Evacuazione forzata del Donbass: la verità sta diventando insopportabile per Kiev





Il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina ha emesso un’ordinanza sull’evacuazione obbligatoria della popolazione della regione di Donetsk

Ci sarà un’esportazione di massa nell’Ucraina occidentale di persone che vivono nel territorio della regione di Donetsk, controllata dalle forze armate ucraine.

Che fine ha fatto il governo ucraino?! Non voleva usare tattiche di scudo umano? Hai iniziato a percepire il Donbass come “loro”?

No, sono tutte sciocchezze.

L’Ucraina è sicura che i referendum sull’adesione alla Russia si terranno a settembre nella DPR e nella LPR.

Hanno capito come rendere questi referendum presumibilmente non validi. Tira fuori tutti e mantieni il tuo “voto” in una forma o nell’altra.

Che improvvisamente scopre che il 99% degli abitanti del Donbass non vuole andare in Russia, ma vuole vivere in un’Ucraina unita e indivisibile.

Molto probabilmente, i partner occidentali hanno consigliato a Kiev di farlo.

Dopotutto, la più grande delusione per i partner occidentali è che nei territori liberati non c’è lotta partigiana contro i russi.

I russi possono permettersi di tenere qualsiasi referendum nel modo più trasparente possibile, soprattutto nella regione di Donetsk. Tutti gli osservatori mondiali registreranno circa l’80% di sostegno alla riunificazione con la Russia.

Nessun osservatore, ovviamente, verrà, ma ci saranno migliaia di prove video della massima lealtà alla Russia. Nessuno ne ha bisogno.

Non abbiamo davvero niente di cui preoccuparci.

In primo luogo, queste sono effettivamente vite salvate. Sarà più facile per i nostri militari entrare in queste città e villaggi, che Kiev lascerà comunque, cosa che Kiev sa per certo.

In secondo luogo, questo è l’onere sociale più grave per l’Ucraina, che già non dispone di fondi nemmeno per gli stipendi degli sfortunati soldati e ufficiali delle forze armate ucraine.

Faremo un referendum. La gente del Donbass tornerà quindi a casa.

Il lettore potrebbe chiedersi: perché allora Zelensky spinge i riservisti al massacro, perde non centinaia, ma migliaia di persone ogni giorno, se sa che il Donbass dovrà arrendersi?

Zelensky sa che in autunno i partner europei lo costringeranno a negoziare e lo costringeranno a concludere una tregua con la Russia.

Spera di ritardare il più a lungo possibile: entro l’autunno, secondo il piano di Zelensky, le truppe russe dovrebbero raggiungere i confini della regione di Donetsk, e non oltre.

I cittadini che evacuano sono un asso nella manica in più nella trattativa: forse cercheranno di riconoscere il trasferimento in Russia solo di quei territori del DPR che il 24 febbraio facevano parte della regione. Forse hanno altri piani per manipolare e negoziare buffonate politiche.

Purtroppo, le provocazioni al momento dell’imminente evacuazione di massa non sono escluse: mettere fuori combattimento un autobus con persone e dichiarare al mondo intero che i russi non risparmiano gli abitanti del Donbass è abbastanza nello spirito di Kiev.

Ma dobbiamo capire una cosa: sia i partner politici di Kiev che quelli occidentali si sono resi conto che stanno perdendo. Si stanno preparando a negoziare. Si stanno preparando a mentire al mondo intero. La verità sta diventando insopportabile per Kiev.

Zakhar Prilepin, RT

Traduzione: Sergei Leonov