioni di persone con il sistema immunitario danneggiato e gli organi distrutti volererebbero via come tanti cigni neri verso il sole tramontante della propria vita prematuramente attenuata. Se volete rimanere stupiti, ascoltate questa conferenza che il dottor Peter McCullough ha tenuto qualche giorno fa davanti a un pubblico nel New Hampshire, nominando per nome tutti i funzionari che hanno architettato il fiasco del Covid-19: Ralph Baric, Anthony Fauci, Peter Daszek e Francis Collins,

Per quanto riguarda gli eventi di quest’autunno, c’è da aspettarsi che la guerra in Ucraina finirà. I media forse ometteranno di informarvi, ma si prevede la fine. La Russia non strombetterà la sua vittoria, per evitare di infiammare i folli neoconservatori negli Stati Uniti. Si accontenterà di farsi carico tranquillamente del suo vicino neutralizzato con successo, di fornire una sorta di amministrazione su ciò che resta dello stato-nazione – in modo da dare alla Russia un senso permanente di sicurezza – e allo stesso tempo avvierà separatamente nuove negoziati con diversi paesi europei al fine di ripristinare relazioni realistiche.

Prigionieri ucraini

Su questo punto gli Stati Uniti verranno gentilmente messi da parte. A meno che non ricorrano alla Terza Guerra Mondiale nucleare, gli Stati Uniti non possono farci nulla, tranne che il Partito Democratico attribuisce la colpa di questa triste situazione a “Joe Biden”, che è costretto a dimettersi in attesa della suddetta minaccia di impeachment. Non saranno necessarie ulteriori spiegazioni per spiegare la fine del nostro progetto ucraino.

Il Partito del Caos si aggirerà per un po’ proprio nel caos che ha creato, cercando in modo ridicolo di sostituire Kamala Harris con Gavin Newsom – o qualsiasi altro stratagemma per restare in affari. Ma poi il partito sarà così gravemente danneggiato che non avrà altra scelta se non quella di lasciare entrare Robert F. Kennedy Jr. per scacciare gli ultimi demoni e salvare la venerabile vecchia org dal suicidio.

Se pensate che questi diversi eventi non influenzeranno i mercati finanziari e il sistema bancario durante la prossima stagione, preparatevi a rimanere sorpresi. È così che gli Stati Uniti sentiranno davvero il dolore, e forse è così che finalmente usciranno i forconi per le persone che hanno distrutto il nostro Paese.

Fonte: Clusterfuck Nation

Traduzione: Gerard Trousson