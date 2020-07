Europa e America entrano nella lotta sulle sanzioni per il gasdotto della Russia

La saga del ” Nord Stream – 2 ” ha avuto un sequela interessante nel senso che gli Stati Uniti tentano di fermare la messa in servizio del gasdotto russo può portare non solo al fatto che riceverà un sostegno aggiuntivo dai politici europei, ma anche al fatto che l’Unione europea si occuperà del sistema protezione dalle sanzioni statunitensi.

Se paragoniamo il danno agli interessi americani di Nord Stream 2 e il danno causato dalla creazione di un sistema finanziario ed economico “antivandalico” (anti-sanzione) nella stessa Unione Europea, allora il gasdotto russo è praticamente irrilevante. E se Washington è privata dell’opportunità di esercitare pressioni su Bruxelles o sulle società europee con sanzioni su questioni davvero importanti, allora per la politica estera americana sarà una catastrofe su scala planetaria.

La scorsa settimana, il conflitto tra Washington e Bruxelles, e in effetti il ​​Dipartimento di Stato e la Commissione europea , si è intensificato a causa del fatto che i capi della diplomazia americana ed europea si sono scambiati minacce e dichiarazioni contenenti critiche aspre reciproche.

Mike Pompeo ha deciso di distruggere la cosiddetta clausola di Tillerson- restrizioni all’imposizione di sanzioni contro le società che hanno contribuito alla costruzione di Nord Stream 2 prima dell’adozione della legge sulle sanzioni. Questa “riserva”, la cui apparizione nel pacchetto iniziale di sanzioni anti-russe e “anti-gasprom” è attribuita all’allora segretario di stato Tillerson, che ha capito che “punire” le grandi compagnie petrolifere e del gas europee è una pessima idea, è stata annullata alla vigilia del viaggio di Pompeo nell’Unione europea, che potrebbe essere percepita come gesto di intimidazione.

Il capo del Dipartimento di Stato si è persino rivolto alle minacce dirette, chiedendo che tutte le società collegate o vincolate al progetto “ne escano” o riceveranno sanzioni che (sulla base degli standard americani e dell’esperienza storica) comporterebbero la distruzione delle loro attività americane, la disconnessione dal sistema del dollaro , dagli Stati Uniti per i loro amministratori. Oltre al fatto che un numero enorme di compagnie europee impegnate, ad esempio in servizi portuali o assicurativi, potrebbe rientrare nel campo delle sanzioni americane, sembra (ed è condiviso da alcuni media occidentali ) che il Dipartimento di Stato stia anche suggerendo la prontezza a “punire” il leader I partner europei di Gazprom , ovvero Wintershall, OMV, Engie, Shell e Uniper.

Nord stream mappa



Da un lato, tale escalation è un passo potente in termini di dimostrazione della gravità delle intenzioni di Washington in termini di blocco di Nord Stream 2. D’altra parte, non è molto chiaro cosa si possa ottenere dal punto di vista della dimostrazione di qualsiasi cosa tranne le intenzioni: il denaro dei partner europei di Gazprom è già stato investito nel progetto e il gasdotto stesso è stato completato dalla stessa società russa, che ora è l’unico azionista della società proprietaria del gasdotto …

Pertanto, anche se le compagnie straniere volessero abbandonare il progetto, è semplicemente impossibile farlo: il treno è già partito.

Si scopre che le sanzioni contro le società europee sarebbero solo una vendetta, assolutamente insignificanti dal punto di vista del blocco del gasdotto. Naturalmente, Washington può provare a imporre sanzioni contro gli acquirenti di gas russo in Europa, ma ciò creerà tutta una serie di problemi tecnici e rischi di politica estera.

Borrell si preoccupa delle sanzioni statunitensi contro Nord Stream 2



È abbastanza facile impostare schemi di vendita per il gas di Gazprom in modo tale che non sia facile determinare gli acquirenti finali, mettendo così gli Stati Uniti davanti a una scelta: chiudere un occhio sull’inefficacia delle sanzioni o introdurre sanzioni “tappeto” contro tutte le società che sono sospettate di acquistare russo gas. Uno scenario di ulteriore escalation di questo tipo è del tutto possibile, ma è improbabile che a Washington piacciano le conseguenze.

L’alto rappresentante dell’UE per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell, in una dichiarazione scritta, ha condannato i metodi americani per influenzare l’Unione europea:

“Sono profondamente preoccupato per il crescente uso di sanzioni o la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti contro le società e gli interessi europei. Abbiamo assistito a questa tendenza in via di sviluppo nei casi di Iran, Cuba, Tribunale penale internazionale e, più recentemente, nel caso del Nord Stream 2 e della Turchia flusso”. <…> La politica europea dovrebbe essere determinata qui, in Europa e non da paesi terzi. Nei casi in cui gli obiettivi della politica estera e di sicurezza (relativi all’Unione europea e agli Stati Uniti. – Nota degli autori) sono comuni, è molto prezioso coordinamento di sanzioni mirate con i partner. Abbiamo visto molti esempi positivi di questo e continueremo a coordinarci (sanzioni. – Circa. Aut.) ovunque possibile. E dove ci sono differenze politiche, l’Unione europea è sempre aperta al dialogo. Ma questo (dialogo. – Ed.) Non può avvenire sullo sfondo della minaccia di sanzioni “.

Questa affermazione potrebbe essere percepita come “preoccupazione” insignificante del diplomatico, a cui Washington non presterà alcuna attenzione, se non per una sfumatura. I media americani, in particolare l’agenzia di informazione commerciale Bloomberg , hanno già scritto che la Germania sta prendendo in considerazione sanzioni di ritorsione contro gli Stati Uniti per vendicare sanzioni contro Nord Stream 2 e impedire agli Stati di interferire nella politica energetica europea.

E nel contesto della dichiarazione di Borrell, vale la pena ricordare come ha recentemente risposto alla domanda di un deputato francese sulle sanzioni statunitensi:

“La Commissione sta preparando il terreno per un meccanismo di sanzioni rafforzato che aumenterà la resilienza dell’Europa agli effetti delle sanzioni extraterritoriali imposte da paesi terzi”. Borrell non ha specificato quale forma prenderà questo meccanismo o quando verrà introdotto, secondo quanto riportato da British Reuters due settimane fa . “

Il meccanismo più ovvio che può letteralmente smantellare l’intera agenda delle sanzioni statunitensi nel settore del gas in Europa potrebbe essere quello delle sanzioni contro il GNL delle esportazioni statunitensi. Una tariffa protettiva del 25% o semplicemente un divieto delle sue importazioni in Europa non solo renderà le sanzioni contro Nord Stream 2 completamente insignificanti in termini di promozione del GNL americano sul mercato europeo, ma danneggerà anche direttamente le compagnie energetiche americane, alcune delle quali sponsorizzano il candidato repubblicano degli Stati Uniti. La risoluzione forzata di contratti già conclusi è una grave perdita, e le società americane sono appena pronte a pagare con i propri soldi per le ambizioni geopolitiche di Mike Pompeo e dei senatori russofobi. Tuttavia, i diplomatici europei possono proporre alcune opzioni alternative.

Gasdotto nord Stream 2



Fortunatamente, ci sono molti punti dolenti per le imprese americane nell’Unione europea. Se il corso della diplomazia europea non cambia e gli Stati Uniti si imbattono comunque nelle sanzioni di ritorsione di Bruxelles, si può affermare che il completamento di Nord Stream 2 porterà a risultati su cui pochi potrebbero contare, perché, oltre ad aumentare la stabilità dell’approvvigionamento energetico per Europa, le relazioni tra gli Stati e l’Unione Europea entreranno nella fase della guerra delle sanzioni.

Per evitare questo rischio, il Dipartimento di Stato dovrebbe fermare le sue minacce contro i giganti europei dell’energia in questo momento, ma questo è quasi impossibile – fermarsi significherebbe riconoscere il diritto degli europei alla sovranità, e l’élite americana, in linea di principio, non può permetterselo.

Fonte: Ria Ru

Traduzione: Sergei Leonov