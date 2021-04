Espulsione di diplomatici russi – Biden costruisce il Muro di Bruxelles a spese degli europei

da Redazione

di Karine Bechet-Golovko.

Dal Muro di Berlino al Muro di Bruxelles, c’è solo un passo, che i paesi dell’Est stanno compiendo sotto l’istigazione di Biden, trascinando l’Europa nella loro rovina. Alcuni paesi, infatti, non sembrano maturi per l’indipendenza: appena usciti dall’ovile sovietico, corrono verso l’UE, per avvicinarsi al vero Padrone, gli Stati Uniti.

Così, dopo l’incitamento americano ai paesi europei a rafforzare ulteriormente la linea contro la Russia, la Polonia si è immediatamente allineata, seguita dalla Repubblica ceca. Quindi, in nome della libertà o della democrazia, costruiscono nemici, poi muri per proteggersi, da una sovranità che si rifiutano sempre di acquisire.

Quando Biden ha annunciato le nuove sanzioni, finanziarie e individuali, ha invitato i paesi europei a fare lo stesso ( vedi il nostro testo ). L’UE ha immediatamente annunciato che non stava valutando ulteriori sanzioni per il momento, quindi i paesi dell’Europa orientale hanno adempiuto alla loro missione.

Prima la Polonia espelle tre diplomatici russi, poi la Repubblica Ceca 18, perché è risaputo che la Russia non ha più diplomatici che giornalisti, per l’Occidente allineato ha solo membri dell’intelligence militare (essi stessi assimilati ai terroristi) e propagandisti. E la Repubblica Ceca sente crescere le ali, ritira perfino la candidatura di Rosatom dal bando di gara per la costruzione di un grande reattore. Non negoziamo con il nemico …

La Russia ha immediatamente annunciato dichiarando persona non grata 5 diplomatici polacchi e 20 cechi , rompendo così la parità e mostrando il poco rispetto che i vassalli possono aspettarsi:

“Questa mossa ostile è la continuazione di una serie di azioni anti-russe intraprese dalla Repubblica Ceca negli ultimi anni. Possiamo solo vedere le tracce degli Stati Uniti ”, ha continuato il ministero .

“Nel tentativo di compiacere gli Stati Uniti nel contesto delle recenti sanzioni statunitensi contro la Russia, le autorità ceche hanno persino superato i loro padroni d’oltremare in questo senso”, ha aggiunto.

Le accuse sono sempre più inverosimili. Così, nel 2014, due depositi di armi esplodono a Vrbetice – depositi, le cui armi sono previste per l’Ucraina, che ora, tra l’altro, si può dire apertamente senza scioccare nessuno … E i russi, ovviamente del GRU (che non più esiste sotto questo nome, andiamo avanti, e come è avanzata intelligence militare), avrebbe fatto esplodere questi depositi di armi di un Paese europeo, che, ricordiamolo, si preparava quindi a sostenere militarmente gli ucraini contro i civili del Donbass.

E ora, oh miracolo, il governo ceco ha le prove – inconfutabili. Così inconfutabili, che anche qui non vengono neanche presentate. E le accuse vengono mosse… 7 anni dopo, quando gli USA invitano gli europei a tagliarsi fuori dalla Russia. Anche alcuni giornalisti francesi sollevano delicatamente la questione del tempismo:

“Abbiamo buone ragioni per credere che gli agenti dell’unità 29 155 del GRU siano coinvolti nell’esplosione di un deposito di munizioni a Vrbetice”, ha detto il primo ministro, nell’est del Paese.

Dirigenti di Bruxelles

Ha detto di aver ricevuto queste informazioni venerdì, senza spiegare perché il governo ceco le stesse ottenendo solo ora.

Ci si potrebbe persino chiedere chi abbia fornito queste “prove … E poi, la polizia ceca ha lanciato molto seriamente un’indagine nei confronti di Boshirov e Petrov, i famosi agenti russi accusati dell’avvelenamento di Skripal in Inghilterra e seguenti, come sarebbero stati visti in Repubblica Ceca in quel momento.

Ovviamente, i servizi segreti militari russi sono sull’orlo della bancarotta! Ha solo due agenti, che vagano per tutta Europa con veleno da una parte, esplosivi altrove , doppi agenti avvelenati e drogati, che non presentano alcun pericolo, fanno esplodere depositi di armi, che non possono non esistere – poiché “la rivoluzione ucraina” è un rivoluzione nazionale, assolutamente non sostenuta dall’estero … E dietro a tutto, due uomini. Degno di nota …

Indipendentemente da ciò, le relazioni tra questi paesi e la Russia saranno complicate, cosa che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sostiene apertamente:

“Gli Stati Uniti sono al fianco della Repubblica Ceca nella loro ferma risposta contro le azioni sovversive della Russia sul suolo ceco. Dobbiamo agire con fermezza in risposta alle azioni russe che compromettono l’integrità territoriale, la sicurezza energetica o le infrastrutture critiche dei nostri alleati e partner ”.

I Democratici stanno ricostruendo per noi un nuovo Muro, il Muro di Bruxelles, con l’aiuto attivo di alcuni paesi e la passività di altri, troppo felici di rinunciare a una sovranità fin troppo esigente, comodamente insediati nella sottomissione.

Karine Bechet-Golovko

fonte: http://russiepolitics.blogspot.com

Traduzione: Gerard Trousson