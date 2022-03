Eurasia sotto attacco





di Umberto Bianchi

Come d’improvviso, la nostrana opinione pubblica assieme a quelle di mezza

Europa, sembra essersi dimenticata del famigerato Covid. I dati sulla pandemia

vengono oramai frettolosamente e disinteressatamente snocciolati,l’emergenza

sanitaria sembra squagliarsi dinnanzi all’avvicinarsi di una stentata stagione

primaverile…Fine dello stato d’emergenza dunque?

Fine delle paure e ritorno ad una sia pur difficile, normalita? Manco per nulla. Parafrasando un antico detto:

“morta un’emergenza se ne fa un’altra”. E così, con una sollecitudine senza

precedenti, i nostri non-eletti governanti ci hanno amorevolmente trasbordato

verso un’altra ed ancor più esiziale emergenza: quella bellica.

L’Italietta del peloso buonismo, l’Italietta pacifinta e così lesta nel condannar le

altrui magagne, quell’Italietta sempre pronta ad incensare e magnificare “la

Costituzione più bella del mondo”, ebbene quell’Italietta si è d’improvviso

trasformata in un paese dal cipiglio serioso ed aggressivo, animato da un

linguaggio politico becero e massimalista. Erettasi a paladino delle (altrui…)

libertà, senza badar a cavilli, distinguo, dettati giuridico-istituzionali, considerati

ormai alla stregua di oggetti da anticaglia, la nostra Italietta ha deciso di

mostrare i muscoli, tirando fuori fior di quattrini per fornir armi al regime-

fantoccio di Zelenski ed al contempo, spalancando le porte (ed i cordoni della

borsa…) ad un afflusso di migranti senza precedenti, dalle zone del conflitto.

Il tutto per dare un colpo al cerchio ed uno alla botte, ad una classe politica

totalmente asservita ai diktat di un mainstream eterodiretto da Oltreoceano, ma

anche per mostrare di non aver rinunciato al proprio volto buono, anzi buonista.

In tutto questo, la cosa che lascia maggiormente stupiti, è la criminale idiozia con

cui l’Europa tutta e l’Italia in particolare, si stanno avviando alla propria

cosciente, autodistruzione. Alla base di tutto questo sta un particolare, forse

sfuggito ad una pubblica opinione distratta dai propri conati di buonismo,

ovverosia che a nessuno è mai e poi mai, venuta l’idea di chiedere alla

Federazione Russa, se voleva entrare a far parte della Comunità Europea.

Eppure, se andiamo a ben vedere, la Russia, dal punto di vista geopolitico e

geoeconomico, riveste una importanza che nè l’Ucraina, nè i piccoli stati baltici,

nè altri attori dell’Europa orientale, rivestono. La Russia si estende su una

superficie che ricopre una bella porzione del nostro pianeta, è caratterizzata da

immensi spazi e da numerose risorse naturali. Con l’Italia, in particolare, il

grande paese vanta una consolidata tradizione di fiorente interscambio

economico e commerciale, nel quale rientrano anche, quelle forniture di gas, di

cui oggi tanto si parla. Non solo. La Federazione Russa rappresenta un vero e

proprio ponte geostrategico tra Europa ed Asia, un suo ingresso nella Comunità

Europea, avrebbe rappresentato un grandioso rafforzamento di quest’ultima,

nella veste di vero e proprio blocco continentale.

Ed invece cosa ti fa , la tremebonda Europetta di Bruxelles? Senza esitazione

alcuna, cerca di cooptare tra le proprie fila, tutta una serie di paesi alla Russia

limitrofi, nell’ambito di quella che, senza troppi eufemismi, altri non è che un a

manovra di accerchiamento del grande paese. Alla base di tutto questo vi sono,

fondamentalmente due motivi, strettamente interrelati. Il primo, di ordine più

immediato, riguarda la ragion d’essere dei vari gasdotti , colleganti la Russia al

resto d’Europa e che gli Usa hanno sempre visto come un pugno nello stomaco ai

propri interessi geoeconomici. Pertanto, la recente e masochistica mossa tedesca

di chiudere i rubinetti del gasdotto “nordstream”, è stata vista

dall’amministrazione Usa come una vera e propria manna dal cielo, un viatico ad

una massiccia esportazione del gas americano verso l’Europa, chiaramente

venduto a prezzi che nulla avrebbero a che fare con quelli russi…

Il secondo motivo, di ordine più generale, rientra in una più generale

impostazione geopolitica e geostrategica, che vede il ripetersi di quello che

sembra essere una costante della storia occidentale da quattro secoli a questa

parte. Il tentativo da parte delle potenze “talassocratiche”, Gran Bretagna prima e

Stati Uniti poi, di esercitare un diretto dominio sul “kontinentalblock”

eurasiatico, ovverosia su quell’immenso continuum continentale, che va

dall’Irlanda a Vladivostock, denso di popoli, culture e tradizioni che, senza

timore, si può tranquillamente affermare, hanno letteralmente dato luce al

mondo. Dall’assalto ai galeoni spagnoli che, dalle Americhe venivano carichi

d’oro, con la pirateria dei vari Sir Francis Drake, passando per l’attacco

all’impero napoleonico, sino all’eliminazione degli Imperi Centrali e

successivamente, del ruolo nel mondo dell’Europa intera, a seguito dei due

conflitti mondiali, le potenze “talassocratiche”, Gran Bretagna prima, Usa in

seguito, hanno sempre cercato di impedire il prevalere di una qualsivoglia

potenza continentale in Europa, al fine di mantenere il proprio predominio

geopolitico ed economico sull’Occidente prima, e sul mondo intero in seguito.

Nello specifico, gli Usa nell’ ordine mondiale bipolare, venutosi a costituire

nell’immediato dopoguerra, hanno potuto consolidare le proprie posizioni ed il

proprio modello socio-economico, (quello liberal capitalista), a discapito di un

sempre più obsoleto e sclerotizzato modello sovietico. La stessa caduta del Muro

di Berlino, sembrava aver spalancato le porte a quella che, Francis Fukuyama

avrebbe definito “la fine della Storia”, ovverosia l’uniformazione dell’intero orbe

terracqueo al modello liberista capitanato dagli Usa che avrebbe , pertanto,

determinato la fine di qualunque competizione geopolitica o geostrategica che

dir si voglia.

Riunione dei paesi dell’Eurasia



Invece, l’emergere di nuove realtà come la Cina, nel ruolo di “competitors” nei

riguardi degli Usa , accompagnati dalla rinascita del ruolo di potenza

continentale della Russia, ora non più sospinta da una stantia ideologia

bolscevica ma, piuttosto da uno spirito che ci riporta con la memoria ad autori

slavofilicome Nicolaj Sergeevic= Trubeckoj (1890-1938) e Lev GumileCv (1912-

1992). Fautori questi ultimi, di un acceso eurasismo, proprio in

contrapposizione allo smaccato atlantismo di quei gruppi di potere finanziario,

strettamente legati alla potenza talassocratica Usa.

E pretesto migliore non poteva venire se non dall’annosa questione ucraina e dal

suo passaggio, da una politica estera di neutralità ad un riposizionamento

smaccatamente filo globalista, espresso dal desiderio di fare

il proprio ingresso nella Nato.

Il che, avrebbe significato una forma di minaccia e di condizionamento

geostrategico, da potersi esercitare in qualsiasi momento, nei confronti della

Federazione Russa, verso la quale è da sempre esistito da parte del mondo

“occidentale” un atteggiamento di snobistica demonizzazione. Quello che

dovrebbe essere un rapporto di proficuo partenariato tra est ed ovest

dell’Eurasia, quella che poteva trasformarsi un a importante area di influenza

sulle scelte di geopolitiche ed economiche a livello globale, è stata, invece,

trasformata in un’area di frizione e scontro tra due realtà che, da questo scontro,

usciranno solamente più indebolite.

Il tutto, a vantaggio della potenza Usa e dei centri di potere finanziario ad essi

collegati. L’intera vicenda è poi condita da una quanto mai faziosa ed

unidirezionale narrazione, che vede nell’Ucraina l’unica, innocente, vittima

sacrificale, dimenticando che, dal 2014 in poi, anno del colpo di mano filo

occidentale a Kiev, le regioni russofone del Donbass e del Donetsk sono state

sottoposte da parte del regime ucraino, ad un vero e proprio genocidio, con tanto

di bombardamenti al fosforo ed altre consimili amenita che si stima abbiano

portato a ben 18.000 morti tra la popolazione civile di quelle zone.

Ora, chiarito il quadro, l’intervento militare russo assume ben altra valenza,

rispetto a quella offertaci dai media embedded. Non di aggressione, bensì di un

quanto mai disperato tentativo di uscire dall’accerchiamento Nato, si tratta.

Tant’è che, una delle precondizioni poste da Putin all’esecutivo ucraino, era

proprio quella della neutralità .Precondizione che, nelle ultime ore, sembra esser

stata accettata dalla Presidenza Zelenski, nel nome di una mossa dalla forte

carica mediatica e propagandistica ed anche, molto probabilmente, visto

l’elevato costo in termini di distruzioni e vittime che, la resistenza alle truppe

russe sta comportando.

Il disegno globalista va facendosi sempre piu palese, in tutti i suoi risvolti.

Lo stato di emergenza globale sanitaria prima, ora quello per gli eventi bellici

ucraini, fanno parte di un unico disegno volto a comprimere ed intimidire le

opinioni pubbliche occidentali, al fine di aver le mani slegate, per infliggere il

colpo finale all’ultimo ostacolo rimasto, al progetto di dominio su scala globale

di Lor Signori: la Federazione Russa. In tutto questo, forte permane lo sconcerto,

di fronte alla miopia ed alla malafede di una classe politica imbelle che, priva di

qualsiasi forma di legittimazione popolare e totalmente asservita ad interessi

ben lontani da quelli della gente, sta portando avanti una vera e propria tabella

di marcia “contra salus populi”.

A questo punto, di fronte ad aumenti di prezzi, inflazione, crisi economiche e

conseguente generale immiserimento, a fare la differenza, sarà l’esasperazione

popolare. Quali che siano, le modalita e quali i tempi perchè questo avvenga, e

difficile dirlo, ma stiamo già sulla strada giusta. Il malcontento e la coscienza di

quanto sta accadendo, sono oggi, piu che mai, presentabili a livello epidermico,

tra la gente. Quella gente della quale, Lor Signori, si sono dimenticati ed alla

quale dovranno, prima o poi, pagare un prezzo salato.

Fonte: Umberto Bianchi